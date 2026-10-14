Messi si objednal luxusní katamaran za stovky milionů. Za projektem stojí firma z gdaňské loděnice

V úterý 13. října 2026 odpoledne zveřejnila loděnice Sunreef Yachts na Facebooku příspěvek, který se rychle dostal mezi polská i světová média. Argentinský fotbalista si objednal zakázkový motorový katamaran ULTIMA 88. Loď má vzniknout v emirátském závodě firmy v Ras al-Chajmě a po dodání se připojit k flotile MIM Ocean, Messiho námořního projektu se základnou na Baleárských ostrovech. Kolik za ni zaplatil, Sunreef neuvedl. Ceny podobných kusů jsou ale veřejné a dají se přepočítat na koruny. Podle nás je zajímavější jiná věc: Messi si nekupuje jen hračku. Posouvá vlastní charterovou značku do vyšší ligy.
Osmadvacet metrů, na kterých se dá bydlet
Sunreef ULTIMA 88 patří mezi nejsportovněji laděné lodě polsko-emirátské loděnice. Podle oficiální produktové stránky Sunreefu má tyto základní parametry:
|Parametr
|Hodnota
|Délka
|28,40 m
|Šířka
|9,30 m
|Obytný prostor
|387 m²
|Pohon (klasická verze)
|2× Volvo D13 IPS 1050
|Alternativa
|hybridní konfigurace
Obytná plocha 387 metrů čtverečních odpovídá zhruba čtyřem průměrným českým bytům dohromady. Na vodě.
Nejvýraznějším prvkem je takzvaný Ocean Lounge na zádi. Jeho boky se dají otevřít, takže z obývací části vznikne terasa přímo nad hladinou. Na palubě je garáž s hydraulickou plošinou pro vodní skútr a další vybavení, hlavní kajuta pro majitele zabírá celou šířku lodi. Siluetu drží nízký sportovní profil. Loděnice chtěla spojit charakter klasické jednotrupé jachty se stabilitou a prostorem katamaranu.
Představu o výkonu dává kus Sue Rosso, který Sunreef spustil na vodu letos v červenci. Se dvěma motory po 1 000 koních (asi 735 kW) pluje cestovní rychlostí 16 uzlů, tedy zhruba 30 km/h, a maximálně zvládne 26 uzlů, zhruba 48 km/h. Jakou konfiguraci si zvolil Messi, loděnice nezveřejnila. Není tak potvrzené, zda jeho kus pojede hybridně, ani jaké motory dostane.
Pro srovnání s konkurencí poslouží Lagoon SEVENTY 8, jeden z nejznámějších velkých motorových katamaranů. Je dlouhý 23,8 metru, široký 11 metrů a standardně ho pohánějí dva motory po 510 koních (asi 375 kW). Lagoon je tedy kratší, širší a slabší. Působí jako plovoucí rezidence na pohodové pobřežní plavby. Sunreef nabízí rychlost i luxus zároveň.
Kolik stojí loď, jakou si objednal Messi
Sunreef ani další dostupné zdroje přesnou cenu Messiho zakázky nezveřejnily. Trh ale nabízí jasné vodítko. Portál YachtWorld uvádí nabídky Sunreef ULTIMA 88 v rozmezí 9,15 až 10,37 milionu dolarů. Podle kurzu ČNB z 13. října 2026, kdy dolar stál 21,788 Kč, to odpovídá přibližně 199 až 226 milionům korun.
Podobnou cenu ukazuje i server Boatcrowd. Ten nabízí rozestavěný kus ULTIMA 88 s dodáním v roce 2026, který vzniká právě v Ras al-Chajmě, za zhruba 10 milionů dolarů. To je přibližně 218 milionů korun.
Podobné lodě se tedy na trhu prodávají zhruba za 200 až 230 milionů korun. U zakázkové stavby bývá konečná cena spíš vyšší než nižší, protože do ní vstupují individuální úpravy interiéru, technologie a vybavení. Navíc se připočítávají daně a v ceně nejsou zahrnuty roční náklady na posádku, kotvení, palivo a údržbu. Ty se u lodí této velikosti počítají v milionech korun ročně.
Z gdaňské loděnice do pouště
Sunreef Yachts založil Francouz Francis Lapp. Původně podnikal v charteru a hledal větší a pohodlnější katamarany pro své klienty. Podle firemní historie takové lodě na trhu nenašel, a tak je začal stavět sám. V roce 2002 otevřel výrobu a kancelář v Gdaňsku, v areálu někdejší slavné Gdaňské loděnice. O rok později spustil Sunreef 74 CHE, první zaoceánský luxusní katamaran s flybridgem, tedy horní otevřenou řídicí palubou.
Z menšího projektu vyrostl výrobce velkých zakázkových katamaranů, který pravidelně vystavuje v Cannes, Monaku, Miami, Fort Lauderdale, Dubaji, Kataru i Singapuru. Polsko je dnes v luxusním lodním byznysu zavedené jméno. Sunreef k tomu přispěl výrazně.
Druhou kapitolu firma otevřela v Emirátech. Expanzi do Ras al-Chajmy ohlásila v březnu 2023. Jako důvody uvedla strategickou polohu mezi Západem a Východem, podporu průmyslu, pobídky a blízkost asijských a australských trhů. Závod oficiálně otevřela 4. března 2024, krátce po skončení veletrhu Dubai International Boat Show. Od začátku se měl soustředit na řadu ULTIMA. Messiho loď tak sice ponese gdaňskou značku, svaří ji ale v Perském zálivu.
Klub sportovců na vodě
Messi není první sportovní hvězda, která si u Sunreefu objednala loď. Loděnice si kolem slavných jmen systematicky buduje prestižní okruh klientů, který sama nazývá „House of Sunreef“:
- Rafael Nadal převzal v roce 2020 katamaran 80 Sunreef Power Great White. Ten má přes 360 m² obytné plochy, čtyři kajuty pro osm hostů, garáž na vodní skútr a dva motory po 1 200 koních (asi 880 kW).
- Fernando Alonso pluje na elektrickém 60 Sunreef Power Eco a je ambasadorem značky. Sunreef u něj vyzdvihuje tichý elektrický provoz.
- Robert Lewandowski si v lednu 2026 objednal 80 Sunreef Power NEXT a také se stal ambasadorem. Loděnice cituje jeho důraz na styl, kreativitu a touhu trávit víc času na vodě.
- Carlos Alcaraz podepsal v březnu 2026 smlouvu na vlastní ULTIMA 88. Podle Sunreefu hledal loď pro odpočinek a vodní sporty s rodinou a přáteli.
Lewandowského model je zhruba čtyřiadvacetimetrový, Messiho ULTIMA měří přes 28 metrů a patří do sportovnější řady. Vůči polskému kanonýrovi má tedy Messi na vodě navrch. Přímého soupeře najde spíš v Alcarazovi, který si objednal stejný model.
Proč si Messi vybral právě Sunreef, veřejně nevysvětlil. Podle nás do sebe ale zapadá několik věcí: zakázková stavba, silná sportovní klientela a model, který se svou architekturou hodí pro hosty i provoz u Baleár. Českého majitele lodi Sunreef se nám z otevřených zdrojů dohledat nepodařilo. Loděnice veřejně komunikuje hlavně zahraniční klienty a srovnatelnou objednávku od českého fotbalisty jsme nenašli.
MIM Ocean: od dovolenkového charteru k superjachtám
Messiho námořní podnikání nezačíná touto objednávkou. MIM Ocean vznikl spojením jeho hotelové značky MIM Hotels a společnosti Med Cat Yachts. Dosud provozoval tři katamarany Bali 5.4 od Catana Group. V létě plují na Baleárách, v zimě v Karibiku a na Bahamách. Na palubě jsou kapitán, kuchař a hosteska. Jde o kvalitní, ale relativně dostupnou dovolenkovou kategorii.
ULTIMA 88 je o několik pater výš. Podle příspěvku Sunreefu, který Gdansk.pl citoval, se nová loď připojí právě k flotile MIM Ocean. Má tedy sloužit Messiho rodině, hostům i značce. Zda bude primárně soukromá, nebo ji bude moct pronajmout i platící klient, zatím jasné není. Pokud by se objevila v charterové nabídce, MIM Ocean by se tím z dovolenkového segmentu posunul mezi nejdražší pronájmy ve Středomoří.
Kolik takový zážitek stojí, ukazují ceny na Baleárách. Sunreef Charter tam nabízí zhruba osmnáctimetrové (šedesátistopé) lodě zhruba od milionu korun týdně. U čtyřiadvacetimetrové třídy začínají ceny kolem 1,5 milionu korun a jdou výš. Konkrétní Sunreef 80 Shades of Grey kotvící v Palmě stojí v červnu a září zhruba 1,7 milionu korun týdně, v červenci a srpnu kolem dvou milionů. K tomu je potřeba připočíst DPH a zálohu na palivo, jídlo a přístavní poplatky, které se v jachtařském světě říká APA. Za Messiho větší a novější model by si majitel v hlavní sezoně řekl pravděpodobně ještě víc.
Termín, kdy Messi novou loď převezme, zatím zveřejněn nebyl. Na Baleárách se u přístavních mol nejspíš brzy objeví vedle tří menších Bali osmadvacetimetrová silueta s argentinským podpisem. Pro Messiho to bude nová hračka i nová vlajková loď jeho podnikání.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner