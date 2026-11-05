Oblíbená lanovka na Hrebienok se má vrátit po dlouhé odstávce. Turisty ale může zmást provozní přehled

Termín návratu zveřejňuje společnost Tatry mountain resorts na stránce podzimní technické údržby. Pro Starý Smokovec v ní vyznačuje provoz od 5. listopadu 2026 do 18. dubna 2027. Jde o plánované období, které samo o sobě nedokládá, že soupravy v konkrétní den už přepravují cestující. V samostatném provozním přehledu zůstával u pozemní dráhy ve čtvrtek ráno údaj o uzavření.
První denní aktualizace přichází až po osmé
Rozpor mezi harmonogramem a stavovou stránkou má pro ranní plánování podstatnou souvislost. Provozovatel uvádí, že první aktualizaci pro daný den provádí mezi 8:00 a 8:15. Kontrola před tímto intervalem proto nemusí zachycovat definitivní čtvrteční režim. Z dostupných údajů nelze odvozovat ani potvrzené obnovení provozu, ani nové prodloužení odstávky. Obojí by vyžadovalo pozdější jednoznačné oznámení.
Turisté by měli kontrolovat přímo spojení Starý Smokovec–Hrebienok. Přehled totiž současně obsahuje několik různých lanových drah v dalších tatranských střediscích. Provoz kabinek z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso nepotvrzuje stav pozemní lanovky ze Smokovce a naopak. Při nejasnostech poskytuje provozovatel informace na telefonním čísle +421 903 112 200, infocentrum v Tatranské Lomnici má uvedenou dobu od 8:00 do 16:00.
V dalších střediscích začíná jiný podzimní režim
Stejný harmonogram upozorňuje i na omezení, která ovlivní delší pobyt v Tatrách. Lanovka ze Štrbského Plesa na Solisko má technickou odstávku od 2. listopadu do 4. prosince a plánovaný návrat 5. prosince. Tatranská Lomnica má od 9. listopadu následovat režim s provozem o vybraných víkendech a pracovními dny vyhrazenými údržbě. Před cestou tak nestačí ověřit jediný termín pro celé pohoří.
Návrat lanovky navíc neotevírá automaticky navazující vysokohorské stezky. Horská záchranná služba připomíná sezonní uzávěru vybraných tatranských chodníků od 1. listopadu do 31. května 2027. Přístupy k vysokohorským chatám podle jejího oznámení zůstávají otevřené s výjimkou cesty k Chatě pod Rysmi, ale pokračování přes uzavřené vrcholy a sedla podléhá samostatným pravidlům.
Před odchodem je proto potřeba odděleně ověřit provoz dopravy, povolenou trasu i podmínky v terénu. HZS doporučuje zimní výstroj a respektování značení uzávěr. Pro rozhodnutí o dnešní jízdě na Hrebienok bude určující aktualizovaný stav konkrétní pozemní dráhy, nikoli pouze datum v podzimním rozpisu.
Použité zdroje: vt.sk, vt.sk, hzs.sk