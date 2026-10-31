Houdini možná nezemřel na Halloween. Sto let po jeho smrti se objevil spor o datum i příčinu úmrtí

Slavný útěkář zemřel na Halloween. Nebo možná ne
Datum 31. října 1926 patří k nejznámějším údajům ze života Harryho Houdiniho. Slavný iluzionista, který dokázal unikat z pout, zamčených beden i nádrží s vodou, zemřel právě v den, kdy si lidé připomínají duchy a svět mrtvých. Taková shoda dokonale zapadala do jeho pověsti.
Sto let po Houdiniho smrti se však objevila nová interpretace, která zpochybňuje nejen datum, ale také samotnou příčinu úmrtí.
Autorka knihy Houdini: The Man Who Died Twice, lékařská badatelka Larrian Gillespieová, prozkoumala historické zdravotnické dokumenty, úmrtní list a další materiály. Podle jejího výkladu mohl Houdini ve skutečnosti zemřít už 30. října 1926. Rozpor se týká například lékařského místopřísežného prohlášení, které uvádí 30. říjen, zatímco oficiální úmrtní list zaznamenává 31. říjen.
Gillespieová se domnívá, že pozdější datum mohlo být záměrně upřednostněno, aby iluzionistova smrt připadla na Halloween. Takové vysvětlení je ale zatím hypotézou, nikoli prokázanou historickou skutečností.
Úder do břicha, prasklý apendix a poslední představení
Tradiční vyprávění o Houdiniho smrti začíná událostí z října 1926 v kanadském Montrealu. Student Jocelyn Gordon Whitehead tehdy udeřil Houdiniho několikrát do břicha, údajně aby vyzkoušel jeho schopnost snášet silné rány. Iluzionista na údery nebyl připraven a následně trpěl bolestmi.
Přesto pokračoval v cestování a vystupování. Jeho poslední představení se uskutečnilo 24. října v Detroitu, kde už měl vážné zdravotní potíže. V nemocnici Grace Hospital lékaři diagnostikovali zánět slepého střeva a pobřišnice. Během operace zjistili, že apendix praskl a infekce se rozšířila do břišní dutiny.
Podle oficiální verze zemřel Houdini 31. října na difuzní peritonitidu, tedy rozsáhlý zánět pobřišnice. Už dříve však lékařští historici upozorňovali, že mezi údery do břicha a vznikem apendicitidy nebyla prokázána přímá příčinná souvislost. Houdini mohl trpět zánětem už před incidentem. Nová kniha přichází s ještě odlišnějším vysvětlením.
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Mohla ho zabít komplikace po operaci?
Larrian Gillespieová tvrdí, že bezprostřední příčinou Houdiniho smrti mohla být střevní neprůchodnost po operaci, nikoli samotný zánět pobřišnice. Ve své interpretaci upozorňuje také na rozhodnutí lékaře umožnit pacientovi během zotavování konzumaci jídla, které podle ní mohlo jeho stav zhoršit. Takový závěr by výrazně změnil dosavadní výklad posledních Houdiniho dnů.
Problémem však zůstává, že po jeho smrti nebyla provedena pitva. Historici a lékařští badatelé tak musí vycházet z neúplných dokumentů a svědectví starých sto let. Ani nová interpretace proto nemůže být považována za definitivní lékařský závěr.
Houdiniho prasynovec George Hardeen označil argumenty Gillespieové za přesvědčivé. Jiní znalci iluzionistova života však zůstávají skeptičtí.
Historik Bruce Averbook například upozornil, že Houdiniho osobní asistent uváděl datum 31. října a neměl zjevný důvod jej falšovat. Badatel John Cox zase připustil, že kniha obsahuje nové zajímavé informace, ale otázka smrti podle něj vyžaduje další nezávislé posouzení.
Sto let po smrti se našel také Houdiniho nepublikovaný text
Výročí přineslo ještě jeden objev, tentokrát bez sporu o lékařskou diagnózu. Časopis The Strand Magazine poprvé zveřejnil Houdiniho dosud nevydanou esej An Interesting Scrap Book, nalezenou mezi jeho písemnostmi v Harry Ransom Center při Texaské univerzitě v Austinu. Houdini se v ní věnoval kouzelníkům předchozích generací, jejich vystoupením a zapomenutým úspěchům.
Je to připomínka méně známé stránky jeho osobnosti. Nebyl pouze mistrem úniků, ale také vášnivým sběratelem dokumentů a badatelem v historii kouzelnického umění. Sto let po jeho smrti tak vedle sebe stojí dva nové příspěvky k poznání jeho života. Jeden odkrývá dosud nepublikovaný text. Druhý otevírá spor o to, co se odehrálo během jeho posledních hodin.
Prozatím však platí oficiálně doložené datum úmrtí 31. října 1926. Nová kniha poskytuje důvody k dalšímu zkoumání, nikoli nezpochybnitelný důkaz jeho změny.
Houdini dokázal za života vytvářet iluze, které publikum nedokázalo vysvětlit. Sto let po jeho smrti se ukazuje, že ani historikové ještě nemají na všechny otázky kolem jeho posledních dnů jednoznačnou odpověď.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Associated Press – Houdini’s Centennial Spotlight: A Newly Published Essay and a Fresh Fight over When and How He Died, 31. října 2026 [2], CBS News – 100 Years Later, the Mystery of Houdini's Death Endures, říjen 2026 [3], Yale University Press – Did Houdini Really Die after Being Sucker Punched?, 2020 [4], Fine Books & Collections – Strand Magazine to Publish Rediscovered History by Houdini, 30. října 2026 [5], Library of Congress – Death of the Magician: 100th Anniversary of Houdini’s Tragic Death, 28. října 2026 [6], img ai generated