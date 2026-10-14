Ulice Hanoje na talíři: Vietnamské smažené závitky s křupavou rýžovou slupkou a voňavou náplní z mletého masa

Rýžový papír jsem dlouho brala skoro jako malou kuchyňskou past. Vypadá nevinně, tenký kulatý plátek, nic víc. Jenže jakmile se namočil, začal se kroutit, lepit na prsty, občas se protrhl přesně ve chvíli, kdy už v něm byla náplň. Moje první se ostatně často rozpadly ještě před pánví. Pomohla až rada od kamarádky: žádné dlouhé máčení, jen vlažná voda a pár vteřin. Od té doby dělám závitky vietnamské smažené závitky nem rán poměrně pravidelně. Na talíři působí skoro slavnostně, přitom doma nejsou nijak složité. Křupavý obal, uvnitř šťavnaté , kuřecí maso rýžové nudle a mrkev. Mizí rychleji, než by člověk čekal.
Smažené závitky mají ve
vietnamské kuchyni místo hlavně u rodinného stolu, při setkáních a oslavách. Doma ale fungují i v mnohem všednější situaci: jako večeře pro dva, případně jako předkrm, když se někdo zastaví. Tahle varianta s kuřecím je o něco lehčí než tradičnější vepřová verze. Kuřecí maso má dost bílkovin a méně tuku, takže z výživového pohledu nejde o úplně těžké jídlo, zvlášť když se smažení pohlídá. mletým masem
Můj tip zní: Rýžový papír ponořte do vlažné vody opravdu jen na tři až čtyři sekundy. V ruce má být pořád trochu pevný, změkne až položený na prkénku. Když ve vodě zůstane déle, začne se chovat nepříjemně: lepí se, trhá a při smažení závitky častěji povolí. Jakmile tenhle okamžik jednou trefíte, balení jde najednou skoro samo. Recept na křupavé vietnamské závitky nem rán z kuřecího masa
Z níže uvedených surovin vyjde přibližně
12 až 15 závitků. Celková délka přípravy: přibližně 45 minut Ingredience k přípravě
Náplň: 500 g kuřecího mletého masa 50 g rýžových nudlí, nejlépe tenkých 1 až 2 menší mrkve 2 stroužky česneku 2 lžíce nakrájené jarní cibulky 2 lžíce sójové omáčky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře
Na balení a smažení: 12 až 15 listů rýžového papíru olej na smažení, například slunečnicový nebo jiný neutrální miska s vlažnou vodou na namáčení papíru Postup přípravy vietnamských závitků z mletého kuřecího masa
1.
Rýžové nudle připravte podle pokynů na obalu. U tenkých nudlí většinou stačí zalít je vroucí vodou a nechat 3 až 5 minut změknout. Pak je sceďte, krátce propláchněte studenou vodou a nůžkami nastříhejte na menší části, zhruba 3 až 4 centimetry. Dlouhé nudle se při balení špatně skládají a při jídle umí vytáhnout ven skoro celou náplň.
2. Do větší mísy vložte
kuřecí mleté maso. Přisypte nudle, najemno nastrouhanou mrkev, prolisovaný česnek, jarní cibulku, sójovou omáčku, sůl a pepř. Směs promíchejte rukou nebo pevnější lžící, aby držela pohromadě. Není potřeba ji dlouze propracovávat, spíš jen spojit. Nechte ji asi 10 minut stát, chutě se mezitím trochu usadí. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Ulice Hanoje na talíři: Vietnamské smažené závitky s křupavou rýžovou slupkou a voňavou náplní z mletého masa
3. Připravte si prkénko, misku s
vlažnou vodou a talíř nebo tác na zabalené závitky. Vezměte jeden list rýžového papíru, ponořte ho do vody na tři až čtyři sekundy a položte na prkénko. Bude ještě lehce tuhý. To je v pořádku, za chvilku povolí.
4. Na spodní třetinu papíru dejte zhruba dvě polévkové lžíce náplně a vytvarujte ji do menšího válečku. Spodní okraj přeložte přes náplň, opatrně přitáhněte, založte boky a závitek zarolujte. Papír během téhle práce změkne a přichytí se. Hotové závitky nepokládejte těsně k sobě, rády se slepí a při oddělování pak praskají.
Smažení
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5. Do hlubší pánve nebo hrnce nalijte
olej tak, aby v něm závitky byly ponořené zhruba do poloviny. Zahřejte ho na středně vyšší teplotu, přibližně 170 až 180 stupňů. Když nemáte teploměr, použijte dřevěnou špejli nebo vařečku: po ponoření by se kolem ní měly hned objevit jemné bublinky.
6. Závitky vkládejte do oleje opatrně a raději po menších dávkách. Přeplněná pánev rychle zchladí olej a obal pak nebude správně křupavý. Smažte ze všech stran dozlatova, celkem asi
6 až 8 minut podle velikosti závitků. Doporučuji pro výraznější křupavost dvojí smažení: nejdřív závitky osmažit při nižší teplotě, nechat je minutu odpočinout a potom je vrátit do víc rozpáleného oleje ještě na 2 až 3 minuty.
7. Hotové závitky vyndejte na papírovou utěrku nebo kovovou mřížku, aby z nich odtekl přebytečný olej. Nejlepší jsou hned po dosmažení, dokud obal při kousnutí křupe. Podávat se dají se sladkokyselou omáčkou nuoc cham, případně jednoduše se sójovou omáčkou se zázvorem.
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VIDEO Tipy redakce: Teplota oleje rozhoduje: Příliš vlažný olej závitky zbytečně nasáknou a křupavost se ztratí. Když je naopak moc rozpálený, rýžový papír rychle ztmavne, zatímco náplň uvnitř ještě nemusí být hotová. Držte se rozmezí 170 až 180 stupňů. Mrkev nastrouhejte najemno: Větší kousky nechávají v náplni mezery a vzduchové kapsy. Papír se při smažení potom snadněji nafoukne a může prasknout. Jemně strouhaná mrkev se s masem propojí mnohem líp. Variace náplně: Kuřecí maso lze vyměnit za mleté krůtí nebo ho doplnit krevetami. Dobře funguje i hrst najemno nastrouhaného zelí nebo trochu pórku. Náplň tím získá víc struktury a zůstane šťavnatější. Rýžový papír se trhá: Pokud praská i po krátkém namočení, podívejte se hlavně na teplotu vody. Příliš studená ani horká není ideální. Nejlépe funguje vlažná voda kolem 40 stupňů, tedy asi jako příjemně teplá koupel.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou