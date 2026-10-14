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Nezapomeňte před zimou zkontrolovat tuto drobnost u radiátoru. Díky ní nemusí správně hřát

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Před zimou je důležité zkontrolovat topení, aby radiátory bez problémů sálaly teplo po celé ploše. Podívejte se, díky jaká drobnost může způsobit, že radiátor zůstane…
Nezapomeňte před zimou zkontrolovat tuto drobnost u radiátoru - Díky ní nemusí správně hřát

Nezapomeňte před zimou zkontrolovat tuto drobnost u radiátoru - Díky ní nemusí správně hřát

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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