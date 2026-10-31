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Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí

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Harry Houdini údajně zemřel 31. října 1926, tedy přesně na Halloween. Sto let se tato shoda považuje za součást jeho legendy. Nová kniha ale upozorňuje na rozpory v lékařských dokumentech a tvrdí, že slavný iluzionista mohl zemřít o den dříve. Historici se přou nejen o datum, ale i o skutečnou příčinu smrti.
Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí

Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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