Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých

Noc, kdy se živí báli vycházet z domu
Představme si irskou vesnici před několika staletími. Poslední říjnový večer je krajina ponořená do tmy. Na polích už skončila sklizeň, zásoby jsou uložené na zimu a mezi domy se občas mihne světlo malé lucerny. Její plamen osvětluje podivnou tvář vyřezanou do tuřínu.
Lidé si vyprávějí příběhy o bytostech, které se za této noci mohou pohybovat mezi živými. Některé jsou nebezpečné, jiné připomínají zemřelé příbuzné. Děti i dospělí se převlékají, chodí mezi domy a někdy se pokoušejí vystrašit sousedy.
Takový obraz vychází z irských folklorních tradic zaznamenaných především v novověku. Nesmíme si ho plést s přímou rekonstrukcí keltského svátku před dvěma tisíci lety. Právě mezi těmito dvěma obdobími totiž leží velká část tajemství Halloweenu.
Dnes je Halloween spojený s oranžovými dýněmi, plastovými kostlivci, hororovými filmy a dětmi, které chodí od domu k domu pro sladkosti. Jeho starší evropské podoby však souvisely s mnohem vážnějšími tématy: příchodem zimy, nejistotou, smrtí a představou, že hranice mezi známým a neznámým světem nemusí být vždy bezpečně uzavřená.
Právě tato kombinace dala vzniknout svátku, který dokázal přežít zásadní proměny náboženství, společnosti i každodenního života.
Samhain: Když skončilo léto a začínala nejistá část roku
Jedním z nejdůležitějších historických předchůdců Halloweenu je irský svátek Samhain, jehož název souvisí s koncem léta. V tradičním irském kalendáři připadal na začátek listopadu a označoval přechod do zimní části roku. V zemědělské společnosti měl takový okamžik mnohem větší význam než pro dnešního člověka, který může téměř kdykoliv nakoupit potraviny v supermarketu.
Lidé byli závislí na úrodě, zásobách a stavu hospodářských zvířat. Kratší dny znamenaly méně světla pro práci a nadcházející chlad představoval období zvýšené nejistoty. Hranice mezi podzimem a zimou tak nebyla jen změnou v kalendáři, ale také zásadním bodem hospodářského roku.
Samhain se objevuje ve staroirské literatuře a pozdější tradici jako významný čas setkávání, hostin i neobvyklých událostí. V některých vyprávěních se právě kolem Samhainu otevírají průchody mezi lidským světem a nadpřirozenou sférou. To ovšem neznamená, že přesně víme, jak Samhain slavili všichni předkřesťanští Keltové.
Naše znalosti vycházejí z písemností vzniklých až po christianizaci Irska, z pozdějšího folkloru a z historického srovnávání. Mnohé dnes populární rekonstrukce dávných rituálů proto zacházejí podstatně dál, než dovolují dochované důkazy. Přesto je spojení Samhainu s přechodem do zimy a s nadpřirozenými představami dobře doloženou součástí irské kulturní tradice. A právě tato představa přechodu je pro pochopení Halloweenu zásadní.
Proč měli mrtví právě tuto noc přicházet mezi živé?
V irském folkloru se Halloween označoval také jako noc duchů. Podle zaznamenaných lidových představ se mohly duše zemřelých vracet do rodinných domů a zároveň se krajinou pohybovaly nebezpečné nadpřirozené bytosti. Důležitou roli zde hrála představa míst a okamžiků, kdy jsou běžné hranice světa méně pevné. Prahy domů, rozcestí nebo přechod mezi dvěma ročními obdobími se v mnoha lidových tradicích stávaly prostředím, kde člověk mohl narazit na něco neznámého.
Pro moderního čtenáře může být takový způsob uvažování zvláštní. V tradičních společnostech však podobné příběhy pomáhaly vysvětlovat nejistotu a dávaly konkrétní podobu nebezpečím, která lidé nedokázali ovládat. Zimní období přinášelo chlad, nemoci a riziko nedostatku. Vzpomínání na zemřelé zároveň připomínalo, že smrt je součástí života každé rodiny. Lidové příběhy oba motivy spojovaly. Nadcházející temná část roku se stávala obdobím, kdy bylo zvlášť důležité chránit domácnost, respektovat neviditelné síly a dodržovat zavedené zvyky.
Z irských folklorních sbírek známe například ochranné kříže zavěšované nad dveře, používání svěcené vody nebo různá opatření proti zlým duchům. Jinými slovy, Halloween nebyl pouze oslavou strašidel. V některých podobách fungoval také jako způsob, jak se lidé pokoušeli zajistit bezpečí pro sebe a své blízké.
Proč si lidé nasazovali děsivé masky?
Převlékání patří mezi nejstarší doložené vrstvy lidových halloweenských oslav, ačkoli přesné počátky jednotlivých zvyků nejsou jisté. V Irsku a Skotsku se rozvíjela tradice známá jako guising, při níž si lidé zakrývali tváře nebo oblékali kostýmy a navštěvovali sousedy. Maskovaní návštěvníci mohli zpívat, přednášet básně, žertovat nebo jinak bavit domácnost výměnou za drobnou odměnu. Masky měly více možných funkcí.
Mohly člověku umožňovat hrát jinou společenskou roli a na krátký čas narušovat běžná pravidla. Mohly sloužit k žertování nebo strašení. V některých folklorních výkladech souvisely také s představou ochrany před nadpřirozenými bytostmi.
Právě poslední vysvětlení je dnes velmi populární: člověk se údajně převlékl za ducha, aby ho skuteční duchové nepoznali. Jako lidová interpretace je to zajímavé. Nebylo by však správné tvrdit, že přesně tento účel měly všechny halloweenské masky už v předkřesťanské době.
Prokazatelně existovaly různé formy převlékání a obcházení domů. Jejich motivace se však mohly lišit podle oblasti, doby i společenského prostředí. A právě díky této rozmanitosti mohl zvyk přežít i ve chvíli, kdy lidé přestali brát nadpřirozené nebezpečí doslova. Maska už nemusela chránit před duchem. Stačilo, že umožňovala na jeden večer stát se někým jiným.
Křesťanství přineslo svaté, dušičky a nové vysvětlení starých zvyků
Halloween není pouze pozůstatkem keltského svátku Samhain. Jeho dnešní podoba vznikala také v prostředí křesťanské Evropy. Samotné slovo Halloween je zkrácenou podobou výrazu All Hallows' Eve, tedy předvečer Všech svatých. Slavnost Všech svatých připadá v západní křesťanské tradici na 1. listopadu. Následující den, 2. listopadu, je spojen s připomínkou všech věrných zemřelých, v českém prostředí známou jako Dušičky.
Vývoj těchto svátků trval staletí. Připomínání křesťanských mučedníků a světců se původně odehrávalo v různých termínech a teprve postupně se na Západě prosadilo datum 1. listopadu. Podobně se vyvíjela tradice modliteb za zemřelé, jejíž listopadová podoba se významně rozšířila ve středověku.
Často se tvrdí, že církev jednoduše přesunula své svátky proto, aby nahradila pohanský Samhain. Takové vysvětlení je lákavé, ale historické důkazy pro záměrnou a přímou náhradu nejsou tak jednoznačné, jak někdy naznačují populární články. Jisté je, že se v některých oblastech křesťanské svátky a starší místní tradice postupně propojovaly.
Výsledkem nebylo čistě pohanské ani čistě křesťanské slavení, ale proměnlivá směs náboženských představ, vzpomínání na mrtvé, rodinných zvyků a lidové zábavy. Právě toto spojení vysvětluje, proč se v Halloweenu vedle sebe objevují duchové, kostlivci, svíčky, modlitby, masky i veselí.
Než se objevily dýně, lidé vyřezávali děsivé tváře do tuřínů
K nejpůsobivějším halloweenským zvykům patřilo vyřezávání obličejů do kořenové zeleniny. V Irsku se používaly především tuříny, z nichž lidé vytvářeli strašidelné lucerny. Vnitřek vydlabali, na povrchu vyřezali obličej a dovnitř umístili světlo. Taková lucerna vypadala výrazně jinak než dnešní oranžová dýně.
Tuřín má obvykle světlejší a tvrdší dužinu, nepravidelnější tvar a při vhodném osvětlení může působit překvapivě znepokojivě. Vyřezaná tvář tak nemusela připomínat veselou podzimní dekoraci. Mohla skutečně vypadat jako hlava podivné bytosti. Irské Národní muzeum uchovává mimořádně zajímavý doklad této tradice. V roce 1943 získalo od učitelky Rois Ní Braonáin ze severoirského hrabství Donegal informace o místních tuřínových lucernách. Uvedla, že podobné předměty byly v oblasti Fintown běžné kolem roku 1900.
Muzeum dnes vystavuje jejich model vytvořený podle původního dokladu a označuje jej jako Ghost Turnip, tedy duchovský či strašidelný tuřín. Právě tento předmět připomíná, jak odlišně mohl Halloween vypadat ještě relativně nedávno.
Zatímco dnešní dýně se často vyřezávají pro zábavu a jako dekorace, starší tuřínové lucerny mohly sloužit také k úmyslnému strašení sousedů a kolemjdoucích. Měly tedy blízko nejen k představám o nadpřirozenu, ale i k obyčejným lidským žertům.
Lakomý Jack přelstil ďábla. Nakonec ale neměl kam jít
S vyřezávanými lucernami se spojuje lidová pověst o postavě známé jako Stingy Jack, tedy Lakomý Jack. Podle jedné rozšířené verze příběhu šlo o prohnaného muže, který dokázal přelstít samotného ďábla. Nejprve ho údajně přesvědčil, aby se proměnil v minci, kterou chtěl zaplatit za pití. Jack si však peníze nechal a umístil je k malému stříbrnému kříži, čímž ďáblu zabránil vrátit se do původní podoby.
Později ho podobným způsobem přinutil vystoupat na strom a znemožnil mu sestoupit tím, že do kmene vyřezal kříž. Za své propuštění mu ďábel musel slíbit, že si po Jackově smrti nevezme jeho duši. Když však Jack skutečně zemřel, nedostal se do nebe. A protože ďábel musel dodržet svůj slib, nebyl přijat ani do pekla. Zůstal proto odsouzený k věčnému putování mezi světy.
Podle pověsti mu ďábel poskytl žhavý uhlík, aby si mohl svítit na cestu. Jack jej vložil do vydlabaného tuřínu a s touto provizorní lucernou začal bloudit krajinou. Odtud se odvozuje označení Jack-o'-lantern.
Příběh je samozřejmě folklorní vyprávění, nikoli historický záznam skutečné události. Navíc samotné označení jack-o'-lantern mělo v angličtině i jiné významy, včetně pojmenování tajemných světel pozorovaných v krajině. Pověst o Lakomém Jackovi však dodala vyřezávané lucerně mimořádně působivý příběh.
Světlo uvnitř podivné tváře už nebylo jen obyčejnou svíčkou. Stalo se symbolem bytosti, která nepatří ani do světa živých, ani do světa mrtvých.
Jak se z tuřínu stala oranžová dýně
Rozhodující změna přišla po přenesení evropských tradic do Severní Ameriky. V 19. století přicházely do Spojených států početné skupiny irských přistěhovalců. Zvlášť významná byla migrační vlna spojená s velkým irským hladomorem ve čtyřicátých letech 19. století.
Přistěhovalci s sebou přinášeli také své podzimní zvyky: vyprávění o nadpřirozených bytostech, převleky, sousedské návštěvy a výrobu strašidelných luceren. V nové zemi však objevili plodinu, která se pro vyřezávání hodila mnohem lépe než tvrdý evropský tuřín.
Velké americké dýně měly prostornější dutinu, bylo snazší je vydlabat a na jejich povrchu vznikaly výrazné obličeje. Navíc se dobře hodily k podzimním dekoracím. Vyřezávaná dýně tak postupně převzala úlohu starší kořenové lucerny. Nešlo ovšem o jedinou okamžitou změnu. Halloweenská dýně vznikala v prostředí, kde se evropské zvyky setkávaly s americkým zemědělstvím, místními podzimními oslavami a později také s rostoucím obchodem.
Z původně praktické náhrady se postupně stal symbol, který začal určovat vizuální podobu celého svátku. Dnešní oranžová dýně je tedy zároveň pokračováním evropské tradice i americkou kulturní inovací.
Když se ze strašení stalo koledování za sladkosti
Další zásadní proměnou prošel zvyk obcházet domy. V evropském prostředí existovalo několik tradic, které dnešní halloweenské koledování připomínaly. Patřilo k nim skotské a irské převlékání známé jako guising nebo anglický zvyk souling, při němž návštěvníci dostávali drobné pečivo výměnou za modlitby za zemřelé. Přímý původ amerického trick-or-treating však není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát.
Folkloristé upozorňují, že podobné obcházení domů existovalo v různých svátečních tradicích. Například americké slavnosti Dne díkůvzdání kdysi v některých oblastech zahrnovaly maskované dětské průvody a žádání drobných dárků. Dnešní zvyk proto pravděpodobně nevznikl jako mechanické pokračování jediného dávného rituálu.
Ve Spojených státech se během 19. a počátku 20. století Halloween postupně měnil ve společenskou oslavu. Vedle rodinných večírků se s ním pojily žerty, drobné výtržnosti a někdy i vandalismus.
Místní komunity začaly hledat způsoby, jak dát dětské zábavě předvídatelnější podobu. Převlečené děti mohly navštěvovat sousedy, dostávat odměny a účastnit se organizovaných oslav. Výraz trick or treat se v Severní Americe objevuje v písemných dokladech od první poloviny 20. století. Po druhé světové válce se tento způsob slavení výrazně rozšířil. Pomohlo tomu několik okolností: rozvoj předměstí, rostoucí počet rodin s dětmi, dostupnost průmyslově vyráběných sladkostí i popularizace Halloweenu prostřednictvím médií.
Z někdejších maskovaných návštěv tak vznikl dobře známý rituál, v němž děti zazvoní u dveří a očekávají drobnou odměnu. Dřívější hrozba nadpřirozených bytostí se proměnila v žertovnou hrozbu dětské rošťárny.
Halloween nebyl jen o mrtvých. Lidé při něm hledali i budoucího manžela
Pokud bychom se přenesli do některých irských domácností 19. století, překvapilo by nás, kolik halloweenských zvyků nemělo nic společného se strašidelnými maskami. Halloween byl také večerem společenských her, hostin a věštění budoucnosti. Mladí lidé se například pokoušeli zjistit, koho si jednou vezmou. K tomu sloužily různé hry s jablky, ořechy nebo zelím.
Jedna tradice spočívala ve výběru hlávky zelí poslepu. Její velikost, tvar či kořeny měly údajně prozradit vlastnosti budoucího partnera.
Jiné zvyky zahrnovaly předměty ukryté v pečivu. Tradiční irský ovocný chléb barmbrack mohl obsahovat prsten, minci nebo další drobnosti. Kdo našel prsten, měl se podle lidové předpovědi brzy oženit nebo vdát. Mince naznačovala bohatství, jiné předměty naopak méně příznivý osud.
Takové věštění bylo samozřejmě součástí lidových představ a společenské hry, nikoli způsobem, jak skutečně předpovídat budoucnost. Pro historiky je ale zajímavé, protože ukazuje další rozměr Halloweenu. Noc spojená s nejistotou a nadpřirozenem nabízela vhodnou příležitost nejen k připomínání smrti, ale také k přemýšlení o budoucím životě.
Lidé se ptali na manželství, bohatství, zdraví i štěstí. Tedy na věci, které byly pro jejich každodenní existenci mimořádně důležité. Halloween tak nebyl pouze nocí strachu. Byl také chvílí, kdy si lidé prostřednictvím her a symbolů zkoušeli představit, co je čeká.
Proč se Halloween stal tak úspěšným americkým svátkem?
Ve 20. století prošel Halloween další proměnou. Z lidové tradice spojené s konkrétními oblastmi se stal masový kulturní fenomén. Významnou roli sehrála americká populární kultura. Hororové filmy, televizní pořady, komiksy a později také počítačové hry vytvořily rozsáhlý svět vizuálních motivů, které se s Halloweenem začaly pevně spojovat. K tradičním duchům a kostlivcům se přidali upíři, vlkodlaci, čarodějnice i postavy moderních hororů.
Oslava se zároveň začala výrazně komercializovat. Průmyslově vyráběné kostýmy, dekorace a sladkosti usnadnily účast i lidem, kteří neměli žádnou rodinnou vazbu na starší evropské tradice.
Halloween se postupně proměnil v událost, do které se mohou zapojit děti, dospělí, školy, restaurace, obchody i celé sousedské komunity. Právě tato otevřenost pomohla jeho šíření do dalších částí světa. Pro účast na moderním Halloweenu už člověk nemusí znát příběh Lakomého Jacka, věřit v návrat mrtvých ani vědět, co znamenalo slovo Samhain.
Stačí mu rozumět jeho současnému společenskému významu: na jeden večer je dovoleno obléknout si neobvyklý kostým, vystrašit přátele, vyzdobit dům a užít si společnou zábavu. Svět mrtvých a strašidel zůstal přítomný, ale změnila se jeho funkce. Ze skutečného nebo symbolického nebezpečí se stal zdroj dobrovolného vzrušení.
Proč nás vlastně baví se bát?
V tom spočívá možná nejzajímavější proměna celého svátku. Psychologové dlouhodobě zkoumají, proč lidé vyhledávají hororové filmy, strašidelné atrakce nebo jiné situace, které v nich vyvolávají strach.
Jedním z důležitých vysvětlení je možnost zažívat nepříjemné emoce v prostředí, o němž víme, že je relativně bezpečné. Člověk může při sledování hororu pociťovat napětí, zrychlený tep a očekávání nebezpečí. Současně však rozumí tomu, že se nachází v kině nebo doma před obrazovkou.
Podobně mohou fungovat i některé halloweenské hry. Strašidelný kostým nebo temně vyzdobený dům vyvolává určitou míru nejistoty, ale jeho účastníci obvykle vědí, že jde o společenskou zábavu. Neznamená to, že všichni lidé reagují na strach stejně. Někteří podobné zážitky vyhledávají, jiní je považují za nepříjemné. Právě možnost kontrolovat míru strachu však patří mezi vlastnosti, které mohou vysvětlovat přitažlivost moderních hororových oslav.
Toto psychologické vysvětlení samozřejmě nedokazuje, proč vznikly jednotlivé historické halloweenské zvyky. Pomáhá ale pochopit, proč mohou být přitažlivé i v době, kdy většina jejich účastníků nebere duchy a nadpřirozené bytosti doslova.
Dýně zůstaly, ale význam noci se změnil
Dnešní Halloween je výsledkem dlouhého kulturního vývoje. Jeho příběh začíná u sezónních přechodů a irských tradic spojených se začátkem zimy. Pokračuje přes křesťanské svátky, lidové pověsti, ochranné rituály a sousedské hry. Později se přesouvá přes Atlantik, kde se evropské tuříny proměňují v americké dýně a z maskovaných návštěv postupně vzniká moderní koledování.
Především však ukazuje, jak se může měnit význam tradice, aniž by zcela ztratila své původní motivy. Lidé kdysi vyřezávali strašidelné tváře do tuřínů a vyprávěli si příběhy o bloudících duších. Dnes vyřezávají dýně, oblékají kostýmy a sledují hororové filmy.
V obou případech se ale stále vracejí ke stejným obrazům: tmě, smrti, duchům a neznámému světu za hranicí každodenní zkušenosti. Rozdíl je v tom, jak s nimi zacházejí. Pro některé naše předky představovaly podobné příběhy způsob, jak vysvětlovat svět a chránit se před jeho nebezpečím. Pro dnešní účastníky Halloweenu jsou především příležitostí k zábavě a společnému prožitku.
A možná právě proto tento svátek přežil tolik staletí. Dokázal se proměňovat, aniž by se úplně vzdal témat, která lidi provázejí od nepaměti. Oranžová dýně na verandě tak není jen podzimní dekorací. Je nejnovější podobou mnohem starší lidské snahy dát tmě, smrti a neznámu tvář, na kterou se můžeme podívat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Museum of Ireland – Traditions and Customs of Halloween / Samhain [2], National Museum of Ireland – Ghost Turnip, Folklife Collection F1943.350 [3], National Museum of Ireland – Ghost Turnips, the Púca, Fortune-Telling and Evil Abductions [4], Dublin Castle – Halloween in Old Ireland [5], Library of Congress – Halloween and Día de Muertos Resources [6], Library of Congress – Masking and Mumming for the Holidays [7], Smithsonian Magazine – The Celtic Origins of Trick-or-Treating [8], National Endowment for the Humanities – Superstitions and Celebrations: Halloween History in Chronicling America [9], img ai generated