Nezapomeňte před zimou zkontrolovat tuto drobnost u radiátoru. Díky ní nemusí správně hřát

Před zimou je důležité zkontrolovat topení, aby radiátory bez problémů sálaly teplo po celé ploše. Podívejte se, díky jaká drobnost může způsobit, že radiátor zůstane studený, i když je termostatická hlavice úplně otevřená.
Zkontrolujte topení, zda funguje správně
První chladné dny jsou tady a často odhalí problém, který do této chvíle nebyl vidět. Radiátor zůstává z velké části studený, přestože je termostatická hlavice úplně otevřená a ostatní radiátory v bytě fungují správně.
Nesprávná výhřevnost radiátoru nemusí být způsobena špatným nastavením kotle ani drahou poruchou. Obvykle může za problémy zatuhlý ventil, který se po několika měsících nečinnosti nepohybuje správně.
Čtěte také: Nerovnoměrné sjíždění pneumatik: většinou za ně může chyba na autě
Jak zprovoznit „zatuhlý“ ventil
Než naplno odstartuje topná sezóna, projděte doma všechny radiátory a několikrát otočte termostatickou hlavici z nejvyšší do nejnižší polohy. Pokud ani poté radiátor nezačne správně hřát, může být potřeba zkontrolovat samotný ventil pod hlavicí.
Tip redakce: Po několika měsících, kdy se radiátory nepoužívaly, se snadno může stát, že ventil pod hlavicí zůstane zatuhlý a neumožní teplé vodě proudit do radiátoru vůbec nebo pouze v omezeném množství.
Dále zkontrolujte, zda termostatická hlavice není zakrytá závěsem či záclonou, protože reguluje průtok vody podle teploty v místnosti. Při jejím zakrytí, byť jen z části, může dojít k ovlivnění okolní teploty.
Čtěte také: Nové BMW iX4 ujede až 828 km na jedno nabití. Elektrické SUV-kupé má i českou cenu
Co dělat, když se radiátor nezahřívá
Pokud se po spuštění topení radiátor nezahřívá tak, jak má, může být problém právě v čepu ventilu ukrytém pod termostatickou hlavicí. Některé termostatické hlavice se dají podle návodu od výrobce demontovat a zkontrolovat, zda se čep při stlačení pohne. Měl by se pohnout o dva až tři milimetry a následně se vrátit zpět.
Odborníci doporučují při zatuhlém ventilu čep rozhýbat postupným zatlačováním, případně lehkým poklepáním na těleso ventilu. Nedoporučuje se však používat hrubou sílu. Pokud si nejste jisti konstrukcí ventilu, objeví-li se netěsnost nebo se čep nepodaří rozhýbat, je třeba zavolat na pomoc topenáře.
Čtěte také: Získejte od úřadu práce až 50 tisíc, i když chodíte do práce: Vyplňte žádost a vyčkejte na schválení
Kdy zkontrolovat funkčnost radiátorů?
Kontrolu, zda vám radiátory po letních měsících fungují správně, nenechávejte na poslední chvíli. Kromě zatuhlých ventilů mohou být radiátory zavzdušněné nebo může dojít k jiným potížím s regulací.
Pokud si všímáte, že je radiátor v horní části teplejší a ve spodní části chladnější, nemusí to znamenat závadu. Pokud ovšem zapnutý radiátor zůstává studený i ve chvíli, kdy ostatní radiátory v bytě sálají teplo, je vhodné řešit problém s předstihem ještě před začátkem topné sezóny s odborníkem.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Nečekejte, až venkovní teplota spadne pod bod mrazu. Před začátkem topné sezóny zkontrolujte ve svém bytě všechny radiátory a ověřte, zda hřejí správně. Pokud některý zůstává studený, přestože je termostatická hlavice zcela otevřená, může být příčinou zatuhlý ventil. Jednoduchou kontrolou předejdete nepříjemným překvapením, až budete chtít doma topit naplno.
Mohlo by se vám líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: danfoss.com | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz