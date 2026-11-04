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Aplikace Cassette promění videa z iPhonu v retro VHS kazety. Připomene vám i klipy, na které jste dávno zapomněli

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Aplikace Cassette seskupí videa z iPhonu do virtuálních VHS kazet podle roku, přehraje je jako domácí pásku a má i skutečný VHS filtr.
Sbírka VHS kazet

Sbírka VHS kazet

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 21:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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