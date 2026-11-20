Gemini míří na levnější smartphony: Google optimalizoval náročnou AI pro slabší hardware
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Gemini míří na levnější smartphony: Google optimalizoval náročnou AI pro slabší hardwareZdroj: Google
Článek byl publikován 20.11.2026 09:33
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