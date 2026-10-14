Hradec Králové padl po chybě sudího i videa. Komise rozhodčích přiznala, že Plechatý měl dostat červenou kartu

Začátek druhého poločasu, skóre vyrovnané a hradecký útočník Tomáš Čvančara se dostává za obranu. Brněnský stoper Plechatý ho chytá a drží. K zemi ho stáhne až ve chvíli, kdy se k oběma dostane spoluhráč Karel Pojezný. Rozhodčí Tomáš Klíma ukazuje žlutou kartu a videorozhodčí Miroslav Zelinka do situace nevstupuje. O čtyři dny později přišla Komise rozhodčích FAČR s jednoznačným verdiktem: přímý volný kop a červená karta. Artis měl podle ní dohrávat zápas v deseti, jenže v Hradci nakonec vyhrál 4:2. Přiznání chyby je vzácné a konkrétní. Na výsledku ale nic nemění.
Devět minut, které zápas obrátily
Teprve časová osa sobotního utkání 10. kola ukazuje, jak velkou váhu sporná situace měla. Zápas se v ní láme na dva zcela odlišné poločasy.
|Minuta
|Událost
|Stav
|12.
|Darida proměňuje penaltu
|1:0
|33.
|Alégué vyrovnává
|1:1
|51./52.
|Plechatý drží Čvančaru, dostává jen žlutou
|1:1
|56.
|Ndiaye posílá Artis do vedení
|1:2
|60.
|Hradecký Kučera vidí červenou
|1:2
|75.
|Glossoa
|1:3
|76.
|Čihák snižuje
|2:3
|88.
|Harazim
|2:4
Komise i Česká televize kladou zákrok do 51. minuty, oficiální zápis Chance Ligy eviduje žlutou kartu o minutu později. Na podstatě to nic nemění. Podle komise měl Artis od začátku druhé půle hrát o muže méně. Hradec by tak za vyrovnaného stavu získal téměř čtyřicet minut přesilovky.
Stal se pravý opak. Pět minut po sporném momentu šel Artis do vedení a o další čtyři minuty později přišel o hráče Hradec. Přesilovku tedy nakonec nehrál domácí tým, ale hosté. Podle nás jde o jeden z nejdůležitějších momentů celého utkání, protože chyba padla v nejcitlivější chvíli zápasu. Tvrdit, že sama rozhodla, by ale nebylo poctivé. Fotbal neumí dopočítat, co by se stalo. Kučerovo vyloučení, pozdější góly i Daridova proměněná penalta zůstávají samostatnými událostmi, které žádná komise nepřepíše.
Brněnští si výhry cení i bez ohledu na sporný moment. Trenér Roman Nádvorník v klubové reportáži ocenil, že tým po brzké penaltě nezpanikařil. Artis vyhrál venku podruhé v sezoně a navázal na úspěch v Pardubicích. Před 4 716 diváky to byla zasloužená radost hostí. Ve sporné situaci ale měli štěstí.
Rozhoduje začátek držení, ne pád
Nejzajímavější je zdůvodnění komise, které podrobně popsal ČT sport. Klíma i Zelinka podle ní hodnotili nesprávný okamžik. Soustředili se na závěr držení, kdy už byl Pojezný na úrovni útočníka. V tu chvíli by se o zjevné brankové možnosti dalo pochybovat, protože kryjící obránce byl na místě.
Komise ale situaci posuzovala od začátku. Ve chvíli, kdy Plechatý začal Čvančaru držet, měl hradecký útočník podle ní otevřenou cestu na branku. Právě tehdy mu šanci vzal. Čvančara padl o něco později, přestupek však začal dřív.
Pravidla jsou tu přísná. Pravidla fotbalu IFAB v pravidle 12 rozlišují, jestli se obránce snažil hrát míč. U držení nebo tahání se o žádný pokus hrát míč nejedná. Pokud takový přestupek zmaří zjevnou brankovou možnost, následuje červená karta bez ohledu na to, kde se faulovaný hráč nakonec ocitne na zemi.
Pro hodnocení takových situací je to zásadní posun. Obránce, který útočníka drží dostatečně dlouho na to, aby se vrátil spoluhráč, si nemůže dodatečně zajistit beztrestnost. Kdyby rozhodoval jen okamžik pádu, vyplatilo by se držet co nejdéle. Komise tak podle nás výkladem uzavřela cestu, kterou by vychytralí stopeři jinak rádi používali.
Proč videorozhodčí mlčel
Ještě vážnější výtka než Klímovi míří na Zelinku. Hlavní rozhodčí vidí situaci jednou, v plné rychlosti a z jednoho úhlu. Videorozhodčí má k dispozici opakované záběry. Protokol VAR výslovně řadí přímé červené karty, včetně zmaření zjevné brankové možnosti, mezi situace, do kterých smí zasáhnout.
Zelinka tedy prostor měl a komise konstatovala, že ho nevyužil. Chyba přitom zřejmě nevznikla nepozorností. Oba rozhodčí se podle verdiktu zaměřili na stejný, nesprávný moment. Videorozhodčí tak nefungoval jako pojistka, ale zopakoval stejný úsudek z jiné místnosti.
Statistika komise tento případ nijak nezlehčuje. V úvodních 71 zápasech sezony podle ní VAR aktivně zasáhl 46krát, z toho dvakrát chybně. Čtyřikrát chybně nezasáhl, ačkoli měl. Hradecká situace se k této skupině přidává.
Otevřenost, která nic nevrací
Komise k situaci zaujala veřejný postoj díky obratu, ke kterému došlo jen den před zápasem. Předseda Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci 9. října Českým novinám vysvětlil, že na začátku sezony chtěl veškerou energii věnovat práci s rozhodčími. Kvůli potřebě komunikovat s médii, fanoušky, kluby a hráči ale názor změnil. Po každém kole teď komise znovu hodnotí čtyři vybrané situace.
Vybírá je vysílatel Oneplay Sport, tedy někdo mimo komisi. Clos Gómez to podává jako záruku nezávislosti. Platí ale i opak: o tom, které chyby dostanou oficiální vysvětlení, rozhoduje televize.
Desáté kolo bylo prvním skutečným testem. Ze čtyř hodnocených situací komise u tří potvrdila správné rozhodnutí:
- Zlín – Slavia: penalta byla po zásahu VAR správně odvolána, faul na Provoda se stal mimo pokutové území.
- Zbrojovka Brno – Jablonec: ruka Tekijaškiho správně nebyla potrestána penaltou, míč předtím odehrál hlavou.
- Liberec – Slovácko: Puškáč byl po zásahu VAR správně vyloučen za došlápnutí na kotník Bužka.
Jedinou uznanou chybou tak zůstalo nevyloučení Plechatého. Komise ji přiznala bez vytáčení a se srozumitelným vysvětlením. Za to si zaslouží uznání.
Otevřenost má ale své hranice. Liga dlouhodobě vychází z principu, který LFA popsala už v roce 2018: dodatečné stanovisko komise rozhodčích nevede k rušení gólů, opakování zápasů ani ke změně výsledku od zeleného stolu. Hradec po kole zůstal devátý se 14 body, Artis čtrnáctý s osmi. Tři body putovaly do Brna a tam také zůstanou.
Nejasný zůstává i osud dalších aktérů. Komise chybu popsala, případný postih pro Klímu a Zelinku ale zatím veřejně neoznámila. Zda se omyl projeví v delegacích, ukážou až další nominace. Plechatý má v zápise stále jen žlutou kartu. Komuniké disciplinární komise k případu zatím chybí. LFA navíc v minulosti uvedla, že disciplinární komise nemůže běžně překvalifikovat žlutou kartu na červenou, pokud šlo o úsudek rozhodčího. Dá se tedy čekat, že stoper Artisu vyjde bez dodatečného trestu.
Hradecký případ podle nás nejlépe ukazuje, co nová otevřenost přináší a co ne. Fanoušci dostali jasnou odpověď, kdo chyboval a proč. Poškozený klub dostal potvrzení křivdy, ale ne nápravu. Transparentnost bez důsledků je lepší než mlčení. Pro tým, který přišel o přesilovku za stavu 1:1, je to ovšem jen slabá útěcha.
V hradeckém zápise tak dál stojí žlutá karta pro Plechatého v 52. minutě. Komise rozhodčích ji za chybu označila, výsledek zápasu ale zůstává 2:4.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle