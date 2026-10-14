Čtrnáctiletý chlapec pomáhal hledat zmizelou sousedku, její tělo přitom ukrýval pod postelí

Osmiletá Madelyn Rae Clifton si šla v listopadu 1998 hrát ven na předměstí floridského Jacksonvillu. Když se nevrátila k večeři, zapojily se do pátrání tisíce dobrovolníků i sousedů včetně čtrnáctiletého Joshuy Phillipse. Po týdnu našla chlapcova matka při kontrole podlahy v jeho pokoji tělo pohřešované dívky ukryté v podstavci vodní postele.
Pátrání v klidné čtvrti
Osmiletá Madelyn Rae Clifton, které rodina říkala Maddie, žila s rodiči Stevem a Sheilou a starší sestrou Jessicou ve čtvrti Lakewood v Jacksonvillu na Floridě. Dne 3. listopadu 1998 kolem páté hodiny odpoledne odešla z domu ven. Když matka v půl sedmé večer volala obě dcery k večeři, vrátila se pouze Jessica s tím, že s mladší sestrou nebyla a neví, kde je. Sheila Clifton krátce nato vytočila tísňovou linku 911 a zmizení ohlásila.
„Bylo to, jako by zavřela dveře a prostě zmizela z povrchu zemského,“ uvedl v říjnu 1999 pro CBS News dívčin otec Steve Clifton, předák v místní kovodílně. Ještě tu noc začali rodiče se sousedy prohledávat okolí s baterkami. K hledání se připojil i čtrnáctiletý soused z protějšího domu Joshua Earl Patrick Phillips s rodiči Stevem a Melissou. Následujících šest až sedm dnů pročesávaly čtvrť tisíce dobrovolníků, kteří rozdávali letáky řidičům na okolních křižovatkách i fanouškům před stadionem před zápasem týmu Jaguars.
Nález v dětském pokoji
Ráno 10. listopadu 1998 si Melissa Phillips v pokoji svého čtrnáctiletého syna všimla mokré skvrny na podlaze u konce jeho vodní postele. Domnívala se, že unikající voda způsobuje zvláštní zápach v místnosti. Odstranila spodní obložení postele, aby zkontrolovala prostor pod ní a spatřila lidské chodidlo. Žena vyběhla před dům k policistovi a přivedla ho k synovu pokoji. „Jen jsem ukázala, kam se mají podívat. Nedokázala jsem ani vejít dovnitř,“ vzpomínala později.
Policisté dům obehnali páskou a šerif Nat Glover na tiskové konferenci oznámil nález těla. Detektivové ještě téhož dne vyzvedli čtrnáctiletého Phillipse ve škole a převezli ho na policejní stanici, kam dorazili i jeho rodiče. Ve výslechové místnosti řekl otec Steve synovi, aby policistům pověděl pravdu. Chlapec se v přítomnosti otce během několika hodin k činu přiznal, byl zatčen a obviněn z vraždy. Pohřeb dívky se konal 14. listopadu 1998 na hřbitově Oaklawn a smuteční průvod lemovaly zástupy místních obyvatel.
Výpověď o nehodě při baseballu
Phillips se narodil 17. března 1984 v pensylvánském Allentownu. Jeho otec Steve byl závislý na drogách a alkoholu, choval se k synovi i manželce násilně a zakazoval chlapci vodit si domů jiné děti v době nepřítomnosti rodičů. S osmiletou Maddie i její sestrou se Joshua přátelil a rodiče zavražděné dívky uvedli, že před činem neměli důvod se sousedova syna obávat. Podle Phillipsovy výpovědi přišla Maddie v den zmizení k jejich domu a přemlouvala ho, aby si šli hrát baseball. Chlapec tvrdil, že při hře na zahradě odpálil míček a nešťastnou náhodou dívku zasáhl do hlavy či do oka, načež upadla, začala krvácet a křičet.
Podle své výpovědi zpanikařil kvůli blížícímu se návratu otce a strachu z trestu. Dívku odnesl nebo odtáhl do svého pokoje, přičemž podle jedné verze jeho výpovědi se jí během tažení svléklo oblečení ze spodní části těla. Aby ji umlčel, udeřil ji jednou či dvakrát baseballovou pálkou do hlavy a ukryl ji pod postel. Po návratu otce s ním určitou dobu mluvil, pak v pokoji zjistil, že dívka pod postelí sténá, odsunul matraci a nožem z nářadí Leatherman ji bodl do krku a sedmkrát do hrudníku. Obžaloba části výpovědi zpochybnila, protože na zahradě ani na míčku se nenašla krev a na těle dívky nebyla hlína ani písek.
Dvouhodinové rozhodování poroty
Phillips byl souzen jako dospělý a proces se kvůli publicitě přesunul do okresu Polk. Hlavní líčení začalo 6. července 1999 a trvalo jen dva dny, protože obhájce Richard D. Nichols nepovolal jediného svědka a rozmluvil rodičům, aby chlapec u soudu vypovídal. Porotě stačilo 8. července 1999 jen něco přes dvě hodiny, aby Phillipse uznala vinným z vraždy prvního stupně. Soudce Charles Arnold mu 20. srpna 1999 vyměřil doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. V roce 2008 vyjádřili tehdejší šerif Glover i žalobce Harry Shorstein pochybnosti o přiměřenosti tak přísného trestu pro čtrnáctiletého chlapce.
Po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2012 o protiústavnosti automatického doživotí pro mladistvé získal Phillips právo na nové projednání trestu, při němž mu soudce Waddell Wallace v listopadu 2017 znovu vyměřil doživotí s možností přezkumu v roce 2023. V roce 2024 si Phillips odpykával trest ve věznici Cross City Correctional Institution a letos v květnu svou žádost o přezkum trestu dočasně stáhl, aby si nejprve doplnil odborné poradenství, které mu dříve kvůli doživotnímu trestu nebylo umožněno.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cbsnews, news4jax, eu.jacksonville, en.wikipedia).