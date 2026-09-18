Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %
Nedávno, hned po uvedení iPhone Duo, Motorola začala lákat na vlastní mid-fold. V tuto chvíli nejsou k...
Modelová řada LiveClip se dočkala druhé generace bezdrátových sluchátek, kterou společnost Nubia odhalila...
Čínské společnosti zpravidla představí novou verzi systému pro domácí trh, jelikož nemusí implementovat...
Tentokrát jsme se nedočkali nějakého velkého závodu, která společnost jako první vypustí aktualizaci na...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Čínští hackeři pronikli do sítě bez přístupu k internetu a šmírovali ji celou dekádu. Vyhodit je bylo ještě těžší
- Samsung Galerie a Google Fotky nově spolupracují. Přichází nová integrace
- Čtyři roky staré procesory stojí více než při uvedení a lidé je kupují. Za 30 let hraní na PC se nic podobného nestalo
- Samsung Galaxy SmartTag3 kompletně mění design a chce porazit AirTag. Únik odhalil cenu, vzhled i skrytý háček