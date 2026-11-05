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Oblíbená lanovka na Hrebienok se má vrátit po dlouhé odstávce. Turisty ale může zmást provozní přehled

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Pozemní lanovka ze Starého Smokovce na Hrebienok se má podle harmonogramu provozovatele vrátit ve čtvrtek 5. listopadu. Odstávka trvala od 24. září do 4. listopadu. Provozní stránka však při ranní kontrole ještě uváděla zavřeno. Návštěvníci proto potřebují ověřit skutečný stav, než na lanovce postaví plán celého výletu.
Oblíbená lanovka na Hrebienok se má vrátit po dlouhé odstávce. Turisty ale může zmást provozní přehled

Oblíbená lanovka na Hrebienok se má vrátit po dlouhé odstávce. Turisty ale může zmást provozní přehled

Zdroj: Karelkam / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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