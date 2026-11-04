Gemini Live nebude potřebovat internetové připojení

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Gemini Live nebude potřebovat internetové připojeníZdroj: Google
Článek byl publikován 04.11.2026 11:48
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