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Vivo představuje klipová sluchátka Buds Clip

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Značka Vivo nastupuje do rozjetého vlaku s bezdrátovými sluchátky, která nabízejí klipové uchycení. Novinka logicky nese název Buds Clip a po zářijovém oznámení na domácí...
Vivo představuje klipová sluchátka Buds Clip

Vivo představuje klipová sluchátka Buds Clip

Zdroj: Vivo Buds Clip | Zdroj: Vivo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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