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Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou

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Plastové boxy s posuvnými dveřmi mizí z tuzemských koupelen. Češi je nahrazují otevřeným prostorem bez vaničky a těsnění, který slibuje méně úklidu a víc světla.
Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou

Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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