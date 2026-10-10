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Kreml a nový ruský militaristický projekt: Válčí celá rodina

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Válčí celá "ruská" rodina. Hry ve vojenském stylu, kterých se účastní rodiny z celého Ruska, si kladou za cíl „posílit tradiční hodnoty a vazby mezi generacemi“. O nové rodinné aktivitě v "ruském stylu ala Kreml" přinesl informaci server The Barents Observer.
Kreml a nový ruský militaristický projekt: Válčí celá rodina

Kreml a nový ruský militaristický projekt: Válčí celá rodina

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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