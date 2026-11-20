Apple letos v září představil jenom dvě modelové řady a to Pro a novinku Duo. Druhé ohebné novince už jsme věnovali pár článků, dnes se však podíváme na iPhone 18 Pro Max. Ten přináší variabilní clonu u hlavního fotoaparátu, vylepšené chlazení, lepší výdrž baterie s rychlejším nabíjením nebo menší Dynamic Island se schovaným FaceID. Nezapomnělo se ani na nové barevné varianty. Jaká je novinka v každodenní praxi? Pojďme se na to v dnešní recenzi podívat.
Konstrukce
Design nového iPhone 18 Pro zůstal letos po loňské větší změně a přechodu na hliník nezměněn. To je za mě skvělá zpráva, protože poprvé po mnoha letech vám budou loňské obaly z 17 Pro pasovat i na letošní generaci. Jediným menším rozdílem je asi o 0,5 mm vyšší modul fotoaparátu. Vyzkoušel jsem všechny obaly, co jsem měl doma a z mojí zkušenosti sedí skvěle. Žádné ultra tenké s malými tolerancemi ale úplně nevlastním.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Přijde mi, že po loňském představení iPhone Air výrobce už tak nějak definitivně přestal se snahou mít iPhone Pro tenký a lehký. Letos 18 Pro Max zase o něco přibral a to především v hmotnosti. Nárůst je konkrétně podle specifikací z 233 na 249 gramů. Pokud si navíc přidáte nějaký ochranný obal, může se hmotnost dostat jednoduše na 270-300 gramů. A to už není málo.
Vše je ale o zvyku, a jakmile jsem neměl srovnání s iPhone 17 Pro Max, už mi to ani nepřišlo. V kapse o něm ale budete vědět. A proč je novinka vlastně těžší? Odpovědí je v první řadě vylepšené chlazení a také větší baterie. A za tato vylepšení jsem ochoten vyšší hmotností “zaplatit”.
iPhone 17 Pro Max vs. Phone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Nové jsou barevné varianty. Zatímco vloni byla taková hlavní výrazná barva oranžová, letos bych touto barvou nominoval fialovou. Ta je příjemně elegantní a při svém pracovním nasazení oceňuji, že je tmavší. Při nahrávání videí s iPhonem byl totiž oranžový modul fotoaparátu často vidět v odrazech. Fialový už zdaleka není tak výrazný.
Mimo to máme letos ještě další tři barvy, o jednu více než vloni. Po absenci tu máme plnohodnotnou černou a zaujala mě pak také světle modrá. Nabídku doplňuje nestárnoucí stříbrná. Líbí se mi, jak letos Apple doladil skleněný panel na zadní straně. Zatímco vloni měl maličko jiný odstín, letos už splývá se zbytkem zařízení. Nejvíce je to vidět právě na stříbrné. Ta měla vloni tento skleněný panel bílý, letos už je ve stejném odstínu jako telefon.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Konstrukce je jinak kvalitní a s hliníkem nemám problém. Ano, lesklý titan na iPhone Air nebo Duo na mě působí luxusnějším dojmem. Na druhou stranu Apple dělá z řady Pro toho pracanta, který design trochu podřizuje praktičnosti. Hliník totiž určitě lépe odvádí teplo než titan. Odolnost zajišťuje certifikace IP68 spolu s ponorem až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Takhle hluboko ostatní výrobci telefony málokdy testují.
Již první dny po loňském uvedení na trh iPhone 17 Pro se objevovaly zprávy, jak může ztrácet barvu nebo větší náchylnost na odření. Osobně jsem ale po roce používání 17 Pro Max občas i bez obalu nezaznamenal nějaké problémy. Telefon mi nespadl, a při běžném používání se mi nijak barva neodřela.
Menší ostrůvek
Apple po letech od uvedení Dynamic Island (dynamický ostrov) tuto pilulku se senzory v displeji zmenšil. Povedlo se mu to díky přesunutí infračervených senzorů pro FaceID přímo do displeje na místo, kde se většinou zobrazují hodiny. Právě v této oblasti lze tak při bližším zkoumání pozorovat menší hustotu pixelů. Musíte to ale opravdu zkoumat, při běžném používání jsem to prakticky zcela ignoroval.
iPhone 18 Pro Max během přenosu; zdroj: Dotekománie
FaceID je z mého více než měsíčního testování úplně stejně spolehlivé jako dříve. Žádný rozdíl ať už ve tmě nebo na slunečním svitu jsem nepozoroval.
Naopak díky zmenšení ostrůvku se na displej vejdou dohromady tři živé aktivity. V tomto zobrazení už ale vidíte jen dvě ikonky a hlavní větší aktivitu. Užitečnější je možnost vidět dvě živé aktivity s daty. Dříve u předchozích generací iPhone měla ta druhá jen ikonku aplikace. Tady je vidět třeba čas nebo další dodatečná informace.
Zobrazovací panel
Samotný displej je kromě zmenšeného dynamického ostrůvku stejný. Maximální jas zůstal na 3000 nitech v HDR špičce. Velikost činí 6,9 palce u námi testovaného iPhone 18 Pro Max, takže je to velký telefon. Již vloni Apple integroval antireflexní vrstvu, která sice není tak výrazná jako na Galaxy S25/S26 Ultra, ale plní svůj účel. Viditelnost na slunci je za mě výborná.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Jistou zajímavostí je pak letošní jiné naladění barev. U telefonu iPhone jsem byl vždy zvyklý na mírně teplejší (žlutější) odstín zobrazovacího panelu. Tomu tak letos není a panel je minimálně u první várky mírně studenější. S první verzí iOS 27.0 pak měl i více růžový nádech, který však nejnovější aktualizace mírně vylepšuje. Stále však při srovnání s předchůdcem je displej maličko jinak barevný (funkce Night Shift a True Tone byly vypnuty při porovnání).
Hardware
Apple letos vsadil na další generaci jeho vlastního čipu, tentokrát tu máme Apple A20 vyrobený 2nm procesem, který má nově paměť přímo u čipu stejně jako na procesorech řady Apple M. Hlavní novinkou je však vylepšené chlazení díky třikrát větší ploše chladiče typu Vapor Chamber.
V praxi nebudete na nic čekat a telefon je opravdu bleskurychlý. V zátěži musím potvrdit, že je vskutku chladnější. Lepší chlazení je znát třeba při zpracování portrétního videa (cinematic film). Právě do tohoto režimu nahrávám video pro náš podcast, které má třeba i hodinu.
Geekbench 7; zdroj: Dotekománie
Zpracovat toto video pak předchozí generace pořádně zahřálo, protože po natočení musí iPhone celý klip přepočítat a „dodělat“ rozmazané pozadí. To lze ručně vynutit při otevření sekce portrétního videa a úplně dole je položka zpracovat nyní. Nový iPhone 18 Pro Max byl posléze při této činnosti jen teplý, nikoliv horký či vařící. Stále to však v případě třeba čtyřicetiminutového klipu trvá třeba i půl hodiny.
Geekbench 6 na iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Spustil jsem samozřejmě také nějaké benchmarky, kde lze oproti iPhone 17 Pro Max vidět nárůst zhruba o 23 % rychlejší v single-core a o 29-30 % v multi-core v případě Geekbench 6. U druhého benchmarku, který pravidelně pouštím, je pak vidět ještě větší rozdíl v grafickém výkonu, tam dosahuje novinka dokonce o téměř 40 procent vyššího skóre. Na druhou stranu v tomto testu stejně jako u 17 Pro Max klesne po čase po zahřátí skóre na 57 % svého maxima. Při pohledu do grafu se však na rozdíl od předchůdce na 18 Pro Max po chvíli skóre opět zlepší. Tento test běží asi 20 minut.
3DMark Solar Bay Extreme Stress test na iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Nejvíce se pak případné zahřívání telefonu projeví pak příští léto. Teď při dnešních teplotách už to není úplně snadné otestovat.
Výdrž baterie
Baterie v případě modelu iPhone 18 Pro Max vyrostla u evropské verze z 4823 mAh na 5391 mAh. Co to znamená v praxi? Dle slov Apple až 29 hodin používání u většího modelu Pro Max, 23 hodin u menšího. Přehrávat video pak dokáže větší model 45 hodin, menší 36 hodin.
V realitě je výdrž vskutku skvělá a zase o něco lepší než u předchůdce. Vydržel mi telefon ale při plném pracovním nasazení a velmi aktivního používání dva dny? Spíše ne, stále ho dokážete vybít. Na druhou stranu dny, kdy jsem měl jen lehké používání, mi zbyl dostatek procent na druhý den.
Velmi chválím vylepšené rychlejší nabíjení. To dle našeho měření dosahuje klidně výkonu kolem 55 W, jakkoliv samotný výrobce oficiální hodnotu výkonu nabíjení neuvádí. Apple jen uvádí, že na 50 procent se dostanete za 15 minut.
Fotoaparát
Letos to na první pohled nevypadá na žádný velký skok v oblasti fotoaparátu. Velikost a rozlišení tří snímačů na zádech je stejná jako u předchůdce. Máme tu ale dvě velké věci – vylepšená aplikace fotoaparátu s více manuálním nastavením a také hardwarovou novinku v podobě proměnlivé clony.
Variabilní clona není nová věc, někteří výrobci s ní experimentovali už před skoro deseti lety. Tehdy byly ale samotné senzory maličké a nedávalo to moc smysl. Doba ale pokročila a dnes s velkým snímačem je hloubka ostrosti při focení blízkých objektů už poměrně malá. Může se tak stát, že třeba při focení A4 dokumentu nebudou jeho okraje ostré. To je něco, co se mi osobně stávalo dost často. Přesně tento problém řeší zvýšení clony.
Díky možnosti nastavení clony si také mohl Apple dovolit výchozí clonu ještě snížit z loňské jedné hodnoty f/1.8 na f/1.5. Na snímač tak v noci může dopadnout více světla.
Hlavní snímač, noční snímky; zdroj: Dotekománie
Hodí se to také pokud fotíte více osob, které jsou v různé vzdálenosti od objektivu. Díky nižší cloně budou všichni ostří. Vše pak telefon nastavuje automaticky, vy se nemusíte o nic starat. Existuje ale také možnost si to ručně nastavit.
V realitě jsem vyzkoušel třeba na snímcích níže porovnání s nejnižší a nejvyšší clonou. Ve dne vám to u blízkého objektu méně rozmaže pozadí. Za horšího světla také, ale zároveň to logicky propustí méně světla a telefon to musí kompenzovat delším expozičním časem a vyšší hodnotou ISO. To lze hezky vidět na příkladu níže, kde jsem fotil pivo. První snímek telefon zachytil s časem 1/25s, ISO 500 a clonou f/1.5. Druhý snímek vpravo už má ISO 1600, f/4.0 a zde dokonce telefon použil automaticky noční režim s expozičním časem 1,1 sekundy.
Clona f/1.5 Clona f/4.0
Všimnul jsem si pak také faktu, že vyšší clona při silném světelném zdroji dělá hvězdičky. Příklad můžete vidět níže. Není to ale nic špatného, protože automaticky mi telefon nikdy nenastavil clonu tak, aby mi dělala hvězdičky.
Clona f/1.5 Clona f/4.0
Ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv zůstaly beze změny. U teleobjektivu je to trochu škoda, protože stále ostří z příliš velké vzdálenosti. Konkurence umí u teleobjektivu i tzv. telemakro, kdy telefon dokáže právě skrz tento objektiv zaostřit i z deseti centimetrů. To je za mě úplně super, ale tady mi přijde vzdálenost, kdy lze použít teleobjektiv příliš velká. Telefon při focení až teprve po zhruba jednom metru přepne na teleobjektiv.
Teleobjektiv 4x; zdroj: Dotekománie
Hlavní snímač 2x; zdroj: Dotekománie
Teleobjektiv ohnisko 100 nebo 200mm; zdroj: Dotekománie
Výsledné snímky při použití přiblížení můžete vidět níže. Postupně jsem prošel od ultra širokoúhlého snímače, přes hlavní, po teleobjektiv až na digitální přiblížení. Apple nějak výrazně nezapojuje AI při zoomu a maximálně si lze tak přiblížit 40x.
Vylepšená aplikace fotoaparátu je skvělá věc. Po letech je tu konečně troufám si říct plnohodnotná „PRO“ aplikace na focení, která se hodí k telefonu iPhone 18 PRO. Potěšila mě možnost manuálně nastavit již zmíněnou clonu, čas expozice a nebo dokonce manuálně ostřit. To je pak doprovázeno zvýrazněním ostření na displeji tak, jak to má být. Chybí jen nastavení citlivosti ISO, které Apple asi záměrně nechává na něm a vždy se volí dle potřeby.
Máme také konečně možnost nastavit si ručně vyvážení bílé a hlavně jej také pak uzamknout. Při focení na akcích telefonem je pro mě toto hrozně důležité, protože vám stačí jednou si nastavit scénu a pak při focení třeba telefonu už iPhone nemusí nic měnit a všechny fotky mají konzistentní nastavení vyvážení bílé. Dosud jsem hlavně kvůli tomu fotil vždy do ProRAW. Jedinou maličkostí je fakt, že vyvážení bílé nejde nastavit zcela ručně na jakoukoliv hodnotu, musíte si vybrat z předpřipravených pěti hodnot teploty.
Prostředí fotoaparátu; zdroj: Dotekománie
Software
Operačním systémem je iOS 27, v době testování už 27.2. Apple letošní verzi po loňském větším faceliftu věnoval více optimalizaci. Liquid Glass si lze nastavit dle vaší libosti, může být ještě více skleněný a nebo méně průhledný. Hlavní devízou nové verze iOS je však
Siri AI, neboli umělá inteligence od Applu. Ta však bohužel není dostupná v EU a tím pádem ani u nás. Nebudu se tu pouštět do spekulací, kdo za to může, nicméně zákazník ve finále o spoustu chytrých funkcí přichází na našem trhu a to vidím jako problém. Zhodnocení
Nový iPhone 18 Pro je letos taková příjemná evoluce, skoro bych se ho nebál nazvat iPhone 17s Pro, jak bylo kdysi zvykem. Konstrukce je v podstatě stejná, jen mě zpočátku nepříjemně překvapila vyšší váha telefonu. To má ale svůj důvod a pochválit musím vylepšené chlazení nebo o něco větší baterii. Baterie sice nemá nejnovější SiC chemii a kapacita konkurentů je vyšší, přesto je výdrž baterie skvělá díky optimalizaci.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Těší mě také rychlejší nabíjení kabelem a menší dynamický ostrůvek. Líbí se mi, že Apple přináší i něco nového a to je schované FaceID do displeje, které funguje z mé zkušenosti stejně dobře jako u předchůdců.
Fotoaparát fotí skvěle a já letos kvituji konečně vylepšenou výchozí aplikaci fotoaparát. Tu si totiž iPhone s přídomkem Pro rozhodně zaslouží. Proměnlivá clona je příjemná inovace, ocenil bych příští rok vylepšené ostření u teleobjektivu.
Cenovka základní verze se mezigeneračně tolik nezvýšila, startuje na 34 990 Kč. To je poměrně adekvátní a běžná cenovka za top model v dnešní době. Za mě je navíc iPhone s přídomkem Pro Max stále ten nejvybavenější iPhone s nejlepším fotoaparátem, jakkoliv tu máme také nový ohebný
iPhone Duo. Ale o tom zase někdy příště. Cena a dostupnost
Apple iPhone 18 Pro s úložištěm 256 GB startuje na 34 990 Kč, verze iPhone 18 Pro Max pak přijde na 37 990 Kč. Novinky jsou již v prodeji.
Klady Skvělá výdrž baterie a vylepšené, rychlejší nabíjení Efektivnější chlazení díky větší ploše Vapor Chamber Nová variabilní clona u hlavního fotoaparátu řeší problémy s ostřením blízkých objektů Zmenšený Dynamic Island, který umožňuje zobrazit více živých aktivit Kvalitní konstrukce s vylepšenou odolností barevných variant Zápory Vysoká hmotnost zařízení (249 gramů bez obalu) Teleobjektiv stále vyžaduje příliš velkou vzdálenost pro zaostření Siri AI není u nás dostupná