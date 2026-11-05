Na podzim pijte šťávu z této levné zeleniny. Je to zázrak na slinivku

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Chlad, tma a touha po vydatných jídlech. Podzim přináší změnu rytmu a často i větší chuť na těžší pokrmy. Právě v tomto období dostává naše trávení pořádně zabrat. Jeden z klíčových orgánů, který tiše odvádí obrovský kus práce, je slinivka břišní. Dokud funguje správně, většinou o ní ani nevíme.
Jakmile se však ozve, bývá to velmi nepříjemné a často i nebezpečné. Podpora její činnosti přitom nemusí stát tisíce ani vyžadovat složité procedury. Stačí se podívat do podzimního zelinářství a sáhnout po surovinách, které jsou dostupné, levné a pro tělo mimořádně prospěšné.
Slinivka je žláza uložená hluboko v břišní dutině, která plní dvě zásadní role. Za prvé vyrábí trávicí enzymy, které posílá do tenkého střeva, aby rozložily bílkoviny, tuky a sacharidy z potravy na základní živiny. Za druhé produkuje hormony regulující hladinu cukru v krvi, zejména inzulín.
Pokud je slinivka přetížená, vyčerpaná nebo podrážděná, neprobíhá trávení správně a v těle dochází k metabolickému chaosu. Jak jí tedy ulevit a podpořit její regeneraci?
Mrkev a další podzimní pomocníci
Kromě léků, které patří do rukou lékařů, hraje prim úprava každodenního životního stylu. Slinivka nesnáší extrémy. Vyhovuje jí pravidelnost, vyvážená strava a přiměřený pohyb.
Zásadním pomocníkem v jídelníčku je čerstvá zelenina a zeleninové šťávy. Na podzim se přímo nabízí zařadit mrkev, která patří mezi nejlevnější a nejvšestrannější kořenovou zeleninu. Její šťáva tělo zásobuje antioxidanty, nezatěžuje trávení těžkými tuky a dodává přirozenou energii.
Spolu s mrkví odvádí skvělou práci také růžičková kapusta, špenát a různé druhy křehkého salátu. Tyto druhy zelené zeleniny obsahují látky, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem. Skvělou volbou jsou rovněž zelené fazolky, a pokud máte chuť na ovoce, sáhněte po borůvkách nebo modrých hroznech, které jsou bohaté na ochranná barviva.
Jako další levnou podzimní kořenovou zeleninu lze vedle mrkve zmínit červenou řepu, která má taktéž silné antioxidační vlastnosti a podporuje trávení.
Při přípravě zeleninových šťáv doma pamatujte na jedno pravidlo: zelenina by měla mít vždy přednost před sladkým ovocem, aby nedocházelo k prudkým výkyvům krevního cukru, což by slinivku naopak zaměstnalo více, než je nutné. Šťáva z mrkve v kombinaci s trochou špenátu nebo kapusty je lehká, tělo ji snadno vstřebá a enzymatický systém si může odpočinout od náročného mechanického trávení těžkých jídel.
Do mrkvové šťávy je vhodné přidat pár kapek kvalitního oleje (např. olivového), protože betakaroten je provitamín A rozpustný v tucích a tělo ho tak lépe využije.
Základem celkového jídelníčku by měly být celozrnné produkty, kvalitní lehce stravitelné bílkoviny a rozumné množství zdravých tuků. Přemíra přepáleného tuku je totiž pro slinivku tou největší zátěží, protože ji nutí pracovat na plné obrátky při vylučování enzymu lipázy.
Voda, byliny a co naopak škodí
Ruku v ruce se stravou jde dostatečný pitný režim. Dehydratace zahušťuje trávicí šťávy a zhoršuje jejich plynulý odtok. Obecně se doporučuje vypít minimálně osm sklenic čisté vody denně.
Vodu můžete doplnit také bylinkami, které tradičně podporují normální trávení. Osvědčený je zázvor, který prohřívá organismus, dále měsíček lékařský, pelyněk, hořec, jalovec, lékořice či kořen pampelišky. Tyto byliny obsahují přirozené hořčiny a prospěšné látky, které stimulují vylučování trávicích šťáv přirozeným a šetrným způsobem.
Kromě toho, co tělu dodáváme, je nesmírně důležité i to, čemu se vyhýbáme. Mezi největší nepřátele slinivky patří alkohol. Pravidelné pití většího množství alkoholu vyvolává v tkáni slinivky chronický zánět, odborně pankreatitidu. Tento stav poškozuje tkáň orgánu, vede k nesnesitelným bolestem a nevratným změnám.
Druhým zásadním rizikem je kouření. Cigarety výrazně zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny slinivky břišní. Tento typ nádorového onemocnění je zákeřný tím, že se často projeví až v pozdním stádiu, kdy jsou možnosti léčby výrazně omezené. Vzdát se cigaret a omezit alkohol na minimum je to nejlepší rozhodnutí, které pro své vnitřní orgány můžete udělat.
Zdraví slinivky však není jen o talíři a sklenici. Velkou roli hraje také redukce stresu. Dlouhodobé nervové vypětí vyplavuje stresové hormony, které mění hladinu cukru v krvi a stahují cévy, což negativně ovlivňuje prokrvení trávicího traktu.
Proti stresu nejlépe funguje pravidelná fyzická aktivita. Nemusíte trhat rekordy v posilovně ani běhat maratony. Velmi prospěšná je svižná chůze na čerstvém vzduchu, rekreační běh, plavání nebo cvičení jógy, které navíc jemně masíruje a prokrvuje orgány v oblasti břicha.
Péče o slinivku není složitá věda. Nevyžaduje drastické diety ani drahé doplňky. Začněte tím, že na podzim zařadíte sklenici čerstvé šťávy z obyčejné kořenové zeleniny, dopřejete si dostatek obyčejné vody, odložíte sklenku alkoholu a vyrazíte na hodinovou procházku. Vaše trávení se vám odvděčí stabilní energií a pocitem lehkosti.
Zdroje článku: Cancer, health.ny.gov, ceskozdrave.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková