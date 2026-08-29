Šampioni NFL mění majitele. Seahawks se prodávají za rekordních 200 miliard

Čtyři kontinenty, 7 států. Mimo USA proběhne rekordních 9 duelů NFL a bude se hrát ve Wembley, na San Bernabéu i v Allianz Areně
- Seahawks kupuje skupina vedená technologickým miliardářem Vinodem Khoslou za 9,612 miliardy dolarů.
- Transakce překonala dosavadní rekord NFL, který od roku 2023 držel prodej Washington Commanders za 6,05 miliardy.
- Khosla chce navázat na éru rodiny Allenových a rovnou si stanovil jednoduchý cíl: vyhrát další Super Bowl.
Prodej úřadujících vítězů Super Bowlu skupině vedené Vinodem Khoslou schválili vlastníci klubů NFL. Transakce potřebovala podporu nejméně 24 z 32 majitelů a její hodnota činí 9,612 miliardy dolarů.
V rámci NFL jde o nový rekord s obrovským náskokem. Washington Commanders změnili v roce 2023 majitele za 6,05 miliardy dolarů.
V celém severoamerickém sportu je částka aktuálně druhá nejvyšší. Los Angeles Lakers byli v roce 2025 prodáni za deset miliard dolarů a nyní jsou znovu v procesu změny vlastníka, tentokrát za údajně 12,5 miliardy.
"Je pro nás ctí, že nám byla svěřena role dalších správců Seattle Seahawks. Jak často se vám podaří koupit klub, který právě vyhrál Super Bowl?“ ptal se Khosla.
"Máme neuvěřitelné štěstí a jsme pokorní před tímto darem. Těšíme se, že navážeme na vítězný odkaz, který Paul Allen vytvořil, a získáme si důvěru organizace Seahawks i fanoušků po celém světě," přidal.
Khosla má jasno: Vyhrát další Super Bowl
Jednasedmdesátiletý Khosla patří k výrazným postavám amerického technologického byznysu. Spoluzaložil společnost Sun Microsystems a později založil investiční společnost Khosla Ventures. Forbes jeho majetek odhaduje na 13,2 miliardy dolarů.
Kvůli převzetí Seahawks se bude muset vzdát svého menšinového podílu v San Francisco 49ers. "Úkol před námi je vlastně docela jednoduchý a sice pokračovat ve vítězné sérii a získat další Super Bowl," prohlásil nový majitel.
"Náš přístup bude obecně dlouhodobý, k tomu vždycky tíhneme. Takže dál vyhrávat, přemýšlet dlouhodobě a hodně se učit. Nevíme toho dost a ostatní majitelé nás přijali neuvěřitelně vstřícně a jsou ochotni nás učit, takže se toho hodně dozvíme. Budeme se učit od vedení a poslouchat jeho doporučení," uzavřel první muž klubu.
Seahawks dosud patřili pozůstalosti po spoluzakladateli Microsoftu Paulu Allenovi, který klub koupil v roce 1997 a zabránil jeho plánovanému stěhování do jižní Kalifornie.
Po jeho smrti v roce 2018 převzala kontrolu sestra Jody Allenová. Jejím úkolem bylo Seahawks i basketbalové Portland Trail Blazers časem prodat a výnos věnovat na charitu.
Během 29 sezon pod vedením Paula či Jody Allenových se Seahawks sedmnáctkrát dostali do play off, čtyřikrát postoupili do Super Bowlu a dvakrát ho vyhráli.