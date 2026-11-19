Xiaomi letos představilo opět novinky v podobě
Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max a oproti loňsku tyto modely s přídomkem „Pro“ míří i na náš český trh. To je pro nás zajímavé, protože ještě vloni jsem Xiaomi 17 Pro viděl vystavený jen na veletrhu v Barceloně a tím skončil můj kontakt s tímto telefonem. Už předchůdce měl zadní displej, tentokrát je zde ale rozšířená funkcionalita o možnost generovat díky AI aplikace na tento zadní panel. Zadní displej bude hlavní lákadlo
Design včetně zadního displeje se od předchůdce příliš nezměnil, stále tu máme 2,9palcový displej s rozlišením 596 x 976, přičemž se jedná o kvalitní AMOLED panel. V základu umí samozřejmě ukazovat neustále hodiny, tam to ale nekončí.
Nastavení zadního displeje; zdroj: Dotekománie
Můžete si k hodinám třeba přidat jedno z připravených roztomilých zvířátek s animací. Lze nastavit ale také zobrazení s počasím a nebo takové, které trochu připomíná
Nothing telefony. Pokud si nevyberete je zde také možnost vytvořit si zobrazení s vlastním obrázkem a textem.
Xiaomi 18 Pro Max a moje vygenerovaná aplikace; zdroj: Dotekománie
V základu je zde k dispozici také možnost zobrazovat notifikace a pár aplikací od výrobce jako je odpočet nebo kalendář. Na ty se dostanete tažením zespoda. Při tažení shora naopak zobrazíte notifikace. Při tažení zleva doprava zapnete fotoaparát. To mi z prvních dojmů přijde jako užitečná funkce, máte takový hledáček a selfie můžete fotit tím nejlepším snímačem, co telefon má. Prostředí na zadním displeji dokonce umožňuje fotit portrétní snímky nebo fotokoláž.
Pak přichází na řadu novinka v podobě aplikací generovaných pomocí AI. To je novinka a tato funkce je zatím v betaverzi. Již v základu jsou zde k dispozici aplikace vygenerované někým jiným. Našel jsem zde například piano, francouzská slovíčka, časovač na vejce, hru 2048, horoskop, retro bowling, kalkulačku kofeinu nebo sledování, kolik vody jste vypili.
Xiaomi 18 Pro Max a vygenerované aplikace; zdroj: Dotekománie
Kreativitě se ale meze nekladou a vy si můžete vytvořit vlastní. Ne všechno se mi ale podařilo vygenerovat. Povedlo se mi ale vygenerovat třeba i simulátor pražského metra, jakkoliv na první pokus jsem dostal hlášku, že to nelze. Pak se to povedlo, ale moc hratelné to není, grafice jakoby chyběl vjezd do tunelu. Hra ale funguje, ale prompt bych měl doladit pro příště.
Xiaomi 18 Pro Max a moje vygenerovaná aplikace; zdroj: Dotekománie
Podařilo se mi ale úspěšně vytvořit třeba rychlý úkolníček. Chtěl jsem hlasové zadávání nebo klávesnici. První možnost mi tam telefon nedal, ale klávesnici jsem ho tam donutil dát. Jen škoda, že z nějakého důvodu jsou tyto generované aplikace občas menší než mohou být. Velmi povedená pak byla reakční hra nebo pixel art verze fruit ninja. Tyto dvě hry mi doporučila samotná AI.
Cena a dostupnost Xiaomi 18 Pro (barvy: Velvet Red, Black, White, Cosmic Blue): 12 GB + 256 GB: 33 499 Kč 12 GB + 512 GB: 37 999 Kč Xiaomi 18 Pro Max (barvy: Velvet Red, Black, White, Cosmic Blue): 12 GB + 256 GB: 37 999 Kč 12 GB + 512 GB: 42 499 Kč
Výrobce nabízí zaváděcí akci a bonus navíc:
Slevový kód XIAOMI18 na 2 000 Kč Výkupní bonus (Trade-in) ve výši 4 000 Kč Tablet REDMI Pad 2 9.7 (4 GB + 128 GB, Graphite Gray) jako dárek k recenzi Zkušební předplatné bez poplatků: Google AI Pro (3 měsíce + 5 TB úložiště), YouTube Premium (3 měsíce), Spotify Premium (4 měsíce) a iQIYI Standard VIP (7 nebo 14 dní) Specifikace Xiaomi 18 Pro displej: 6,4 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2436 × 1120 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0 zadní displej: 2,7 palců, M11 LTPO AMOLED, 912 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU RAM: 12 GB LPDDR5X úložiště: 256/512 GB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 4 Dual SIM: ano Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, f/1,67, OIS) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm) 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4) přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF) IP68 ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji stereo reproduktory Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C rozměry a hmotnost: 151,8 × 72 × 8,46 mm (8,56 mm Cosmic Blue), 198 gramů (203 gramů Cosmic Blue) baterie a nabíjení: 6000 mAh (křemíkovouhlíková), 90W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 90W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge Specifikace Xiaomi 18 Pro Max displej: 6,9 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2624 × 1208 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0 zadní displej: 2,9 palců, M11 LTPO AMOLED, 976 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU RAM: 12/16 GB LPDDR5X úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 4 Dual SIM: ano Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960L, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, 16,2 EV, LOFIC HDR, f/1,67, OIS) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm) 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4) přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF) IP68 ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji trojice stereo reproduktorů Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C rozměry a hmotnost: 163,39 × 77,6 × 8,39 mm (8,47 mm Cosmic Blue), 229 gramů (234 gramů Cosmic Blue) baterie a nabíjení: 7050 mAh (křemíkovouhlíková), 100W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 100W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge