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Z vnitrobloku je parkoviště. Na frýdecko-místecké Riviéře vzniklo 29 nových míst

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Nevyužívanou asfaltovou plochu na sídlišti Riviéra ve Frýdku-Místku nahradilo nové parkoviště s 29 místy. Stavba vyšla na téměř deset milionů korun. Město chce v budoucnu upravit i další vnitrobloky v oblasti.
Z vnitrobloku je parkoviště. Na frýdecko-místecké Riviéře vzniklo 29 nových míst

Z vnitrobloku je parkoviště. Na frýdecko-místecké Riviéře vzniklo 29 nových míst

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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