Mistr světa Ščotka přestal dostávat prostor v Kometě a míří zpět do Pardubic. V trejdu ho nahradí Vondráček

Dne 5. října v Českých Budějovicích strávil Ščotka na ledě 9 minut a 55 sekund. Na beka, který o tři týdny dřív běžně překračoval patnáct minut, je to výrazně nejméně v sezoně. Podle zdrojů iSportu se teď připravuje výměna, která by ho poslala zpátky do Pardubic, kde začínal extraligovou kariéru. Opačným směrem by měl zamířit 35letý Vondráček. Ani jeden z klubů obchod k 14. říjnu oficiálně nepotvrdil a oba hráči jsou na soupiskách stále vedeni u svých současných týmů. Za touto výměnou ale podle nás nestojí věk ani medaile. Stojí za ní dvě role, které ani v jednom klubu nefungují.
Čísla, která prozrazují pokles
Klubové vysvětlení, proč Ščotka v Brně ztrácí prostor, zatím nezaznělo. Zápasový přehled na Hokej.cz ale ukazuje jasnou křivku. V posledních pěti startech odehrál postupně 18:12, 15:55, 15:31, 18:53 a nakonec 9:55. Ze všech sedmi letošních zápasů nám vychází průměr zhruba 16:09 na utkání.
To samo o sobě není číslo vyřazeného hráče. Propad v Budějovicích je však tak výrazný, že se dá číst jako signál. Ščotka má zatím 0+1, hodnocení +2 a Radegast index 8. Produktivní krizí bychom to nenazvali. Spíš jde o posun v obranné hierarchii Komety, která po devíti kolech drží až 11. místo s 11 body a skóre 25:28.
Kometa přitom stabilizuje ofenzivní jádro. Kristián Pospíšil podepsal novou víceletou smlouvu, podle Hokej.cz až do roku 2030, podle iSportu minimálně do dubna 2029. Sportovní ředitel Libor Zábranský spekulace o jeho výměně odmítl. Na přestupové listině je přitom bek Stanislav Svozil. V kádru se tedy hýbe víc než jen jedno jméno.
Vondráček: zkušenost, která v Pardubicích nemá místo
Tomáš Vondráček je levoruký útočník, měří 189 centimetrů a váží 100 kilogramů. V nabitém Dynamu, druhém celku tabulky s 26 body z jedenácti zápasů, letos patří do spodní rotace. Jeho průměrný čas na ledě vychází z dohledaných zápasů na zhruba 10:41. Poslední tři extraligová utkání odehrál za 8:37, 9:28 a 8:31, jak ukazuje zápasový přehled hráče.
Bodově je zatím na nule: 11 zápasů, 0+1. Odepisovat ho ale podle nás nelze. Ještě v sezoně 2024/25 nastřílel za Pardubice v padesáti zápasech 16 gólů a přidal 7 asistencí, o rok později bral 10+5. A Brno zná. V sezoně 2014/15 v něm zaznamenal 33 bodů (17+16) v 51 zápasech.
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|Jan Ščotka
|Tomáš Vondráček
|Post
|obránce
|útočník
|Věk
|30 let
|35 let
|Zápasy 2026/27
|7
|11
|Body
|0+1
|0+1
|Plus/minus
|+2
|+1
|Průměrný čas na ledě
|cca 16:09
|cca 10:41
|Vazba na nový klub
|Pardubice 2014 až 2018
|Kometa 2014/15
Návrat tam, kde to začalo
Ščotka přišel do Pardubic ze Vsetína jako osmnáctiletý v roce 2014. Odehrál tam první čtyři extraligové sezony a podle archivu HC Dynamo Pardubice za klub nastoupil včetně baráže k 210 extraligovým utkáním. V květnu 2018 odešel do Litvínova, později zakotvil v Kometě. Tam vyrostl v jednoho z nejproduktivnějších beků soutěže, třeba v sezoně 2023/24 nasbíral 32 bodů (4+28) v 51 zápasech.
Pro Pardubice by tak nešlo o neznámou. Získaly by třicetiletého obránce s reprezentační zkušeností, který prostředí zná a nepotřebuje aklimatizaci. Za útočníka, který u nich hraje kolem devíti minut. Automatický nárůst prostoru to ovšem neznamená. Dynamo má silný kádr a výsledné využití bude záležet na zdraví obrany i na trenérech. Dá se ale čekat, že klub z čela tabulky neplánuje brát mistra světa jako sedmého beka.
Zda impuls vzešel od hráče, od Komety, nebo od Pardubic, zatím jasné není. Další podmínky obchodu, tedy peníze, práva či další hráč, nebyly veřejně potvrzeny.
Výměna, která na papíře kulhá
Kdo hledí jen na kolonky věk a status, vidí nevýhodný obchod. Brno by pouštělo třicetiletého mistra světa za o pět let staršího hráče s jedním bodem. Jenže nejde o výměnu post za post. Kometa by uvolnila místo v obraně a do útoku získala okamžitou zkušenost, silové napadání a hráče do spodní šestky, který ví, co znamená brněnský dres.
Pro Ščotku je ve hře i reprezentace. Na kontě má 42 startů v národním týmu, jen v minulé sezoně 19. Krátkodobý přesun jeho pozici podle nás neohrozí. Dlouhodobě okleštěná role v klubu by ji ohrozit mohla.
Pokud se obchod dotáhne, Pardubice hrají nejbližší extraligový zápas 18. října v Olomouci. Kometa má nejbližší dohledaný domácí duel 28. října proti Třinci. A vzájemné střetnutí? To první už se odehrálo 27. září v Brně, kde Pardubice vyhrály 5:3 a porazily Kometu podeváté v řadě. Brňané nad Dynamem naposledy vyhráli v sedmém finále na jaře 2025.
Další díl této série je na programu 13. listopadu v Pardubicích. Pokud se zákulisní informace potvrdí, Ščotka i Vondráček tam poprvé vyjedou proti svým bývalým spoluhráčům.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka