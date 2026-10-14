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Černá díra pod hladinou? Americký ponorkář zpochybňuje pověst ruských ponorek Kilo

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Přezdívka „černá díra“ provází ruské ponorky třídy Kilo (projekt 877 a 636.3, v Rusku také Varšavjanka) od chvíle, kdy se …
Černá díra pod hladinou? Americký ponorkář zpochybňuje pověst ruských ponorek Kilo

Černá díra pod hladinou? Americký ponorkář zpochybňuje pověst ruských ponorek Kilo

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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