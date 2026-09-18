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Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %

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Apple s iPhonem Duo premiérově vstoupil do segmentu skládacích telefonů. První prodejní čísla, která pocházejí z Jižní Koreje ale zatím hrají spíše do karet Samsungu....
Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %

Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %

Zdroj: Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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