Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novém

Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Zprávy mění vzhled: Připnuté konverzace a plovoucí tlačítka v novémZdroj: Google
Článek byl publikován 04.11.2026 13:57
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