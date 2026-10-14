Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let

Jedna bitva a nový vládce Anglie
Čtrnáctého října 1066 se poblíž dnešního městečka Battle na jihu Anglie střetla armáda anglického krále Harolda Godwinsona s vojskem normandského vévody Viléma. Harold už za sebou měl namáhavý přesun ze severu země, kde krátce předtím porazil norskou invazi. Teď proti němu stáli dobře organizovaní protivníci, kteří se pokoušeli prorazit anglické postavení na vyvýšenině. Po dlouhém boji Harold padl a Vilém později získal anglickou korunu. O výsledku bitvy nepochybujeme. O okolnostech královy smrti však ano.
Téměř každý školní obrázek z této události přitom nabízí odpověď zdánlivě jednoznačnou: šíp zabodnutý do oka. Tato scéna se proměnila v symbol normanského dobytí, třebaže přesné svědectví o Haroldově poslední chvíli nemáme.
Co vlastně zobrazuje tapisérie z Bayeux
Bayeuxská tapisérie je přibližně sedmdesát metrů dlouhé vyšívané vyprávění o událostech vedoucích k normanskému vítězství. Je jedním z nejvýznamnějších obrazových pramenů 11. století, ale současně představuje příběh vytvářený v prostředí vítězů. Její obrazy proto nelze chápat jako neutrální fotografický záznam.
U závěru bitvy se nachází nápis oznamující Haroldovu smrt. Pod ním stojí postava, která si zřejmě sahá k obličeji, a vedle ní padá jiný bojovník pod úderem jezdce. Který z nich je král? A opravdu první postava drží v oku šíp? Právě zde se dlouho přijímané vysvětlení začíná komplikovat.
Šíp se mohl objevit až při pozdější opravě
Historici upozorňují na starší kresby tapisérie z 18. století. Naznačují, že předmět, který dnes připomíná šíp, mohl vypadat jinak a během restaurátorských zásahů mohl získat podobu odpovídající již rozšířené legendě. English Heritage uvádí, že původně mohl být vyobrazen spíše oštěp či jiný předmět. Nejde o definitivní důkaz, že Harold šípem zasažen nebyl, ale o závažný důvod nepovažovat současný vzhled výšivky za jednoznačné svědectví.
Kdybychom se tedy spolehli pouze na nejznámější obraz, hrozí, že budeme popisovat pozdější podobu historické památky místo samotného okamžiku bitvy.
Různí autoři, různé smrti
Staré písemné prameny nejsou jednotné. Báseň Carmen de Hastingae Proelio popisuje Haroldovu smrt při útoku normanských bojovníků a líčí zásahy zbraněmi zblízka. Další kronikáři předkládali odlišné verze; některé pozdější výklady dokonce spojily zásah šípem s následným zabitím mečem. Přesné pořadí událostí tak nelze bezpečně určit.
Liší se také stáří textů a vztah jejich autorů k vítězné straně. Neexistuje záznam, který by se dal nezávisle porovnat s moderní forenzní dokumentací. Žádný z dostupných pramenů nemůže sám o sobě rozhodnout celý spor.
Jak vzniká historická jistota z nejistého detailu
Haroldova smrt byla politicky zásadní: bez krále a části velitelů se anglický odpor zhroutil. Pro pozdější vyprávění bylo zároveň výhodné mít jediný snadno zapamatovatelný obraz. Šíp do oka je jednoduchý, dramatický a vizuálně neobyčejně silný. Proto mohl přežít mnoho staletí lépe než složitá debata historiků.
Při 960. výročí Hastingsu je ale nejpozoruhodnější právě rozdíl mezi všeobecně známým obrázkem a skutečnými doklady. Bitva změnila anglickou politiku, jazyk i rozdělení moci. Způsob, jakým zemřel poslední korunovaný anglosaský král, zůstává otevřenou historickou otázkou.
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Zdroje: Kód Enigma [1], English Heritage – What Happened at the Battle of Hastings [2], British Museum – The Bayeux Tapestry [3]. img ai generated