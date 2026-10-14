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Hradec Králové padl po chybě sudího i videa. Komise rozhodčích přiznala, že Plechatý měl dostat červenou kartu

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Komise rozhodčích přiznala, že stoper Artisu Dominik Plechatý měl v Hradci vidět červenou kartu. Hlavní sudí Klíma i videorozhodčí Zelinka chybovali za stavu 1:1.
Hradec Králové padl po chybě sudího i videa. Komise rozhodčích přiznala, že Plechatý měl dostat červenou kartu

Hradec Králové padl po chybě sudího i videa. Komise rozhodčích přiznala, že Plechatý měl dostat červenou kartu

Zdroj: FAČR
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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