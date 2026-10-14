Promiňte, jsem pilot F1, říkal marně Antonelli ochrance. Lídra mistrovství světa do paddocku pustili až díky Verstappenovi

Marina Bay, víkend Velké ceny Singapuru. Dvacetiletý Andrea Kimi Antonelli stojí u vstupu do paddocku, kam má přístup jen omezený okruh lidí, a vysvětluje bezpečnostnímu pracovníkovi, kdo je. Podle italských médií padla věta „Jsem pilot Formule 1“. Na ochranku nezabrala. Jezdec, který má na kontě osm výher v sezoně a před zbytkem startovního pole náskok tří vítězství, zůstal stát před bránou. Situace se pohnula až ve chvíli, kdy k bráně dorazil Max Verstappen. Toho ochranka poznala a brána se otevřela i pro Antonelliho. Krátké video obletělo sociální sítě. Za úsměvnou scénou se ale skrývá i vážnější otázka: za dva týdny může tentýž mladík v Austinu slavit titul mistra světa.
Co se u brány stalo
Nejlepším veřejně dostupným záznamem incidentu je video, které 12. října zveřejnila La Gazzetta dello Sport. Ukazuje, jak se Antonelli snaží dostat do vyhrazené zóny pro jezdce a týmy a jak ho pracovník ochranky odmítá pustit. Celý rozhovor zachycený není, jen krátké útržky a zmíněná citace z italského tisku. Přesný čas ani konkrétní vstup se z dostupných zdrojů určit nedají. Jisté je jen to, že se scéna odehrála během závodního víkendu 9. až 11. října.
Stejně tak není doloženo, co přesně řekl Verstappen. Zdroje popisují jeho příchod a to, že po něm se situace odblokovala. Vypadá to spíš na sílu rozpoznatelné tváře než na dlouhé vyjednávání. Čtyřnásobného mistra světa ochranka poznala okamžitě, toho, kdo ho letos pravidelně poráží, ne.
Jak to Antonelli nesl, zůstává otázkou. Vlastní komentář k incidentu zatím nezveřejnil a Verstappen také ne. Video samo ukazuje jen jezdce, který se snaží vysvětlit, kdo je, a nakonec projde.
Proč nestačí říct „jsem jezdec”
Snadno se nabízí závěr, že Formule 1 není tak slavná, jak si myslí, když lídra šampionátu nepozná ani člověk u jejích vlastních dveří. Pravidla ale svědčí spíš o opaku. Sportovní předpisy FIA pro rok 2026 v článku B9.1.1 stanoví, že každý, kdo se pohybuje v paddocku, v boxové uličce nebo na trati, musí mít odpovídající propustku. Ta smí být vydána a použita jen se souhlasem FIA, jen konkrétní osobou a jen k účelu, ke kterému byla vystavena. Celé znění je ve sportovních pravidlech FIA.
Kontrola tedy nemá stát na tom, jestli pracovník u turniketu sleduje závody. Má stát na akreditaci. Podle nás udělala ochranka z bezpečnostního hlediska přesně to, co měla: slovní ujištění, že někdo je jezdec, není ověření totožnosti. Tvrdit to může kdokoli v týmové bundě.
Antonelli navíc není první, koho bezpečnostní služba zastavila. Lewis Hamilton zažil v roce 2024 v Kanadě, jak po něm pracovník ochranky v paddocku chtěl identifikační kartu. Už v roce 2014 ho v Austrálii zastavili při návratu do paddocku, protože propustku neměl u sebe v kombinéze. Sedminásobný mistr světa tedy prošel stejnou zkouškou dvakrát a obě epizody skončily jako kuriozita, ne jako skandál.
K Antonellimu se váže ještě jedna paddocková historka. Jako dítě se podle vlastního vyprávění do zázemí F1 poprvé dostal schovaný mezi pneumatikami. Tehdy prošel bez propustky, letos v Singapuru se to s propustkou málem nepovedlo.
Lídr, který nepotřebuje představování na trati
Sportovně byl singapurský víkend pro Antonelliho dalším krokem k titulu. Podle oficiálních výsledků F1 dojel třetí, nikoli druhý, jak se objevilo v některých zprávách. Vyhrál Verstappen, který porazil Charlese Leclerca o 7,335 sekundy. Antonelli ztratil na vítěze 24,573 sekundy a připsal si 15 bodů.
Pořadí šampionátu po Singapuru vypadá takto:
|Pořadí
|Jezdec
|Body
|Ztráta na Antonelliho
|1.
|Andrea Kimi Antonelli
|340
|0
|2.
|George Russell
|238
|102
|3.
|Lewis Hamilton
|229
|111
|4.
|Max Verstappen
|221
|119
Mercedes kraluje i v Poháru konstruktérů. Má 578 bodů, Ferrari 444, McLaren 339 a Red Bull 332. Náskok stříbrných šípů na druhé Ferrari činí 134 bodů.
Klidu, s jakým Antonelli sezonu dojíždí, si všímají i experti. Bývalý jezdec F1 Jolyon Palmer pro Motorsport.com napsal, že na Italovi nejsou znát žádné známky tlaku. Podle něj jezdí agresivně a sebevědomě, ne jako někdo, koho svazuje boj o titul. Palmer zdůraznil i výrazný posun oproti náročnému roku 2025. Sám Antonelli už v červnu varoval, že titul „nebude procházka“ a že musí využít každou příležitost, protože Russell, Hamilton i další zůstávají hrozbou. O čtyři měsíce později ho od titulu dělí spíš matematika než soupeři.
Matematika pro Austin
Velká cena USA je na programu 25. října. Po ní zbývá pět závodů, tedy nanejvýš 125 bodů pro jednoho jezdce. Aby Antonelli slavil už v Texasu, musí z Austinu odjet s náskokem alespoň 125 bodů na každého pronásledovatele. Podle výpočtu deníku AS to znamená:
- Antonelli musí vyhrát. Jen vítězství za 25 bodů mu dává šanci.
- Russell musí dojet devátý nebo hůř. Za deváté místo jsou 2 body, náskok by tak vzrostl ze 102 přesně na 125.
- Hamilton musí dojet pátý nebo hůř. Za páté místo je 10 bodů, rozdíl by se zvětšil ze 111 na 126. Čtvrté místo za 12 bodů by korunovaci odložilo.
Verstappen se ztrátou 119 bodů by v případě Antonelliho výhry nemohl lídra dostihnout ani teoreticky, i kdyby sám vyhrál všech zbylých pět závodů.
Scénář je tedy reálný, ale náročný: vyžaduje Antonelliho výhru a zároveň výrazné zaváhání obou britských soupeřů. Dá se čekat, že pokud se titul v Austinu nerozhodne, bude se dál řešit spíš „kdy“ než „jestli“. Náskok 102 bodů představuje čtyři pětiny maximálního zisku do konce sezony.
Čeští diváci uvidí závod v neděli 25. října ve 21:00 našeho času. V noci na tutéž neděli se v Evropě přechází na zimní čas, start v 15:00 místního času v Austinu tak u nás vychází na devátou večer. Vysílá Nova Sport 5 a platforma Oneplay, které letos přenášejí kompletní víkendy včetně tréninků, kvalifikací i sprintů.
Nejmladší mistr v historii
Pokud by Antonelli titul získal v Austinu, bylo by mu 20 let a 2 měsíce. Překonal by tak rekord, který od roku 2010 drží Sebastian Vettel.
|Jezdec
|Rok titulu
|Věk při zisku titulu
|Sebastian Vettel
|2010
|23 let a 134 dní
|Lewis Hamilton
|2008
|23 let a 300 dní
|Fernando Alonso
|2005
|24 let a 58 dní
|Andrea Kimi Antonelli
|2026?
|20 let a 2 měsíce
Rozdíl by nebyl symbolický. Antonelli by Vettelův rekord překonal o víc než tři roky. A protože mu titul nemůže uniknout jen tak snadno, překoná rekord nejspíš i v případě, že slavit bude až v některém z dalších závodů.
Pro Mercedes by šlo o první jezdecký titul od éry Lewise Hamiltona. Je v tom i jistá pointa: Brit, který stříbrné šípy proslavil, dnes jezdí za Ferrari a patří mezi ty, kdo musí v Austinu dojet dostatečně vysoko, aby oslavy svého nástupce oddálil. Podle nás by titul dvacetiletého Itala byl nejčistším možným vyjádřením generační výměny v týmu, který tutéž obměnu před dvěma lety riskantně spustil.
Až se Antonelli 25. října vrátí z trati do paddocku, může mít v ruce trofej, se kterou se v historii F1 ještě nikdo tak mladý nevracel. A u brány ho stejně zastaví tentýž turniket. Bez propustky by neprošel ani mistr světa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta