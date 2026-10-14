Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Černá ruka (it. „Mano Nero“, angl. „Black Hand“) je jedním z nejznámějších symbolů spojených s americko-italskou mafií. Název je odvozen od výhružného symbolu černé ruky, který byl používán ve vyděračských dopisech za účelem vyvolání strachu.
Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky

Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezena
52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezena
Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem
Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem

Slovo „hyperpolyglot“ vymyslel před dvěma desetiletími britský lingvista Richard Hudson, který spustil na...

Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastaly
Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastaly

Stvořitel se při páchání pátého Božího trestu uvaleného na lid egyptský nezaměřil přímo na Egypťany, nýbrž...

Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů
Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

Vikingská loď stará 1200 let, objevená na norském bramborovém poli, odhaluje neobyčejný obraz toho, jak...

Čtyřnohá dívka z Texasu: Tuto přezdívku si vysloužila Myrtle Corbinová narozená 12. 5. 1868
Čtyřnohá dívka z Texasu: Tuto přezdívku si vysloužila Myrtle Corbinová narozená 12. 5. 1868

Jinak zdravé a prosperující miminko se totiž narodilo se čtyřmi dolními končetinami. Lékaři malé holčičce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.