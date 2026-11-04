Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sotva Google oznámil nové ikony pro hlavní aplikace, tak zde máme další novinku, která se postupně začíná šířit mezi uživateli. Je zajímavé, že k tomuto...
Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:57

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nativní zamykání aplikací v Androidu: Google testuje dlouho očekávanou novinku
Nativní zamykání aplikací v Androidu: Google testuje dlouho očekávanou novinku
Gemini Live nebude potřebovat internetové připojení
Gemini Live nebude potřebovat internetové připojení

Stále můžeme „remcat“, že Google nezpřístupnil na českém trhu v mobilech s Androidem nastavenou češtinou...

Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE
Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE

Čínská společnost Vivo se rozhodla v portfoliu vyměnit model V70 FE z března letošního roku za přímého...

Samsung pracuje na obří skládačce
Samsung pracuje na obří skládačce

S ohebnými displeji se objevila zajímavá zařízení a také v kategorii konceptů se dá najít hodně zajímavých...

Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity
Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

Dnes můžeme vidět AI nálepku na všem, ale pokud jde o skutečné služby s agentními schopnostmi, tak se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.