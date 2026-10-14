Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky

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Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Černá ruka (it. „Mano Nero“, angl. „Black Hand“) je jedním z nejznámějších symbolů spojených s americko-italskou mafií. Název je odvozen od výhružného symbolu černé ruky, který byl používán ve vyděračských dopisech za účelem vyvolání strachu.
Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útokyZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 14.10.2026 16:30
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