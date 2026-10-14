Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou

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V českých bytech a rodinných domech probíhá tichá revoluce. Walk-in sprchy, které ještě nedávno zdobily jen pětihvězdičkové hotely, se stávají běžným standardem. Motivem není honba za luxusem, ale praktický rozum: jednodušší údržba, pocit prostoru a komfort, který ocení každý člen rodiny.
Celý koncept stojí na radikálním zjednodušení. Žádné posuvné lamely, žádná vanička s vysokým okrajem. Pouze jedna skleněná zástěna nebo pevná příčka odděluje sprchovací zónu od zbytku místnosti. Podlaha plynule přechází pod proud vody, voda odtéká podlahovým žlabem – bez schůdků, bez překážek.
Kde se skrývá největší výhoda otevřené sprchy
Kdo alespoň jednou v životě čistil tradiční sprchový box, dobře ví, že sklo samo o sobě není problém. Skutečným nepřítelem jsou spodní kolejnice, těsnění, panty a škvíry podél vaničky. Právě tam se hromadí vlhkost, zbytky kosmetiky a vodní kámen – ideální prostředí pro plísně a nečistoty.
U walk-in sprchy tyto komplikované mechanické prvky prostě neexistují. Pevně ukotvená zástěna, minimum spojů, rovná podlaha. Úklid se zredukuje na stažení kapek stěrkou a občasné omytí skla. Velkou pomoc přitom nabízí speciální povrchová úprava, která odpuzuje minerální usazeniny a zabraňuje usazování vodních kapek.
To neznamená, že by taková koupelna byla zcela bezúdržbová. O skleněnou plochu je třeba pečovat – ideálně po každém sprchování stáhnout vodu obyčejnou stěrkou. Investice do kvalitního ochranného nátěru skla se však vrátí v čase ušetřeném při každotýdenním úklidu.
Optický trik, který funguje i v paneláku
Masivní rámy, matné výplně a vysoké okraje starých koutů dokážou i středně velkou místnost pocitově zmenšit a rozdělit na stísněné kouty. Průhledné velkoformátové sklo naopak funguje jako neviditelná bariéra – koupelna působí vzdušně, světle a celistvě.
Tento efekt ocení především majitelé menších městských bytů, kde se počítá každý centimetr prostoru i světla. Právě tam dokáže otevřená sprcha vytvořit iluzi dvojnásobné plochy, aniž by bylo nutné bourat zdi nebo měnit dispozici.
Vedle estetiky hraje roli i bezbariérový vstup. Překonávání vysokých schůdků a vaniček není nepohodlné jen při úrazech nebo ve vyšším věku – snižuje komfort celé rodiny. Plynulý přechod z podlahy rovnou pod vodu představuje řešení pro každého, kdo plánuje prostor tak, aby bezpečně sloužil desítky let.
Pevná zděná příčka místo skla nabízí další možnosti. Citlivě oddělí sprchový prostor a zároveň umožní vybudovat zapuštěné niky – integrované poličky přímo ve stěně, kam lze odkládat šampony a mýdla bez nutnosti vrtat drátěné košíky. Taková zídka může fungovat i jako designový prvek, ať už sjednoceným obkladem, nebo kontrastní texturou.
Kde walk-in sprcha narazí na své limity
Otevřená sprcha není univerzální volbou pro každou situaci. Realizace vyžaduje pečlivou stavební přípravu a dostatečnou plochu, aby voda při běžném provozu nestříkala nekontrolovaně do celé koupelny. Jako rozumné minimum se uvádí vnitřní rozměr sprchovací části přibližně 120 × 90 centimetrů.
V příliš malých dispozicích, kde tento prostor chybí, zůstává klasický kout s těsnicími dveřmi stále funkčnější volbou. Dokáže odstřikující kapky bezpečně uzavřít uvnitř – a to je v miniaturních koupelnách prostě nenahraditelné.
Z technického hlediska je naprosto klíčový správný spád podlahy a stoprocentní hydroizolace. U klasických vaniček odvádí vodu tvarovaný akrylát či smalt, zatímco u otevřené sprchy leží celá tíha na podlaze a drenážním systému. Dlažba musí přesně směřovat k odtokovému žlabu (obvykle se doporučuje spád 1,5 až 2 %) a izolační vrstvy pod ní nesmí propustit ani kapku vlhkosti.
Jakákoli stavební nepřesnost se zde vymstí mnohem dříve – a její náprava bývá finančně i technicky velmi náročná. Šetřit se nevyplácí ani na samotném materiálu. Standardem je bezpečnostní tvrzené sklo o tloušťce 8 až 10 milimetrů, které odolá nárazům a tlaku. Ruku v ruce s ním jdou kvalitní kovové kotvicí prvky a spolehlivý odtokový systém dimenzovaný na odpovídající průtok vody.
Důležitá je i volba dlažby. Protiskluzová úprava (ideálně třída R10/B) je pro vyšší bezpečnost na mokrém povrchu nezbytná. Podlahové vytápění přímo pod sprchovou plochou pak zrychluje odpařování kapek a zvyšuje tepelný komfort v otevřeném prostoru.
„O tomto typu sprchy je nejvýhodnější rozhodnout už při kompletní rekonstrukci koupelny. Dodatečné předělávání hotového prostoru a dodatečné zasekávání odpadu do podlahy bývá technologicky i finančně značně komplikované,“ říká bytová designérka Rozálie Lisová.
Proč walk-in sprcha není jen módní výstřelek
Obliba otevřených sprch nevychází z prchavého trendu, ale z logické kombinace: čisté linie, minimální náročnost na údržbu, komfortní pohyb. Klasické uzavřené kouty sice z trhu nezmizí – své pevné místo si udrží zejména v miniaturních prostorech – ale tam, kde to dispozice dovoluje, představuje otevřená varianta funkční a nadčasový standard moderního bydlení.
Češi si při rekonstrukcích stále častěji vybírají řešení, které před pár lety znali jen z hotelových wellness center. A není se čemu divit – méně úklidu, víc světla a pocit prostoru za cenu pečlivé stavební přípravy. To je investice, která se vyplácí každý den.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, ireceptar.cz, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová