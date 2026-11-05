Ministerstvo upřesnilo, kam půjdou peníze ze zdražení odběru podzemní vody

Ministerstvo upřesnilo, kam půjdou peníze ze zdražení odběru podzemní vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
pexels-steve-861414
Článek byl publikován 05.11.2026 09:10
Chlumský rybník u Volar se 9. listopadu zcela vypustí. Důvodem je změna jeho rybí obsádky, která má...
Letošní volby do amerického Kongresu, označované jako midterms, byly také volbami o vodě. Vodohospodářská...
Voliči v texaském městě Corpus Christi využili úterní volby 3. listopadu k uspořádání referenda...
Americký stát Louisiana využil úterní volby 3. listopadu také k referendu o změně státní ústavy, která se...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →