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Portál Hvězdné brány se znovu otevírá. Nový seriál chystá autorka marvelovek

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Fanoušci Hvězdné brány se ještě nemusí vzdávat naděje. Amazon MGM Studios zahajuje další pokus o návrat slavné sci-fi franšízy, tentokrát pod vedením Jac Schaeffer, tvůrkyně marvelovských seriálů WandaVision a Agatha: Za vším schovaná. Předchozí projekt scenáristy Martina Gera přitom studio letos v létě odpískalo. Zda nová verze skutečně dorazí na obrazovky a jak naloží s desítkami let existující mytologií, ale zatím zůstává ve hvězdách.
Portál Hvězdné brány se znovu otevírá. Nový seriál chystá autorka marvelovek

Portál Hvězdné brány se znovu otevírá. Nový seriál chystá autorka marvelovek

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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