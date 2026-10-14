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Ztracené město: Pittovy staré zvyky, Reynolds přišel o roli a sázka na starou paruku

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V komedii Ztracené město chybí původně zvažovaný Ryan Reynolds. Channing Tatum v hlavní roli kopíroval účes Brada Pitta a k útěku využil indickou rikšu.
Ztracené město

Ztracené město

Zdroj: FOTO:© Paramount Pictures, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:50

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