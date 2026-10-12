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Němci objíždějí Česko a vykupují tyhle staré vázy. Vypadají jako kýč, ale mají cenu přes 100 000 Kč

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Možná si i vy živě vybavujete ten posvátný okamžik, kdy babička v obýváku opatrně otevřela leštěný sekretář. Uvnitř se hrdě vyjímal nádherně zdobený skleněný skvost s jemnými malovanými detaily a třpytivým zdobením, na který se v dětství nesmělo ani sáhnout.
Němci objíždějí Česko a vykupují tyhle staré vázy. Vypadají jako kýč, ale mají cenu přes 100 000 Kč

Němci objíždějí Česko a vykupují tyhle staré vázy. Vypadají jako kýč, ale mají cenu přes 100 000 Kč

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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