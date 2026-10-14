Nástup drahých amerických burgerů zničil dokonalý bufetový systém. Přečtěte si smutný konec Automatu

Když se v automatu Koruna na Václavském náměstí vhodila mince do prosklené skříňky, ozvalo se cvaknutí a zákazník si odnesl čerstvý chlebíček s vlašským salátem. Legendární podnik na stojáka, jahodové koktejly z mléčného baru a horké párky s hořčicí představovaly unikátní československý fastfood, který denně nasytil desetitisíce spěchajících lidí.
Dějiny a fungování tohoto fenoménu dnes podrobně dokumentují archivní materiály i stálé muzejní expozice. Vývoj gastronomie a kultury každodenního stravování v našich zemích dlouhodobě mapuje
stálá expozice Gastronomie v Národním zemědělském muzeu v Praze. Společenský rozměr a provoz legendárního pražského automatu, v němž se u mramorových stolků potkávali dělníci, úředníci i přední umělci, zachytil v rozsáhlé historické reportáži archivní dokument České televize ČT24 o Automatu Koruna. Architektonické souvislosti a atmosféru secesního paláce na rohu Václavského náměstí pak detailně přibližuje také archivní pořad Českého rozhlasu Vltava o paláci Koruna. Tyto prameny ukazují, že to, co dnes vnímáme jako západní vynález rychlého občerstvení, mělo v socialistickém Československu svou svébytnou a technicky propracovanou podobu. Chrám rychlého stravování na Václaváku: Prosklené skříňky, žetony a desetitisíce strávníků denně
Srdcem československého rychlého občerstvení byl bezesporu Automat Koruna, umístěný v přízemí a suterénu stejnojmenného secesního paláce na rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopě. Tento gastronomický gigant vznikl již v roce 1931 zásluhou podnikatele Jindřicha Vaňhy, který se inspiroval moderními samoobslužnými automaty v Berlíně a New Yorku. Po únoru 1948 byl podnik znárodněn a začleněn pod státní podnik Restaurace a jídelny Praha 1. Přestože přešel pod centrální správu socialistického pohostinství, svůj unikátní technický ráz a neuvěřitelné tempo si uchoval po celá následující desetiletí.
Princip fungování byl založen na mechanických výdejních automatech zabudovaných přímo do stěn podniku. Podél stěn se táhly dlouhé řady vertikálních prosklených skříněk s malými dvířky. Zákazník přistoupil ke skříňce s vybraným pokrmem, vhodil do mincovníku korunu nebo dvě koruny, případně speciální kovový žeton zakoupený u centrální pokladny, stiskl páčku a dvířka se se zřetelným cvaknutím odemkla. Ze skříňky si vyndal talířek s obloženým chlebíčkem, ruským vejcem v aspiku, bramborovým salátem nebo zákuskem. Z druhé strany stěny, kam zákazníci neviděli, mezitím kuchaři a pomocnice v bílých pláštích nepřetržitě doplňovali prázdné přihrádky čerstvým zbožím.
Tradiční české obložené chlebíčky na vece s plátky šunky, vařeným vajíčkem, sterilovanou okurkou a základem z vlašského nebo bramborového salátu.
Provoz v Koruně běžel od brzkých ranních hodin až do půlnoci a denně jí prošlo třicet až čtyřicet tisíc lidí. V ranních špičkách zde snídali montéři a řemeslníci mířící na stavby, kolem poledne se u pultů tísnili úředníci z okolních ministerstev a bank, odpoledne prostor zaplnili studenti a večer sem mířili návštěvníci kin i noční flámové. Samostatnou kapitolou byl mléčný bar v suterénu Koruny. Tam se stály dlouhé fronty na legendární jahodový koktejl: hustý růžový nápoj vyráběný z polotučného mléka, jahodového protlaku a vanilkového sirupu, který obsluha šlehala ve vysokých nerezových mixérech ETA. Sklenice koktejlu stála pouhou korunu padesát a pro generace Pražanů i mimopražských návštěvníků představovala povinnou zastávku při každé návštěvě centra metropole.
Státní normy studené kuchyně: Proč musel vlašák chutnat v Aši stejně jako v Košicích
Zatímco dnešní řetězce rychlého občerstvení sází na franšízové manuály soukromých korporací, socialistický fastfood řídilo ministerstvo vnitřního obchodu prostřednictvím závazných státních oborových norem. Každý národní podnik Restaurace a jídelny, ať už šlo o RaJ Praha, Brno nebo Bratislava, musel připravovat studenou i teplou kuchyni podle přesných receptur vydávaných knižně pod názvem Receptury studených pokrmů a Receptury teplých jídel. Tyto předpisy detailně určovaly nejen seznam povolených surovin na deset porcí, ale také přesnou gramáž hotového výrobku, obsah tuku a způsob servírování.
Nejlepším příkladem byl legendární vlašský salát, zkráceně vlašák. Podle tehdejší přísné normy číslo 50141 musel vlašský salát obsahovat přesný poměr vařených brambor, jemného šunkového salámu, sterilovaných okurek, vařené kořenové zeleniny, sterilovaného hrášku, majonézy, hořčice, octa a koření. Bylo nepřípustné nahrazovat salám levnějšími náhražkami nebo přidávat jablka či cibuli, což jsou praktiky, které se rozšířily až po uvolnění trhu v devadesátých letech. Díky této standardizaci měl zákazník stoprocentní jistotu, že jeho oblíbený salát v kelímku nebo na chlebíčku bude chutnat naprosto stejně v závodním bufetu v Ostravě i v lahůdkách na pražské Národní třídě.
Tato celostátní pravidla se však netýkala pouze bufetů a lahůdek, ale pronikala do veškerého veřejného stravování od mateřských škol až po podnikové jídelny. Jak detailně přibližuje náš rozbor o tom, jak
státní normy a receptury UHO formovaly stravování celé generace, centrální plánování vyžadovalo naprostou unifikaci surovin i technologických postupů v celé republice.
Co se jedlo ve školních jídelnách v 80. letech: O obědech rozhodovaly normy i nedostatek surovin
Králem studené kuchyně v automatech byl ovšem obložený chlebíček. Český vynález lahůdkáře Jana Paukerta z počátku dvacátého století se za socialismu stal masovou lidovou záležitostí. Vyráběl se na plátcích bílé šikmo krájené veky, která se potírala bramborovým nebo vlašským salátem, máslem či pomazánkou. Na vrch přišel stočený plátek šunkového salámu nebo debrecínky, polovina natvrdo vařeného vajíčka, vějířek sterilované okurky, proužek sterilované kapie a kadeřavá petrželka. V automatech se chlebíčky neprodávaly zabalené v plastu, ale ležely volně na malých porcelánových nebo papírových táccích, což zaručovalo, že veka nezvlhla a suroviny zůstaly čerstvé.
Kultura na stojáka: Hliníkové vidličky, papírové tácky a horké párky s plnotučnou hořčicí
Typickým rysem socialistického rychlého občerstvení byla konzumace vestoje. Klasický bufet, zvaný lidově pajzl nebo stoják, se vyznačoval vysokými kulatými stolky s mramorovou nebo umakartovou deskou lemovanou masivním kovovým okrajem. Žádné židle zde nebyly: host přistoupil ke stolku, položil na něj svůj tácek s jídlem, pověsil tašku na háček pod deskou a během pěti až deseti minut se najedl. Tento systém zaručoval obrovskou průchodnost a umožňoval nakrmit tisíce lidí i v prostorově skromných provozovnách na nádražích a náměstích.
Nejrozšířenějším teplým pokrmem byly bezkonkurenčně teplé párky. Podávaly se v páru na voskovaném obdélníkovém papírovém tácku se zkosenými rohy, který se pod horkým tukem často prohýbal. Prodavačka vytáhla nožičky z bublající nerezové ohřívací vany kleštěmi, plácla vedle nich velkou lžíci žlutohnědé plnotučné hořčice a přihodila dva bílé rohlíky nebo silný krajíc konzumního chleba Šumava s kmínem. Kdo si potrpěl na ostřejší chuť, mohl požádat o hořčici kremžskou nebo křen.
Horké párky podávané na papírovém tácku s plnotučnou hořčicí a bílým pečivem, které patřily k nejžádanějšímu rychlému občerstvení v automatech a bufetech.
Nezapomenutelnou rekvizitou byly také dobové příbory. K polévkám a teplým jídlům se fasovaly lehké hliníkové lžíce a vidličky s vyraženou značkou národního podniku Restaurace a jídelny. Protože se tyto příbory z jídelen a bufetů masivně ztrácely a lidé si je odnášeli domů na zahrádky, přistoupily některé provozovny k radikálnímu řešení: vidličky a lžíce byly u pultů přivázány k řetízku nebo silnému provázku. V oddělení teplých jídel se pak vedle párků těšila obrovské oblibě sekaná pečeně v housce, smažený karbanátek s kyselou okurkou a především vydatné polévky: poctivá dršťková z předvařených hovězích žaludků, bramboračka nebo hustá gulášová polévka, která se nabírala velkou naběračkou z hlubokých nerezových kotlů.
Rybí grily, mlíčňáky a smažák v housce: Jak se rodila česká pouliční gastronomie
Vedle univerzálních automatů a nádražních bufetů existovaly v Československu také vysoce specializované řetězce, které v mnohém předznamenaly moderní koncepty rychlého občerstvení. Mimořádné oblibě se těšily rybí bufety a grily spadající pod národní podnik Rybena. Zde se nabízely smažené porce mořské tresky v trojobalu s bramborovým salátem, teplé karbanátky z rybího masa, smažený kapr a široká paleta studených rybích specialit: zavináče z naložených sleďů, pečenáče v sladkokyselém nálevu a vyhlášený rybí salát s cibulí a majonézou, který se zapíjel točeným pivem Desítkou přímo u pultu.
Druhým protipólem byly mléčné bary, které se orientovaly na rodiny s dětmi, mládež a lehkou snídaňovou stravu. V mlíčňáku se nepodával žádný alkohol. Ráno si zde lidé dávali horké kakao nebo bílou kávu z melty s máslovým loupákem, k obědu se podávaly ovocné knedlíky z tvarohového těsta, rýžový nákyp nebo palačinky s džemem. Odpoledne pak patřilo skleněným miskám s míchaným ovocným salátem, pudinkům přelitým ovocnou šťávou a zmrzlinovým pohárům zdobeným kopečkem tuhé šlehačky vyšlehané z pravé plnotučné smetany.
Tento způsob rychlého nakupování a občerstvení přímo navazoval na celkovou modernizaci obchodní sítě a služeb, kterou o několik dekád dříve odstartovala
první československá samoobsluha na pražském Žižkově, kde si lidé poprvé zvykali vybírat zboží samostatně bez zdlouhavé asistence prodavače za pultem.
Na první samoobsluhu se stála fronta. Lidé chtěli zkusit nákup bez pultu
Na sklonku osmdesátých let se pak v československých městech zrodila legenda, která se stala skutečným národním burgerem: smažený sýr v bulce. Kousek tvrdého sýra Eidam obalený v trojobalu, usmažený na pánvi ve friťáku, vložený do rozkrojené kulaté housky a bohatě zalitý studenou tatarskou omáčkou. Tento pokrm se začal objevovat v prvních družstevních stáncích a na koupalištích kolem roku 1987. Smažák v housce spojil levnou surovinu, sytost a možnost okamžité konzumace za chůze na ulici, čímž vytvořil pilíř tuzemského pouličního jídla, který neztratil na popularitě ani po několika desetiletích.
Konec éry automatů: Proč legendární Korunu smetly devadesátky a globální řetězce
Pád komunistického režimu v listopadu 1989 a následný přechod na tržní ekonomiku znamenal pro síť státních bufetů a automatů začátek rychlého konce. Národní podnik Restaurace a jídelny byl v rámci malé privatizace rozparcelován na jednotlivé provozovny. Mnohé lukrativní prostory v centrech měst získali noví majitelé, kteří v nich otevřeli banky, butiky s módou nebo luxusní restaurace. Pověst tradičních bufetů navíc utrpěla zhoršenou hygienou, příchodem levného alkoholu a obecnou snahou společnosti odvrhnout vše, co připomínalo šedivou socialistickou unifikaci.
Definitivní symbolickou tečku za érou tuzemského fastfoodu udělal 20. březen 1992. Tehdy byla ve Vodičkově ulici v Praze otevřena první pobočka amerického řetězce McDonald's v Československu. Událost provázela obrovská mediální hysterie a tisícihlavé fronty lidí, kteří byli ochotni čekat celé hodiny na hamburger za padesát korun, což byla tehdy cena čtyř poctivých teplých obědů v běžné jídelně. O pouhých několik měsíců později, v průběhu roku 1992, byl slavný Automat Koruna na rohu Václavského náměstí definitivně uzavřen. Celý palác prošel rozsáhlou rekonstrukcí a prostor bývalého automatu byl přeměněn na moderní obchodní pasáž.
Pokrm nebo nápoj Provozovna v ČSSR Dobová cena (Kčs) Charakteristika a servírování Jahodový koktejl Automat Koruna (mléčný bar) 1,50 až 2,00 Kčs Mléko, jahodový protlak a vanilkový sirup šlehané v mixéru ETA Obložený chlebíček se šunkou Lahůdky a automaty RaJ 1,80 až 2,40 Kčs Veka, vlašský salát, plátek šunky, vařené vejce a sterilovaná okurka Ruské vejce v aspiku Automaty a studená kuchyně 2,60 až 3,20 Kčs Půlka vejce na vlašském salátu přelitá octovým aspikem v misce Párky s hořčicí (1 pár) Nádražní bufety a stánky 3,50 až 4,80 Kčs Dvě teplé nožičky párků na voskovaném tácku, plnotučná hořčice a 2 rohlíky Sekaná v housce Pouliční stánky a bufety RaJ 2,50 až 3,50 Kčs Plátek pečené teplé sekané v bílé housce s lžící plnotučné hořčice Dršťková polévka Ranní a dopolední bufety 2,20 až 3,00 Kčs Hustá polévka s hovězími předvařenými dršťkami a lžící sádla Smažený sýr v bulce Stánky a bistra (konec 80. let) 6,00 až 8,50 Kčs Smažený obalovaný Eidam v housce přelitý bohatou tatarskou omáčkou
Přestože se mechanické výdejní stěny a mramorové stolky na stojáka staly minulostí, základní stavební kameny československého rychlého občerstvení ze scény nezmizely. Obložený chlebíček zůstal nepřekonatelným fenoménem rodinných oslav i firemních porad, poctivý vlašský salát s křupavým rohlíkem představuje stále nejoblíbenější rychlou svačinu v lahůdkářstvích a smažený sýr v housce s tatarkou úspěšně konkuruje zahraničním burgerům u každého nádraží. Socialistický fastfood nebyl bez chyb a nedostatků, dokázal však vytvořit svébytnou gastronomickou kulturu, na kterou pamětníci s vůní teplých párků a chutí jahodového koktejlu dodnes rádi vzpomínají.
Zdroje fotografií Palác Koruna na Václavském náměstí v Praze: Fred Romero / Wikimedia CC 2.0 Obložené chlebíčky se šunkou a bramborovým salátem: Jakub Holzer / Wikimedia CC 4.0 Teplé párky s plnotučnou hořčicí a pečivem: Pohled 111 / Wikimedia CC 4.0