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Zemřel Tinto Brass, zrazený režisér legendárních erotických provokací jako Caligula

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Ve věku 93 let zemřel italský režisér Tinto Brass, který se do filmových dějin zapsal především jako autor historických snímků plných násilí a erotiky. Autor skandálního Caliguly, kterého mu proslule vyrvali z rukou, se pohyboval mezi avantgardou, politickou satirou a žánrovými experimenty. K erotice se přiklonil až v sedmdesátých letech, kdy začal zkoumat vztahy mezi sexualitou, mocí a penězi.
Zemřel Tinto Brass, zrazený režisér legendárních erotických provokací jako Caligula

Zemřel Tinto Brass, zrazený režisér legendárních erotických provokací jako Caligula

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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