Otočte šálek po babičce a hledejte značku. Pirkenhammer nebo Thun v kompletní sadě mění staré nádobí v tisícové kusy

Stačí jediný pohyb: vzít z vitríny šálek, opatrně ho obrátit a podívat se na dno. Drobná zkřížená kladívka, nápis „1794 Thun“ nebo dvojice smrčků nad písmeny H&C mohou z obyčejného nádobí udělat zboží, o které stojí sběratelé. Prošli jsme skončené aukce a aktuální inzeráty z období od jara do podzimu 2026 a výsledek dává jasnou odpověď. Osamocený koflík obvykle zůstane u desítek či stovek korun. Úplný a zachovalý servis ze západočeské porcelánky se dostává do tisíců, výjimečně přes deset tisíc. Kdo se do kredence po babičce pustí systematicky, má slušnou šanci najít víc, než čekal.
Značka na dně šálku prozradí porcelánku i desetiletí
Podle rejstříku Antik Praha se výrobní značka zpravidla nachází na spodní straně předmětu. Podle ní se dá dohledat výrobce i přibližné období vzniku. Užitečnou časovou pomůckou je nápis „CZECHOSLOVAKIA“: kus s ním nemohl vzniknout před rokem 1918 ani po roce 1993.
Na co se dívat podle jednotlivých porcelánek:
Pirkenhammer (Březová u Karlových Varů): typická jsou zkřížená hornická kladívka. Starší období prozrazují monogramy F&M (Fischer & Mieg), F&R či C.F., později se objevuje červená značka s kladívky nebo zkratka EPIAG. Thun (Klášterec nad Ohří): hledejte nápisy „1794 Thun“, „Thun BOHEMIAN PORCELAIN“, „Thun Karlovarský porcelán“ nebo historické „TK“. Chodov (Haas & Czjzek): značka H&C pod dvěma smrčky, doplněná písmeny CH. Loučky (Rudolf Kämpf): porcelánka s počátky v roce 1907, dnes spojená se značkou Leander.
U celé sady nestačí zkontrolovat jediný kus. Shodné značení na šálku, podšálku i konvici potvrzuje, že díly opravdu patří k sobě a nikdo je během let neposkládal z různých souprav. Kupec si toho všimne a často je to první, na co se podívá.
Pirkenhammer, Thun, Chodov: rodokmen, který zvedá zájem sběratelů
Jméno na dně má váhu proto, že za ním stojí dvě století historie. Manufaktura v Březové vznikla roku 1803 a v roce 1829 jako první továrna v Čechách získala povolení zdobit výrobky vlastním měditiskem. Thun navazuje na výrobu v Klášterci nad Ohří z let 1793 až 1794 a uvádí se jako druhá nejstarší porcelánová značka v českých zemích. Dnešní firma Thun 1794 patří k tradičním výrobcům Karlovarského kraje a podle jejího ředitele Vlastimila Argmana vyrábí tvrdý porcelán pálený při teplotách nad 1 405 °C.
U růžového porcelánu se vyplatí rozlišovat dvě kategorie. Chodovská výroba proslula tím, že se barvila samotná porcelánová hmota, takže růžová prostupuje celým střepem. Bílý porcelán s růžovým dekorem nebo tónovanou glazurou je něco jiného, a kdo to při prodeji pozná a umí popsat, působí na kupce důvěryhodněji.
Statistika toho, po které značce je v Česku největší poptávka, neexistuje. Podle nás ale platí jednoduchá logika. Pirkenhammer s monogramem Fischer & Mieg přitahuje stářím a historickou stopou. Chodov a Leander lákají ikonickou barvou, kterou sběratel pozná na první pohled. Thun těží z obrovské známosti a dostupnosti náhradních kusů, díky nimž se dají neúplné sady doplnit.
Kompletní souprava proti osamocenému šálku: čísla mluví jasně
Pevný počet dílů, od kterého je servis „kompletní“, neexistuje. V praxi musí sadě zůstat všechny párové a funkční části. Kávová nebo čajová souprava potřebuje šálky, podšálky, konvici, cukřenku a mléčenku, jídelní k tomu mělké, hluboké a dezertní talíře a servírovací mísy. Nový růžový Leander se dnes prodává v čajových soupravách po 11 či 15 dílech a v jídelní soupravě o 25 dílech.
Tak vypadají konkrétní ceny z českého online trhu v roce 2026:
Položka Platforma Cena 3× šálek s podšálkem Thun s růžemi Aukro, skončeno 14. 9. 180 Kč Růžový EPIAG Bazoš, inzerát 1 800 Kč Thun, jídelní + čajový/kávový servis, 38 dílů Bazoš, inzerát 4 900 Kč Velká jídelní a čajová souprava Thun, cca 70 kusů Aukro, skončeno 15. 8. 6 242 Kč Růžový porcelán, celá souprava Byzant Aukro, skončeno 27. 5. 13 000 Kč Pirkenhammer, kompletní nepoužitý, 55 ks Bazoš, inzerát 15 500 Kč
Spočítali jsme to. Ze 180 Kč za tři dvojice vychází 60 Kč za jeden šálek s podšálkem. Sedmdesátidílná souprava Thun dosáhla zhruba 104násobku této částky, růžový Byzant přibližně 217násobku. Srovnání je pouze orientační, dekor ani výrobce se neshodují, přesto ukazuje řádový rozdíl. Kompletnost zkrátka přináší mnohem víc než samotný odstín.
Antik Praha výslovně varuje, že u souprav může cenu výrazně srazit i jediný chybějící šálek s podšálkem. Pro představu poslouží i dnešní maloobchodní ceny: nový růžový Leander stojí 579 až 1 050 Kč za šálek s podšálkem, čajová souprava 8 990 Kč a 25dílná jídelní souprava 18 990 Kč. O starožitné hodnotě to přímo nevypovídá, dokládá to však, že růžový porcelán drží prémiovou pozici dodnes.
Na inzertní ceny je třeba hledět s rezervou. Na Bazoši jde o veřejnou nabídku, ne nutně o uskutečněný obchod, a u Aukra stojí za to rozlišovat aukce „vyhrané“ od pouze „skončených“.
Praskliny, oťuky a otřené zlacení: kontrola, která rozhodne o ceně
Než porcelán nabídnete, prohlédněte každý kus proti světlu. Podle průvodce Aukra mohou vlasové praskliny snížit cenu o 20 až 40 %, odštípnutý okraj klidně o polovinu a amatérské opravy hodnotu srážejí zásadně. Kanadský institut pro konzervaci (Canadian Conservation Institute) upozorňuje, že zlacení a dekor nanesený přes glazuru se snadno odírají používáním i neopatrným mytím. Staré zásahy prozradí zbytky lepidla, viditelné linie lomu, kovové sponky, výplně a přemalby.
Kontrolní seznam před prodejem:
spočítat všechny díly a sepsat je, vyfotit značky na více kusech, celek i detaily dekoru, prohlédnout hrany talířů a podšálků, ouška a pokličky, zdokumentovat i vady, včetně makrosnímků oprav.
Zatajená vada se zpravidla vymstí. Průvodce Aukra doporučuje restaurace, retuš glazury i lepené lomy transparentně uvést, jinak hrozí spor s kupujícím.
S čištěním opatrně. Royal Worcester u hodnotného porcelánu odrazuje od myčky, bělidel i agresivních prostředků. Postačí vatová tyčinka ve vlažné vodě s několika kapkami saponátu a jemný hadřík na osušení, poškozený dekor raději vynechte. Při skladování dejte mezi talíře měkkou mezivrstvu, nelepte pásku přímo na glazuru a těžké mísy nestavějte na křehké šálky.
Kde babiččin servis prodat a proč o něj lidé právě teď stojí
Cest je několik a každá má svou cenu. Návod Antik Praha srovnává přímý výkup ve starožitnictví, kde dostanete peníze hned, ale nižší částku, s komisním prodejem, z něhož plyne větší podíl z konečné ceny, ovšem až po nalezení kupce. Online aukce a inzerce nabízejí největší potenciál tomu, kdo umí sadu pořádně nafotit a popsat.
Podle nás se u souprav, které mohou mít hodnotu několika tisíc, vyplatí nejdřív obejít dva až tři starožitníky nebo aukční síň a teprve pak zvažovat rychlý výkup. Jednotlivé šálky klidně svěřte Aukru, Bazoši či Facebook Marketplace. Poradenství nabízí Asociace starožitníků, na veletrhu Antique bývá poradna zdarma a u cennějších souborů přichází v úvahu placený soudní znalec. Oficiální odhad zákon pro prodej nevyžaduje, u dražších kusů však dodá argument při vyjednávání.
Načasování hraje do karet prodávajícím. Magazíny Country Living a Garden & Home v srpnu 2026 popsaly návrat stylu grandmacore, tedy babičkovské estetiky postavené na nostalgii, květinách, vrstvení vzorů a vystavování porcelánu. Přímo zmiňují vintage nádobí a čajové šálky jako reakci na roky strohého minimalismu. Dá se čekat, že zájem vydrží, pokud zůstane spojený s širším příklonem k udržitelnosti a osobitým interiérům, i kdyby se samotná módní nálepka časem obměnila.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková