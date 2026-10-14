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Při splachování záchodu dělá drtivá většina lidí obrovskou chybu. Vědci ukázali, jak riskujete své zdraví

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Splachujete toaletu s otevřeným víkem? Studie ukázala, že při splachování vzniká silný proud, který může aerosol vynést až 1,5 metru vysoko.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:38

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