Přívalové deště na Rhodu mají první oběť. Voda smetla auta do moře, ostrov ochromily záplavy

Tragédie se odehrála u přímořského letoviska Stegna na východním pobřeží ostrova, přibližně 30 kilometrů od města Rhodos. Prudký proud vody zachytil čtyři automobily a strhl je směrem k moři. V jednom z vozidel se nacházel 62letý muž, který při záplavách přišel o život. Jeho tělo bylo nalezeno poblíž pobřeží, kam voda nanesla také značné množství bahna, větví a dalších naplavenin. Muž pracoval v jednom z místních hotelů a při neštěstí se mu nepodařilo uniknout před rozvodněným proudem. Na místě zasahovali hasiči, pobřežní stráž, policisté i zdravotníci. U ostatních automobilů nebyli podle dosavadních informací hlášeni další zranění.
Za několik hodin napršelo přes 200 litrů vody
Rozsah bouřek dokládají mimořádně vysoké úhrny srážek, které zaznamenaly meteorologické přístroje na severu ostrova. Mezi 6:30 a 12:50 místního času napršelo na stanici Rhodos celkem 202 milimetrů vody. Od půlnoci do 12:50 dosáhl úhrn dokonce 264 milimetrů, což odpovídá 264 litrům vody na každý metr čtvereční. Takové množství srážek během krátkého období představuje značnou zátěž pro odvodňovací systém i místní vodní toky. Voda se rychle hromadila v ulicích, zaplavovala komunikace a měnila některé silnice v prudké proudy. Silné bouřky navíc doprovázela výrazná blesková aktivita, která během dopoledne zasáhla především severní část Rhodu.
Sesuvy poškodily silnice, autobusy přestaly jezdit
Nepříznivé počasí způsobilo rozsáhlé komplikace také v dalších částech ostrova. Úřady musely dočasně uzavřít most na příjezdové komunikaci do oblasti Archangelos, kde silný déšť ohrožoval bezpečnost projíždějících vozidel. Další uzavírka postihla silnici spojující Archangelos s obcí Malona, protože na vozovku spadl velký skalní blok a poškodil její povrch i ochranná svodidla. Problémy zasáhly rovněž veřejnou dopravu, když byly dočasně přerušeny některé městské autobusové linky i spoje do turistického letoviska Faliraki. Omezení se dotkla také spojení mezi městem Rhodos a přístavem Akandia. V některých oblastech navíc výpadky elektřiny narušily telekomunikační služby, což komplikovalo běžný provoz i komunikaci obyvatel.
Záchranáři přijali více než stovku žádostí o pomoc
Rozsah škod zaměstnal desítky příslušníků záchranných složek, kteří během nepříznivého počasí zasahovali na několika místech současně. Do středečních 16 hodin evidovali hasiči na Rhodu 113 žádostí o pomoc, přičemž ve 64 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dalších 13 zásahů se týkalo přepravy lidí do bezpečí. Civilní ochrana rozeslala obyvatelům a návštěvníkům varovné zprávy prostřednictvím systému tísňového upozornění 112 a doporučila omezit veškeré zbytečné cestování. Místní samospráva současně upozornila na nebezpečí při přejíždění zaplavených komunikací a přecházení rozvodněných koryt. Řidiči mají využívat alternativní trasy a nevjíždět do míst, kde není možné bezpečně posoudit hloubku vody.
Kvůli nepříznivým podmínkám byly na Rhodu ve středu uzavřeny všechny školy a jejich provoz nebude obnoven ani ve čtvrtek 15. října. Rozhodnutí přijal starosta Alexandros Koliadis, který prodloužil mimořádná opatření pro všechny části ostrova. Uzavření se vztahuje rovněž na předškolní zařízení, speciální školy, sportoviště a další městská vzdělávací zařízení. Důvodem není pouze samotné počasí, ale také potřeba zkontrolovat stav budov, školních dvorů a technického zázemí. Před návratem žáků je nutné prověřit případné škody a zajistit bezpečné podmínky. Záchranné a technické služby současně pokračují v odstraňování následků povodní.
Silné bouřky zasáhly i další části Řecka
Rhodos nebyl jedinou řeckou oblastí, která ve středu čelila rozsáhlým záplavám. Na ostrově Evia se rozvodnila řeka Kireas a voda vážně poškodila komunikaci spojující obce Prokopi a Mantoudi, kde se část vozovky propadla. V jednom z poškozených úseků dosahovala vzniklá mezera podle prvních odhadů až 30 metrů. Záplavy způsobily komplikace rovněž na ostrovech Skiathos a Skopelos, kde voda pronikala do domů, obchodů a dalších objektů. Nepříznivé počasí zasáhlo také oblast severně od Atén a silný vítr narušil lodní i leteckou dopravu. Zatímco v některých regionech začaly bouřky během středečního odpoledne slábnout, pro východní a jižní část Řecka nadále platilo riziko dalších srážek a silného větru.
zdroje: reuters.com, ertnews.gr, meteo.gr, rhodes.gr, efsyn.gr, ekathimerini.com