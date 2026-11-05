Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě

Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Osmý díl třetí řady reality show Zrádci nabídl akční vlakovou misi, na jejímž konci čekal na soutěžící obrovský výbuch. Křivoklát opustil Barnabáš, kterého zrádkyně ukryly do jedné z dřevěných beden. U večerního kulatého stolu se pak vlastní vinou poroučel Petr, který rozhádal téměř všechny své spojence. Náročná vlaková mise na kolejích
Hráče čekalo překvapení hned ráno, když u snídaně chyběli Barnabáš, Dáša, Zdíša a May. Zrádci je v noci ukryli do beden v jedoucím vlaku. Účastníci museli své kolegy postupně osvobozovat. Podle režiséra Markuse Kruga šlo o logisticky velmi složitou akci, která se několikrát málem zrušila kvůli bezpečnosti.
Během prohledávání sudů s nápovědami navíc zvířené piliny trápily hráče i samotný štáb s kaskadéry. Zkouška skončila u stanice Strachovice, kde explodoval poslední vagon. Věrní vzápětí zjistili, že obětí zrádkyň se stal Barnabáš. Ztrátu těžce nesl advokát Štefan.
„Nemám se o tu hru už s kým podělit, bylo to takové… emotivní,“ přiznal v dílu. Petrův konec po vlastních chybách
Před večerním hlasováním rozehrál Petr riskantní hru. Tomášovi slíbil místo ve finále, Dominice naopak oznámil, že s ní ve svých plánech nepočítá. Když se ho Dominika zeptala, proč má být obětí právě ona, Petr odvětil:
„Protože o tom ta hra je.“ Oba tím proti sobě popudil.
U kulatého stolu navíc zaútočil na dětskou herečku Annelie. Vmetl jí, že špatně hraje a že ji jako zrádkyni prokoukl.
„Ty bys zvládla zahrát leda tak miminko v kočárku. Ty jsi na 100 % zrádce,“ řekl Petr. Ta se hájila odkazem na své rodiče, režiséra a herečku Juraje Herze . Petr se nezastavil a vzápětí se pustil i do své spojenkyně Zdíši. Nasbíral tak sedm hlasů a hru musel opustit. Terezu Pokornou Utajená komunikace v hradní kapli
Úspěšní řešitelé denního úkolu získali ojedinělou výsadu pohovořit si přímo se zrádci.
v podcastu upřesnil, že se rozhovor natáčel v hradní kapli. Zrádkyně Dáša s Annelie stály nahoře v oratoři, odkud musely šeptat, aby je dole stojící Tomáš a David nepoznali po hlase. Markus Krug
je varoval, aby si daly pozor i na svůj rukopis. Tomáš s Davidem položili dvě otázky, ve kterých žádali jména hráčů pro získání štítu nebo pro vyřazení. Zrádkyně využily situace a na obě nabídky odpověděly, že nezvolí nikoho. Vojta Kotek Závěrečná scéna v umělém dešti
Samotný závěr epizody ukázal hradního pána Kotka, jak v silném dešti pátrá po tajném amuletu v hrobě prvního zrádce. Zákulisní podcast odtajnil, že se scéna natáčela během chladné letní noci v údolí. Štáb na hradního pána vypustil dvě hasičské cisterny s vodou. Promáčený moderátor se mezi jednotlivými záběry zahříval u dvou hořících loučí.
Osmá epizoda reality show Zrádci měla premiéru ve středu 4. listopadu na videoportálu prima+. Televize Prima díl odvysílá v neděli 8. listopadu.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima, Zrádci).