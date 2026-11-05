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Obrovský strach a samý zánět, útulek koupil od majitele zanedbaného Charlieho

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Charlie si s majitelem užil svoje. Roky na něj pouze křičel a ignoroval jeho zdravotní problémy. Pes má ošklivý zánět dásní a podezření i na zánět močových cest. Teď mu ale svítá na lepší časy. Tachovský útulek U Šmudliny získal zvíře do své péče a až ho uzdraví, chtějí mu najít nový domov.
Obrovský strach a samý zánět, útulek koupil od majitele zanedbaného Charlieho

Obrovský strach a samý zánět, útulek koupil od majitele zanedbaného Charlieho

Zdroj: Gabriela Jägerová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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