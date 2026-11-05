Testovali jsme parfém na prádlo (2026): Výsledek nás překvapil, využití má i mimo pračku

Reklama
Testovali jsme parfém na prádlo (2026): Výsledek nás překvapil, využití má i mimo pračkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čerstvě vyprané oblečení často ztratí příjemnou vůni dříve, než ho vůbec stihneme obléknout. Existují však přípravky, jejichž parfemace může na textiliích přetrvávat podstatně déle. Jedním z nich je Tesori d’Oriente Muschio Bianco s vůní bílého pižma, který se od běžných aviváží liší složením i způsobem účinku. Při správném použití dokáže provonět nejen prádlo, ale také prostor, ve kterém je uložené.
Testovali jsme parfém na prádlo (2026): Výsledek nás překvapil, využití má i mimo pračkuZdroj: redakce
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 05.11.2026 08:54
Reklama
Do bazénu zdarma ještě v listopadu. Známá pojišťovna nabízí výhodu, kterou lze využít jen ve vybrané hodiny
Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu
Při domácím barvení vlasů nerozhoduje pouze výsledný odstín, ale také to, jak dlouho si dokáže zachovat...
Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod
Stanice metra Hradčanská se má od soboty 16. ledna 2027 uzavřít včetně vestibulu a podchodu. Vlaky linky A...
Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlíží
Úsporná sprchová hlavice může omezit množství vody, které při každém mytí odtéká do odpadu. Rozdíl ale...
Tento oblíbený časopis z dob socialismu se prodat za téměř 50 tisíc. Mnoho lidí má v šuplíku poklad, ale neví o tom
První číslo Čtyřlístku z roku 1969 dosáhlo v dubnové aukci na Aukru ceny 69 400 korun. Výsledek se týkal...
Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru
Cooky.cz
dnes, 10:36
4 min
Letadla mířící do Prahy čelila bombové hrozbě. Provoz letiště zatím běží dál
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:33
Prezident V4 jednají na summitu v Trenčíně se šéfkou Evropské komise Leyenovou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:31
Drsné zkušenosti zajatců ruské armády. Proč se mučení stává ve válce normou
HlídacíPes.org
dnes, 10:30
11 min
Ruské tankery otáčí od amerických břehů. Sázka na naftu od Putina Trumpovi nevyšla
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:29
Reklama
Michal Suchánek tvrdí, že ho otec vydědil. Devadesátiletý Jaroslav se brání: „Nechápu, o jakém vydědění je řeč"
VIPživot.cz
dnes, 10:27
2 min
Majitelé bytů začínají slevovat. Téměř čtvrtina nabídek zlevnila, kupující ale musí hlídat jeden rozdíl
Byznys trendy
dnes, 10:25
4 min
Manchester United prohrával s AS Řím 0:2. Carrickův tým zachránil Cunha, který pak dostal červenou
Vše o sportu
dnes, 10:22
4 min
Mrazivé ráno na Vysočině: V Jihlavě padl teplotní rekord z roku 1965
Jihlavská Drbna
dnes, 10:18
1 min
Skříň v Pompejích ukrývala dětské amulety, parfém i peníze. Nikdo ji neotevřel téměř 2000 let
Kód Enigma
dnes, 10:18
11 min
Reklama
Majitelé domů a chat musí doložit vývoz žumpy za dva roky. Za chybějící doklady hrozí pokuta 20 000 Kč
BetterLife
dnes, 10:14
2 min
Liverpool dvakrát vedl a přesto prohrál. Jeho bývalý hráč Dirk Kuyt mu připravil další evropské trápení
Vše o sportu
dnes, 10:14
3 min
„Neuvěřitelný bordel." Expert zpražil IIHF a naznačil, jak mohou Rusové obejít zákaz
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:08
Copatá holčička z Grinche, která chtěla hrát Hannu Montanu. Teď míří do Prahy s rockovým nářezem
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:06
Como nastřílelo devět gólů v Lize mistrů. Fàbregasův projekt už není jen zajímavým experimentem
Vše o sportu
dnes, 10:04
3 min
Reklama
Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do Prahy
Pražská Drbna
dnes, 10:03
1 min
Bombová hrozba odklonila let z Dublinu do Říma, nouzově přistál ve Francii
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:03
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu!
Planeta zahrady
dnes, 10:02
5 min
Jiří Kajínek se vrátí před soud. Po letech chce znovu otevřít případ dvojnásobné vraždy
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
4 min
„Rozhovory neposkytuji, mám sociální sítě.“ Balaštíková se vzteká kvůli zveřejnění své kauzy s hygienou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:01
Reklama
Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operace
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Covid přinesl dva roky náročné práce. Hasiči vzpomínají na pomoc v nemocnicích
Budějcká Drbna
dnes, 09:55
2 min
Americká herečka Sally Fieldová, známá rolí matky Forresta Gumpa, slaví osmdesátiny
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:52
Česká podzvuková letadla míří na Balkán. Babiš mezi řečí odtajnil miliardový kontrakt
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:44
Cyklistka se v Bílém Kostele zachytila o kabel a upadla. Policie hledá svědky
Liberecká Drbna
dnes, 09:42
1 min
Reklama
Zverev se stal světovou jedničkou. První zápas v nové roli proměnil v nepříjemné překvapení
Vše o sportu
dnes, 09:42
2 min
Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku
Liberecká Drbna
dnes, 09:42
2 min
Bateriová úložiště, jaderná energetika i umělá inteligence. ZAT představil technologické novinky
Volty
dnes, 09:35
7 min
Kynutý knedlík jako z české hospody: Jemné těsto a správný postup jsou základem dobrého výsledku
Cooky.cz
dnes, 09:35
3 min
Na podzim pijte šťávu z této levné zeleniny. Je to zázrak na slinivku
FAJNTIP.cz
dnes, 09:30
4 min
Reklama
Televize v pátek odvysílá dojemný film, který si získal diváky po celém světě. Září v něm Julia Roberts
Kapitalio
dnes, 09:30
4 min
Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
3 min
Policisté řeší rozbitou výlohu na náměstí. Hledají muže na fotografiích
Jihlavská Drbna
dnes, 09:29
1 min
V Mohelnici hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 16 lidí, jeden se nadýchal zplodin
Hanácká Drbna
dnes, 09:27
1 min
Co zjistí policie, vás může připravit o řidičský průkaz. Návrh budí obavy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:25
Reklama
Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě
V Telce
dnes, 09:23
3 min
VIDEO: Opilý kamioňák kličkoval po D1. Nadýchal přes 2,5 promile
Ostravská Drbna
dnes, 09:21
1 min
Djoković přišel o Turnaj mistrů. V Paříži ho vyřadil hráč z osmé desítky žebříčku
Vše o sportu
dnes, 09:11
2 min
Ministerstvo upřesnilo, kam půjdou peníze ze zdražení odběru podzemní vody
VodaDnes.cz
dnes, 09:10
1 min
Zemřel Tinto Brass, zrazený režisér legendárních erotických provokací jako Caligula
Kinobox.cz
dnes, 09:05
4 min
Reklama
Reklama
Přemek Podlaha ji nemohl vystát. Hvězdu Receptáře zničil krutý vyhazov i závislost na alkoholu
Byla mu nevěrná se dvěma muži v jeden den a hned mu to řekla. Martin Kocián je zdrcený, mluvil přitom o zásnubách
Mužská tajemství: Podivnosti, které je v posteli rajcují, ale kámošům by to nikdy nepřiznali
Skříň v Pompejích ukrývala dětské amulety, parfém i peníze. Nikdo ji neotevřel téměř 2000 let
Ve středověku ženy pekly chléb tak dlouho, až ztvrdl na dildo. Církev zakazovala orgasmus, ne vynalézavost
Reklama
Reklama