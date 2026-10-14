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Messi si objednal luxusní katamaran za stovky milionů. Za projektem stojí firma z gdaňské loděnice

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Lionel Messi si u Sunreef Yachts objednal osmadvacetimetrový katamaran ULTIMA 88. Podobné kusy se na trhu nabízejí zhruba za 200 až 230 milionů korun.
Messi si objednal luxusní katamaran za stovky milionů. Za projektem stojí firma z gdaňské loděnice

Messi si objednal luxusní katamaran za stovky milionů. Za projektem stojí firma z gdaňské loděnice

Zdroj: Inter Miami
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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