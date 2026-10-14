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Nástup drahých amerických burgerů zničil dokonalý bufetový systém. Přečtěte si smutný konec Automatu

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Když se v automatu Koruna vhodila mince do prosklené skříňky, ozvalo se cvaknutí a zákazník si odnesl chlebíček s vlašským salátem. Legendární podnik na stojáka, jahodové koktejly a horké párky představovaly unikátní československý fastfood.
Secesní palác Koruna na rohu Václavského náměstí v Praze s ozdobnou korunou na věži

Secesní palác Koruna na rohu Václavského náměstí v Praze s ozdobnou korunou na věži

Zdroj: Fred Romero / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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