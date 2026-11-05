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Soud zamítl stížnost na volby v Pramenech, o volební turismus podle něj nešlo

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Dennívýzva
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Krajský soud v Plzni zamítl návrh na zrušení výsledků voleb v Pramenech v Chebsku. Stížnost poukazovala na údajný volební turismus, kdy se před volbami účelově přihlašují do obce obyvatelé, aby ovlivnili volební výsledek. Podle soudu se to ale neprokázalo.
Soud zamítl stížnost na volby v Pramenech, o volební turismus podle něj nešlo

Soud zamítl stížnost na volby v Pramenech, o volební turismus podle něj nešlo

Zdroj: Michael Daněk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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