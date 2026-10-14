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Ulice Hanoje na talíři: Vietnamské smažené závitky s křupavou rýžovou slupkou a voňavou náplní z mletého masa

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Vietnamské smažené závitky nem rán jsou tradiční pokrm, který se ve Vietnamu připravuje při rodinných setkáních i běžném stolování. Tento recept používá kuřecí mleté maso, rýžové nudle a mrkev zabalené do rýžového papíru a osmažené dozlatova.
Fotografie k Vietnamským závitkům

Fotografie k Vietnamským závitkům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Ulice Hanoje na talíři: Vietnamské smažené závitky s křupavou rýžovou slupkou a voňavou náplní z mletého masa
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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