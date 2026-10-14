Lidl prodává chytrou zásuvku za 200 Kč. Ukáže vám, kolik elektřiny žerou vaše spotřebiče, vše přitom řídí mobil

Za necelé dvě stovky nabízí Lidl na svém e-shopu zásuvkový adaptér, který se zapojí mezi spotřebič a zásuvku ve zdi a promění ji v chytrou zásuvku. Konkrétně jde o
Silvercrest zásuvkový adaptér s měřičem energie Smart Matter, jehož běžná cena je 399,90 Kč. V rámci akce Megaúlovek ho ale Lidl prodává za 199,90 Kč. Co přesně za tyto peníze dostanete? Adaptér umí na dálku zapínat a vypínat připojený spotřebič, měřit jeho spotřebu elektřiny a zobrazovat ji v mobilní aplikaci Lidl Home. Přes telefon navíc nastavíte časové programy, odpočítávání i automatické spínání podle východu a západu slunce. Vše lze ovládat mobilem, ale na adaptéru nechybí ani fyzické tlačítko pro ruční ovládání. Co přesně zásuvka umí a co ne
Důležité je říct na rovinu, že samotná zásuvka žádnou elektřinu neušetří. Je to měřič spotřeby a dálkový vypínač, nikoli kouzelný optimalizátor účtů. Její hlavní přínos spočívá v tom, že konečně uvidíte, kolik elektřiny odebírá konkrétní spotřebič, například starý router, set-top box nebo mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu. Podle
Evropské komise představuje pohotovostní spotřeba domácích zařízení významnou položku v celkové spotřebě elektřiny. Jednoduchý příklad: spotřebič s pohotovostním příkonem 5 W, který běží nepřetržitě, spotřebuje za rok téměř 44 kWh. Teprve když ho pomocí chytré zásuvky vypnete nebo nastavíte časové spínání, můžete skutečně ušetřit.
Aplikace Lidl Home nabízí:
zapínání a vypínání na dálku odkudkoli více časových programů a odpočítávání automatické spínání podle východu a západu slunce skupiny zařízení a automatizace přehled spotřeby připojeného spotřebiče hlasové ovládání přes Google Assistant Párování, Wi-Fi a chování po výpadku proudu
Nastavení není složité, ale je potřeba splnit několik podmínek. Router musí podporovat pásmo 2,4 GHz (standard 802.11b/g/n); čistě pětigigahertzová síť nestačí. U dvoupásmového routeru, který dnes má většina domácností, by to neměl být problém. Po instalaci aplikace Lidl Home stačí zapojit adaptér, podržet tlačítko přibližně pět sekund a naskenovat QR kód Matter. Aplikace má na
Google Play přes milion stažení a poslední aktualizace proběhla v březnu 2026, takže nejde o opuštěný software.
Praktický detail, který řada konkurentů v popisu nezmiňuje: v nastavení zásuvky lze zvolit, jak se má zachovat po výpadku proudu. Po obnovení napájení se může relé zapnout, vypnout nebo obnovit předchozí stav. To je důležité u spotřebičů, které se po přivedení proudu samy spustí, například některých lamp, ventilátorů nebo přímotopů. Naopak u zařízení, která vyžadují stisknutí tlačítka Start, například u praček nebo některých kávovarů, samotné zapnutí zásuvky provoz nespustí. Jednoduchý test je vytáhnout spotřebič ze zásuvky a znovu ho zapojit. Pokud se sám spustí, měl by obdobně fungovat i přes chytrou zásuvku.
Jak si stojí proti konkurenci v Česku
Matter je otevřený standard pro chytrou domácnost, který umožňuje spolupráci zařízení napříč různými ekosystémy. Zásuvka Silvercrest tedy není odkázaná pouze na prostředí Lidlu. Díky podpoře Matter ji lze připojit také k dalším kompatibilním systémům chytré domácnosti. A co cena? V akci za 199,90 Kč jde podle uvedeného srovnání o jednu z nejlevnějších chytrých zásuvek s podporou Matter a měřením spotřeby na českém trhu.
Model Cena v ČR Matter Měření spotřeby Max. zátěž Silvercrest (Lidl, akce) 199,90 Kč Ano Ano 16 A / 3 680 W Meross MSS315 od 273 Kč Ano Ano 16 A / 3 680 W Shelly Plug S Gen3 od 439 Kč Ano Ano 12 A / 2 500 W TP-Link Tapo P110M 479 Kč Ano Ano + odhad nákladů 16 A / 3 680 W
Shelly nabízí skriptování a lokální automatizace, zatímco Tapo umožňuje v aplikaci přepočítávat spotřebu na odhadované náklady. Silvercrest podobné funkce nenabízí, ale stojí méně než polovinu ceny některých konkurenčních modelů.
Na co si dát pozor před objednáním
Podle posledního dohledatelného českého letáku je zásuvka dostupná výhradně online na Lidl.cz, nikoli v kamenných prodejnách. Do ceny je ale potřeba započítat dopravu. Při objednávce pod 1 300 Kč zaplatíte nejméně 49 Kč za doručení do PPL Parcelboxu, 69 Kč za doručení do ParcelShopu nebo 99 Kč za doručení na adresu. Samotná zásuvka za 199,90 Kč tak vyjde nejméně na 248,90 Kč. Pořád je levnější než konkurence, ale část výhody nízké ceny se vytrácí, pokud si neobjednáte i něco dalšího.
Za dvě stovky nejde o revoluci v domácnosti. Je to levný diagnostický nástroj, který odhalí, kam v bytě mizí watty, a zároveň dálkový vypínač, který vám pomůže spotřebu omezit. Kdo ho využije alespoň k jednomu z těchto účelů, může se mu investice postupně vrátit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík