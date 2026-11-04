Aplikace Cassette promění videa z iPhonu v retro VHS kazety. Připomene vám i klipy, na které jste dávno zapomněli

Cassette není kamera ani editor videa. Je to přehrávač, který načte vaši knihovnu videí v aplikaci Fotky, roztřídí ji podle let a alb a každou skupinu zobrazí jako kazetu s ručně psaným štítkem. Stačí „zasunout pásku“ do animovaného přehrávače a videa se začnou přehrávat jedno po druhém. Bez klikání a bez nutnosti cokoli vybírat, zkrátka jako při přehrávání staré VHS kazety. A právě v tom spočívá hlavní přednost aplikace: protože si konkrétní klip nevybíráte, můžete narazit na záběry, které jste roky neviděli. Cassette navíc nabízí tlačítko „Vezmi mě někam“, které spustí náhodné přehrávání, a od jedné z aktualizací také režim „Tento den“. Ten prochází videa z různých let pořízená ve stejný kalendářní den. Vývojář Devin Davies postavil celý koncept na jednoduchém postřehu: v aplikaci Fotky obvykle hledáte jen to, co si pamatujete. Cassette do procházení archivu vrací náhodu.
Od retro rozhraní k plnohodnotnému VHS filtru
Když Cassette v srpnu 2025 vstoupila na trh, 9to5Mac upozornil, že aplikace na samotná videa žádný filtr nepoužívá. Nostalgickou atmosféru vytvářelo především rozhraní: televizor s VHS přehrávačem, animace zasouvání kazety a pixelový font zobrazující přes obraz datum, čas a místo pořízení. Působivý retro vzhled však ještě neznamenal, že se mění i samotný obraz.
To se změnilo 1. května 2026 s vydáním verze 2026.3. Cassette přidala samostatný VHS filtr, který App Store popisuje jako efekt připomínající sledování videa v horší kvalitě. Popular Science ho charakterizuje jako kombinaci lehkého šumu a praskání. Nejde o detailní simulaci analogového signálu se všemi jeho nedokonalostmi ani o filmové zrno a škrábance, jaké nabízejí specializované aplikace typu 8mm Vintage Camera. Cassette míří jinam: chce navodit pocit, že sledujete domácí záznam z devadesátých let, nikoli nabídnout nástroje pro natáčení nových videí v retro stylu.
Co umí zdarma a co stojí peníze
Aplikaci lze stáhnout zdarma a bez předplatného funguje i náhodné přehrávání klipů. Pokud chcete vybírat konkrétní videa a kazety, potřebujete placenou verzi ColorPlus. V českém App Storu jsou uvedeny tři cenové varianty:
- 29 Kč měsíčně
- 149 Kč ročně
- 79 Kč za doživotní odemčení
Z čistě finančního hlediska vychází doživotní licence nejvýhodněji. Je levnější než roční tarif a oproti měsíčnímu předplatnému se její cena vrátí přibližně po třech měsících. Starší zahraniční články uváděly ceny v dolarech, například 5,99 USD za rok a 7,99 USD za doživotní přístup. Český App Store však používá vlastní ceník, takže se ceny mohou na jednotlivých trzích lišit.
Za zmínku stojí také soukromí. Vývojář v zásadách ochrany soukromí uvádí, že aplikace neshromažďuje osobní údaje a že data zůstávají v zařízení. Podle informací v App Storu se jako data, která nejsou propojena s identitou uživatele, eviduje pouze historie nákupů.
Jak Cassette zachází s vaším archivem
Aplikace potřebuje přístup k fotogalerii. Apple umožňuje buď plný přístup ke všem fotkám a videím, nebo omezený přístup pouze k vybraným položkám. Pokud chcete, aby Cassette procházela celý archiv a třídila ho podle let a alb, je nejpraktičtější povolit plný přístup. Při omezeném přístupu bude pracovat jen s položkami, které jí sami zpřístupníte.
Užitečnou funkcí je filtr stažených videí. V nastavení najdete přepínač, který se snaží vyřadit klipy stažené z TikToku, Instagram Reels a podobných platforem. Nejde o stoprocentní záruku, ale funkce může omezit situace, kdy se vám mezi rodinnými záběry z dovolené objeví uložený meme.
Cassette podporuje také přehrávání přes AirPlay na kompatibilní televizi nebo Apple TV. Stačí, aby byla obě zařízení připojena ke stejné Wi-Fi síti. Právě automatické přehrávání na velké obrazovce s VHS filtrem a pixelovými časovými údaji považujeme za jeden z nejlepších způsobů, jak aplikaci využít. Rodinné setkání, projektor a náhodně vybraná kazeta z roku 2017 – přesně pro podobné chvíle Cassette vznikla.
Cassette versus filmařské retro aplikace
Pokud hledáte nástroj pro natáčení nových videí s retro vzhledem, budete potřebovat jinou aplikaci. Například 8mm Vintage Camera nabízí řadu filmových filtrů, živé efekty při natáčení, chvění obrazu, zrnění i zvukové efekty napodobující starý projektor. Apple ji popisuje jako aplikaci, která přenáší retro estetiku přímo do kamery iPhonu.
Cassette stojí na opačném konci spektra. Neřeší, jak video natočit, ale jak se k němu po čase vrátit. Organizuje existující archiv, mění způsob jeho procházení a vrací do něj prvek překvapení. Od spuštění v srpnu 2025 přibylo zobrazení na šířku, rychlejší načítání videí z iCloudu, podpora videozáznamů z Live Photos, funkce „Tento den“ i zmíněný VHS filtr. Nejde tedy jen o jednorázový experiment, ale o aplikaci, kterou vývojář dál rozvíjí.
Rozhraní je zatím pouze v angličtině a údaje o místě pořízení zobrazené na obrazovce vycházejí z metadat videa. Česká lokalizace zatím není doložena. Při běžném používání to ale nemusí představovat zásadní překážku.
Nejsilnější nostalgie v Cassette nevychází ze samotného filtru. Přichází ve chvíli, kdy vám aplikace přehraje video, o kterém jste skoro zapomněli, že ho máte, a vy si najednou vybavíte celý den, kdy vzniklo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman