Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bitva u Hastingsu v roce 1066 rozhodla o anglickém trůnu a změnila dějiny země. Její nejslavnější detail však zůstává záhadou: anglický král Harold měl zemřít po zásahu šípem do oka. Jenže středověká vyprávění si protiřečí a dokonce ani slavná tapisérie z Bayeux nemusí ukazovat to, co v ní lidé po staletí vidí.
Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let

Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:07

Reklama
Další články z Kód Enigma
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání
Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit
Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Když se 13. října 1972 zřítil uruguayský let 571 do zasněžených And, pro mnohé cestující skončil život...

Templáře zatkli během jediného rána. Za pádem mocného řádu stál král, dluhy a přiznání vynucená mučením
Templáře zatkli během jediného rána. Za pádem mocného řádu stál král, dluhy a přiznání vynucená mučením

V pátek 13. října 1307 se po celé Francii otevřely pečlivě připravené královské rozkazy. Zatýkáni byli...

Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků
Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků

Dnes si můžeme během několika sekund prohlédnout libovolné město z družice. V roce 1860 znamenal pohled...

NASA letí ke kovové planetce, která může být odkrytým jádrem dávného světa. Sonda Psyche už využila gravitaci Marsu
NASA letí ke kovové planetce, která může být odkrytým jádrem dávného světa. Sonda Psyche už využila gravitaci Marsu

Před třemi lety odstartovala sonda NASA k planetce, která mezi ostatními tělesy Sluneční soustavy výrazně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.