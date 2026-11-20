Stačí si v Google Play vyhledat launcher napodobující iOS, nainstalovat ho a nastavit jako výchozí domovskou obrazovku. Telefon pak získá jiné rozložení ikon ve stylu iPhonu, přepracované widgety (hodiny, počasí, baterie nebo kalendář) a částečně také ovládání pomocí gest a rychlých panelů. Právě to nabízí například TOS Launcher Lite od vývojáře LuuTinh Developer. Aplikace je ke stažení zdarma a její provoz financují reklamy. Proč ale říkáme „tak trochu“? Protože launcher přebírá kontrolu pouze nad domovskou obrazovkou. Samotný systém Android nezmění, nepřinese iMessage ani FaceTime a v nastavení telefonu stále uvidíte klasické prostředí Androidu. Jde tedy o vizuální nadstavbu, nikoli o skutečnou proměnu telefonu v iPhone.
Co přesně se na telefonu změní
Launcher typu TOS Launcher Lite nebo Glass Launcher od stejného vývojáře funguje jako náhrada výchozí domovské obrazovky. Android pro tuto funkci používá označení ROLE_HOME. Aplikace, která tuto roli získá, určuje vzhled plochy, rozmístění ikon i to, jaké widgety se na ní zobrazí.
V praxi to znamená:
- Ikony získají zaoblený vzhled připomínající iOS. TOS Launcher Lite nabízí vlastní nástroj pro změnu ikon, takže si můžete upravit také vzhled ikon aplikací třetích stran.
- Rozložení plochy se změní na mřížku připomínající iPhone. Nechybí ani knihovna aplikací, která automaticky třídí nainstalované aplikace do kategorií.
- Widgety napodobují ty z iOS. Přímo na ploše si můžete zobrazit například hodiny, počasí, stav baterie, fotografie nebo kalendář.
- Ovládání se částečně přizpůsobí díky gestům. TOS Launcher Lite po aktivaci služby přístupnosti (AccessibilityService) umožňuje například obsluhovat tlačítko Home, přepínat mezi aplikacemi a používat rychlé ovládací panely.
Co se naopak nezmění? Systémové nastavení, původní podoba notifikační lišty, aplikace Google ani vnitřní fungování Androidu. Jakmile otevřete Nastavení nebo spustíte jinou systémovou aplikaci, znovu se setkáte s klasickým prostředím Androidu.
Alternativy a zmatek v názvech
Na Google Play najdete celou řadu launcherů, které slibují „zážitek jako na iPhonu“. Vyznat se v jejich nabídce ale není snadné. Samotný LuuTinh Developer nabízí hned několik variant. Kromě TOS Launcher Lite je to také Glass Launcher, který byl aktualizován v listopadu 2025, a starší aplikace vystupující pod názvy Launcher iOS 17 Lite nebo Launcher OS 27. Jde přitom o produkty stejného vývojáře, nikoli o nabídku několika konkurenčních studií.
Odlišný přístup zvolila aplikace Launcher iOS Widgets od studia iApple Studio. V popisu se označuje také jako „Phone 13 Launcher“ nebo „iLauncher iOS15“. Zaměřuje se především na widgety a nabízí jich více než aplikace od LuuTinh. Najdete mezi nimi například krokoměr, počítadlo kalorií, poznámky, citáty nebo světové hodiny. Jako ucelená napodobenina domovské obrazovky iPhonu ale působí méně jednotně.
Další možností je starší Launcher iOS od Georgia Developer, který byl naposledy aktualizován v září 2025. Nabízí základní funkce inspirované iOS, například odznaky upozornění, tapety nebo ovládací centrum, které lze vyvolat přejetím prstem dolů. V sekci věnované ochraně dat však uvádí, že může sdílet identifikátory zařízení s třetími stranami. Glass Launcher i TOS Launcher Lite naproti tomu deklarují, že žádná uživatelská data neshromažďují ani nesdílejí.
Jak launcher nainstalovat a jak se ho zbavit
Celý proces zabere přibližně minutu. Stáhněte si aplikaci z Google Play a po prvním stisknutí tlačítka Home vám Android nabídne výběr domovské obrazovky. Zvolte nový launcher a potvrďte možnost „Vždy“. Tím je hotovo.
Návrat k původnímu prostředí je stejně jednoduchý. V Nastavení telefonu přejděte do sekce Aplikace → Výchozí aplikace a jako výchozí domovskou obrazovku znovu nastavte původní launcher. Pokud chcete napodobeninu iOS úplně odstranit, stačí ji odinstalovat prostřednictvím Google Play. Google upozorňuje, že přesný postup se může lišit podle výrobce telefonu. Na zařízeních Samsung, Xiaomi nebo Huawei proto může být cesta k příslušnému nastavení trochu odlišná.
Na co si dát pozor
Vývojáři Glass Launcheru i TOS Launcher Lite slibují nízkou spotřebu prostředků a plynulý chod. Nezávislá měření jejich dopadu na výdrž baterie nebo využití operační paměti ale nejsou veřejně dostupná. Widgety podle dokumentace Androidu běží v procesu launcheru a v pravidelných intervalech se aktualizují. Čím více jich na plochu přidáte a čím více animací zapnete, tím vyšší může být spotřeba prostředků. Na novějších telefonech si toho pravděpodobně ani nevšimnete, u slabších modelů se ale může projevit zpomalení.
Za zmínku stojí také to, že LuuTinh nenabízí pouze launcher, ale celý ekosystém aplikací napodobujících iOS. V Google Play od něj najdete například samostatné ovládací centrum, Assistive Touch nebo zamykací obrazovku ve stylu iPhonu. Nejpřesvědčivějšího výsledku dosáhnete právě kombinací těchto doplňků. Samotný launcher změní vzhled domovské obrazovky, zatímco další aplikace pomohou přiblížit i ovládací panely a gesta prostředí iPhonu.
Výsledek může být překvapivě věrný, dokud neopustíte domovskou obrazovku. Jakmile se dostanete do dalších částí systému, Android vám připomene, že iPhone to pořád není.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman