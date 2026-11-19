iPhone 20 Pro by mohl přijít s výraznější změnou designu v podobě zakřivení displeje na všech stranách
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iPhone 20 Pro by mohl přijít s výraznější změnou designu v podobě zakřivení displeje na všech stranáchZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 19.11.2026 16:03
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