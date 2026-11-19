Xiaomi má letos poměrně zajímavou nabídku v rámci Black Friday a mě nedalo se podívat, co nejzajímavějšího tam najdu. Jelikož rád fotím, tak rovnou vypíchnu jeden telefon, který jsem v recenzi nazval jako krále fotomobilů. Tím není žádný jiný mobil než Xiaomi 17 Ultra. Ten sice zanedlouho možná dostane nástupce, jeho cenovka ale nebyla nikdy lákavější.
Pojďme si připomenout, čím mě tento telefon upoutal. Mimo to jsou v akci také za mě krásné hodinky Xiaomi Watch 5, které jsem též testoval v první polovině roku a zaujaly mě nejen svým designem. Black Friday se ale vztahuje i na další produkty jako chytré vysavače nebo ledničky. Pojďme se ohlédnout zpět na to za mě nejzajímavější, co v této akci najdeme.
Xiaomi 17 Ultra
Letošní top model zaujal obrovským modulem na zádech, který schovává tři fotoaparáty. Nejzajímavější novinkou je zde teleobjektiv s variabilním zoomem, kdy máte k dispozici rozmezí 3,2-4,3x (ohnisko 75 až 100 mm). Rozlišení se zastavilo na 200 Mpx a tak není problém využít digitální přiblížení až do 120x.
Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie
Hlavní snímač je Light Fusion 1050L, jako jeden z mála na trhu stále ukrývá senzor velikosti typu 1“. To je tedy největší snímač, co v mobilu dnes najdeme. Výsledné fotky, co jsme s telefonem nafotili stály za to. Přímé srovnání s modely jiných značek z druhé poloviny roku sice nemáme, ale níže můžete vidět pár našich ukázkových snímků.
Postupné přiblížení od ultra širokoúhlého snímače v noci; zdroj: Dotekománie
Mimo fotoaparát jsem v recenzi chválil kvalitu zpracování, rychlou čtečku otisků prstů, kvalitní displej a rychlé nabíjení. Naopak pokud bych byl hnidopich, vytknul bych absenci rychlejšího bezdrátového nabíjení skrz standard Qi2 nebo kratší softwarovou podporu a bloatware.
Xiaomi 17 Ultra začínal na ceně 35 990 Kč (16 + 512 GB) a 39 999 Kč pro vyšší paměťovou verzi 16 + 1024 GB. Nyní ho lze mít za 25 499 Kč za nižší paměť a vyšší přijde pak na dle barvy v případě černé buď na 28 999 nebo 31 299 Kč u bílé. Mimo top model lze za super peníze mít také Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro nebo i základní Xiaomi 17.
Xiaomi Watch 5
Pokud bych si měl vybrat letos nejhezčí chytré hodinky s WearOS, byly by to jednoznačně Xiaomi Wear 5. Tento nový model ale přinesl mimo pěkného designu také výrazně větší baterii. Xiaomi Watch 5 mají jako jedny z prvních hodinek (nebo možná dokonce jako první) křemíkovo uhlíkovou baterii (obsah příměsi je zde 10 procent). Díky tomu má akumulátor 930 mAh, což je opravdu úctyhodná kapacita. Pro porovnání velké Apple Watch Ultra 3 mají 599 mAh, a Galaxy Watch Ultra mají 590 mAh. Výrobce slibuje v praxi výdrž až 6 dní v chytrém režimu a až 18 dní v režimu úspory.
Xiaomi Watch 5; zdroj: Dotekománie
Tyto hodinky šly do prodeje s cenovkou 6999 Kč, dnes je lze koupit za 5 799 Kč.
Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro
V redakci máme také Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro, který zaujme mopem s výsuvným kartáčem do boku. Nabízí také plnohodnotnou dokovací stanici, která vám mop umyje vodou a mimo to vám vysaje nečistoty ze zásobníku samotného vysavače. Osobně bych robotický vysavač bez dokovací stanice už nechtěl. Sací výkon je zde 15 000 Pa a pro navigaci v prostoru se zde nachází laserová navigace s úhlem záběru 129 stupňů.
Xiaomi H50 Pro; zdroj: Dotekománie
Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro se začínal prodávat za 9999 Kč, dnes ho ale v akci lze mít za 7999 Kč. To je za mě za vysavač s dokovací stanicí skvělá cena. Kompletní slevy všech produktů ale najdete na stránkách Xiaomi, v nabídce jsou také různá sluchátka, tablety, koloběžky, fritézy nebo ledničky.
Xiaomi H50 Pro; zdroj: Dotekománie
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