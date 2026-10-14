Pod jabloní uklizeno ještě neznamená vyřešenou strupovitost. Zkontrolujte i kompost

Listí z jabloně se strupovitostí nestačí odvézt od kmene a vysypat na vršek kompostu. Původce choroby v napadených listech přezimuje. Český ÚKZÚZ jejich kompostování připouští, ale požaduje zasypání zeminou, aby se nemohly šířit spory.
Pod jabloní je uklizeno, kolečko prázdné a listí leží na hromadě za zahradou. Právě poslední místo stojí za kontrolu, pokud měl strom během sezony strupovitost. Úklid se neposuzuje jen podle čisté trávy: rozhoduje i to, co se s napadenými listy stane potom.
V opadaných listech přezimuje zdroj jarní infekce
Strupovitost jabloně způsobuje houba Venturia inaequalis.
University of Minnesota Extension popisuje její přezimování v nemocných opadaných listech. Na jaře se z nich uvolňují spory, které vítr přenáší na nově se vyvíjející části stromu. K zahájení infekce potřebují několik hodin vlhkosti na povrchu rostliny.
List proto není neškodný jen proto, že už neleží na větvi. Přesunutím celé hromady zpod koruny na odkryté místo se materiál nezlikviduje. Podzimní úklid má omezit zdroj příštích infekcí, nikoli pouze srovnat vzhled zahrady.
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kontrole listí na trávníku po jednotlivých místech. U nemocné jabloně ale tímto prvním úklidem práce nekončí. Strupovitost se projevuje i na plodech. Stav jablek během sezony pomáhá posoudit problém spolu se skvrnami na listech. Kompostování není vyloučené, má však konkrétní podmínku
ÚKZÚZ v doporučení ke strupovitosti jabloně uvádí odstranění opadaných listů brzy po podzimním opadu, případně jejich zbytků velmi časně na jaře před první infekcí. Při kompostování požaduje zasypání napadených listů vrstvou zeminy, která brání šíření spor.
Z toho plyne podstatný rozdíl: listí se strupovitostí nemusíte automaticky odmítnout jako materiál do kompostu. Neměli byste ho ale ponechat jako odkrytou vrchní vrstvu. Samotný přesun do nádoby či ohrádky podmínku zasypání nenahrazuje.
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Stejný směr potvrzuje i minnesotský návod, který u napadených listů připouští zahrabání nebo kompostování. Český zdroj k tomu přidává právě požadavek na zeminu. Pro jabloň se strupovitostí je tedy přesnější podmíněný postup než obecná věta, že nemocné listí na domácí kompost nikdy nesmí.
Při úklidu zkontrolujte strom i místo, kam listí odvážíte
Z porovnání těchto doporučení vychází jednoduchá kontrola ve dvou místech. Nejprve pod jabloní: nezůstaly tam napadené listy a jejich zbytky? Potom u kompostu: nejsou stejné listy znovu volně odkryté na povrchu? Čistý prostor pod stromem sám o sobě na druhou otázku neodpovídá.
Pokud kompostujete listí se strupovitostí podle českého doporučení, zasypte je zeminou. Když přivezete další dávku, zkontrolujte také její uložení. Postup neposkytuje univerzální návod pro všechny choroby rostlin; vztahuje se k této konkrétní houbě a napadeným listům jabloně.
Listí jabloně se strupovitostí lze podle ÚKZÚZ kompostovat, musí však být zasypané zeminou. Ilustrační snímek nezobrazuje provedení tohoto postupu.
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návod na výrobu listovky. Děrovaný pytel na listovku ovšem není totéž co postup se zasypáním napadených listů zeminou. Strupovitost neposuzujte jen podle podzimní barvy listu
Royal Horticultural Society uvádí u strupovitosti olivově zelené, zprvu sametové skvrny na listech, které postupně tmavnou. Na jablkách se objevují hnědé až černé strupovité skvrny. Při silnějším napadení se plody mohou deformovat a praskat.
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Pro rozhodnutí o podzimním úklidu je proto užitečné spojit stav listů s tím, co jste viděli na stromě a plodech během sezony. Samotné hnědnutí opadaného listu není spolehlivou diagnózou strupovitosti. Pokud příčinu potíží neznáte, vyfoťte listy i plody a nechte určit konkrétní problém.
Podzimní úklid pomůže, ale zdravou úrodu nezaručí
Odstraněním napadeného listí omezíte místní zdroj infekce.
RHS zároveň upozorňuje, že spory mohou přiletět i ze vzdálenějších stromů. Čistá zahrada tak neznamená, že se choroba příští rok nemůže vrátit.
Před zimou si poznamenejte, které jabloně měly potíže a jak vypadaly skvrny. Na jaře pak budete vědět, kterým stromům věnovat pozornost už při rašení, místo abyste začali řešit až poškozené plody před sklizní.