Ztracené město: Pittovy staré zvyky, Reynolds přišel o roli a sázka na starou paruku

Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Ztracené město, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima
V dobrodružné komedii Ztracené město z roku 2022 měl hlavní mužskou roli původně ztvárnit Ryan Reynolds. Tvůrci se s ním ale nakonec nedohodli na podmínkách a postavu museli přeobsadit. Roli potrhlého modela tak převzal Channing Tatum, který se na place potkal s Bradem Pittem. Spisovatelka v džungli
Spisovatelka Loretta Sageová tráví dny zavřená ve svém bytě a píše úspěšné romantické příběhy z exotických krajin. Tvář jejímu knižnímu hrdinovi propůjčuje nešikovný model Alan, kterého hraje Channing Tatum. Během propagace nové knihy unese autorku výstřední miliardář v podání
. Věří totiž, že spisovatelka zná cestu ke skutečnému pokladu, a odveze ji na odlehlý ostrov. Záchrannou misi musí překvapivě podniknout zmatený Alan, jenž si na pomoc najme skutečného dobrodruha Brada Pitta. Daniela Radcliffa
Únos se podle děje odehraje v době, kdy má autorka v podání Sandry Bullock na sobě zářivou fialovou kombinézu s flitry. Její publicistka ji před akcí uklidňuje, že tento výrazný oděv bude muset nosit zhruba jen dvě hodiny. Samotný film přitom trvá necelé dvě hodiny a autorka v obleku stráví prakticky celý děj.
Náhrada za Reynoldse a sázka na starou paruku
Pokud by do role Alana skutečně nastoupil Ryan Reynolds, sešel by se před kamerou se Sandrou Bullock poprvé od společné komedie Návrh. K hereckému setkání z tohoto filmu ve Ztraceném městě přesto částečně došlo. Menší roli zde dostal Oscar Nuñez, který si v Návrhu rovněž zahrál.
Channing Tatum se po získání role aktivně zapojil do tvorby Alanovy vizáže. Maskéry požádal, aby jeho paruka s dlouhými vlasy připomínala účes, který nosil Brad Pitt ve filmu Legenda o vášni. Tvůrci proto Pittovi, jenž hraje drsného zachránce Jacka Trainera, vytvořili rozcuchanou a opotřebovanou verzi stejného vlasového kousku. Jméno postavy Jack Trainer si navíc filmaři vypůjčili od hrdiny Harrisona Forda z Podnikavé dívky.
Pitt vrací staré zvyky a vozík na jeden záběr
Samotný Brad Pitt si do nového natáčení přenesl charakteristický zvyk svých starších postav. Divákům se hned v úvodu představí během telefonátu ve chvíli, kdy svačí, což přesně kopíruje jeho nástup v Klubu rváčů. Během pochůzek konzumuje jídlo i v dalších scénách, čímž pro změnu odkazuje na svého zlodějského hrdinu z Dannyho parťáků.
Společné akční scény vyžadovaly v džungli Dominikánské republiky přesnou koordinaci. Záběr, ve kterém hrdinové přesouvají židli ve stavebním kolečku, natočil štáb hned na první pokus bez nutnosti opakování. Větší potíže hrdinům přinesl útěk v miniaturním žlutém vozidle. K natáčení neposloužilo klasické auto, ale indická čtyřkolka Bajaj Qute s motorem o objemu 217 kubických centimetrů, která se ve své domovině prodává jako pomalá náhrada za rikši.
Inspirace starým hitem a zbraň Jamese Bonda
Celý příběh neskrývá silnou inspiraci klasikou Honba za diamantem z roku 1984, kde se spisovatelka rovněž ocitla uprostřed skutečného dobrodružství. Podobnost tvůrci otevřeně přiznali i názvem knižního turné, které pojmenovali Romancing the Page. Excentrický miliardář s tváří Radcliffa pak při samotném únosu na ostrov Isla Hundida drží v ruce proslulou pistoli Walther PPK. Tu proslavil filmový agent James Bond, byť v minulosti spoléhal na menší ráži.
Během hádky Radcliffe posměšně označí modela Alana jménem Fabio, čímž odkazuje na skutečnou modelingovou ikonu z obálek romantických románů. Únosci neunikne ani režisér filmu Adam Nee, který se mihl před kamerou jako policista Sawyer. Snímek Ztracené město uvede Prima MAX 14. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).