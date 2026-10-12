Němci objíždějí Česko a vykupují tyhle staré vázy. Vypadají jako kýč, ale mají cenu přes 100 000 Kč

Tento symbol elegance a rodinného řemeslného dědictví dělal parádu v mnoha českých domácnostech. Málokdo však tuší, že tyto milované vzpomínky na staré časy představují vyhledávaný sběratelský poklad, za který jsou dnes milovníci starožitností ochotni zaplatit tisícové sumy.
Odkryjte tajemství secesní elegance
Oním legendárním předmětem, který zdobil nejeden sváteční příborník či skleník, není nic jiného než ručně malovaná a bohatě zdobená secesní váza ze světoznámé karlovarské sklárny Moser. Tyto úchvatné kousky pocházejí z období kolem roku 1900 a dodnes fascinují svou neuvěřitelnou křehkostí i dokonalým uměleckým zpracováním. Pro drtivou většinu československých rodin představovaly vrchol estetiky a rodinné pýchy. Vázy zářily pastelovými barvami smaltovaných květin, plastickými reliéfy a akcenty z ryzího zlata, přičemž do interiéru vnášely neopakovatelný nádech prvorepublikového luxusu a prvotřídního vkusu.
Příběh karlovarského zázraku a legendy jménem Ludwig Moser
Příběh této sklářské ikony se začal psát již v roce 1857, kdy zakladatel Ludwig Moser položil v Karlových Varech základy manufaktury, jež brzy dobyla celý svět. Sklárna si získala mezinárodní věhlas především díky svému jedinečnému bezolovnatému křišťálu s mimořádnou tvrdostí a brilancí. Mistři skláři, malíři a brusiči věnovali každému kusu neuvěřitelnou péči. Dekorování jediné vázy zabralo v navazujících dílnách celé dny až týdny poctivé ruční práce podle precizních vzorníků.
Když následně vedení převzal Leo Moser, estetika se přirozeně posunula od bohatých secesních smaltů k elegantnímu art decu a geometrickým tvarům, přičemž špičková kvalita zůstala nedotčena. Každá váza byla unikátním dílem, které neslo pečeť nejlepších českých řemeslníků své doby.
Jak poznat, že máte v ruce drahý kousek
Máte pocit, že se podobná váza schovává na vaší chalupě nebo na půdě? Sběratelé a znalci se zaměřují na několik klíčových detailů. Všímejte si především preciznosti ruční malby, zachovalosti zlacení, plastického smaltu a charakteristického značení ze spodní strany vázy. Unikátnost kusu spočívá v dokonalém stavu bez odštěpků a v barevné harmonii.
Zatímco v minulosti šlo o milovaný dárek ke svatbě či významnému jubileu, dnešní realizované ceny secesních malovaných váz Moser v certifikovaných aukčních síních běžně dosahují rozmezí 6 000 Kč až 25 000 Kč podle velikosti a stavu.
Nejvzácnější kusy ze samého počátku 20. století se pak občas na aukčních portálech objevují za částky přesahující 100 tisíc korun. Velký zájem je o ně také v Německu, kde sběratelé často platí vyšší částky než Češi.
Pokud tedy plánujete úklid staré pozůstalosti, nezapomeňte důkladně prohlédnout prosklené skříňky. Vyplatí se oslovit renomovaný aukční dům a dát tomuto českému řemeslnému klenotu druhou šanci. A co vy, schováváte doma také vzácný skleněný poklad po předcích?
Zdroje článku: The story of Moser, Museum Moser | Karlovy Vary, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková