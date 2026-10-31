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Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých

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Na amerických verandách se každého 31. října rozsvítí dýně s vyřezanými obličeji. Jenže starší evropské předchůdkyně dnešních halloweenských luceren vznikaly z úplně jiných plodin. Příběh Halloweenu spojuje sezónní obřady, křesťanský kalendář, lidové příběhy a stěhování obyvatel přes oceán.
Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých

Halloween kdysi nesvítil dýněmi. Lidé vyřezávali tuříny a báli se návratu mrtvých

Doba čtení 14 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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