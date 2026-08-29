Pivo za 2,30 € a nocleh za 40 €. Nejlevnější evropské město na víkend drží ceny díky jednomu faktoru, který jinde v regionu zmizel

Když britská Post Office zveřejnila svůj City Costs Barometer 2026, bosenská metropole obsadila první příčku mezi padesáti evropskými městy. Víkendový pobyt pro dva tam vyšel na 248 liber, v přepočtu asi 7 200 korun, včetně ubytování, jídla, dopravy po městě i vstupenek. Redakční výběr Time Out řadí Sarajevo na druhou pozici hned za Tiranu a vyzdvihuje průměrný půllitr za 2,30 eura a Airbnb od 40 eur za noc. Obě hodnocení se shodují v jednom: bosenské hlavní město drží cenovou hladinu, která v okolních balkánských metropolích už mizí. Turistická monetizace sem totiž dorazila později a v menším měřítku.
Proč sarajevské ceny stále kopírují místní peněženky
Klíč k pochopení sarajevské levnosti leží v místní ekonomice. Průměrná čistá mzda v Bosně a Hercegovině dosáhla v roce 2025 úrovně 1 570 konvertibilních marek, tedy zhruba 20 000 korun měsíčně. Restaurace, kavárny i penziony proto nastavují ceníky tak, aby si je mohli dovolit i domácí zákazníci. Burek na tržnici Markale stojí pod 130 korun, tramvajenka vyjde na pár drobných, procházka Baščaršijí a kolem Latinského mostu nestojí nic.
Právě tahle vazba mezi cenami služeb a kupní silou obyvatel odlišuje Sarajevo od konkurence. Ubytování a gastronomie se tu dosud plně neodtrhly od lokálního příjmového stropu a nepřehouply se do režimu, kde cenotvorbu diktuje ochota zahraničních návštěvníků zaplatit víc. Kanton Sarajevo sice za prvních pět měsíců roku 2026 zaznamenal 286 288 turistů a 717 366 přenocování (meziročně o 13 % víc nocí), ale objem poptávky zatím nedosáhl kritické masy, která by ceny vytlačila nahoru tak razantně jako jinde v regionu.
Tirana a Bělehrad: jak vypadá město, které cenové okno už zavřelo
Srovnání s Tiranou ukazuje, co se stane, když levná destinace přitáhne lavinu nízkonákladových aerolinek.
Tiranské letiště odbavilo v roce 2025 celkem 11,6 milionu cestujících a pro rok 2026 očekává 13,3 milionu. Ryanair tam pro letošní léto nasadil 43 tras včetně dvaceti zcela nových linek a růst otevřeně připisuje nulovým leteckým daním a nízkým letištním poplatkům. Výsledek? Pivo v Tiraně stojí podle Time Out pouhých 1,65 eura, ale jednonočleh na Airbnb už vyskočil na 52,50 eura. Albánská metropole zůstává levná na drobné výdaje, ubytování však už formuje zahraniční poptávka.
Bělehrad představuje jiný scénář. Srbská metropole disponuje zralým městským turistickým trhem: v roce 2024 tam statistici napočítali 3,194 milionu přenocování a i v červnu 2026 si udržela pozici nejnavštěvovanějšího městského cíle v zemi. K tomu přistupuje vyšší mzdová hladina, průměrný čistý výdělek v bělehradském regionu činil v prvním čtvrtletí 2026 přibližně 147 500 dinárů, tedy asi 33 000 korun. Vyšší příjmy obyvatel i mohutný příliv turistů společně tlačí ceny služeb nad sarajevskou úroveň. Post Office proto řadí Bělehrad až za Sarajevo i Tiranu s celkovým účtem 265 liber.
Jak rychle se zavírá cenové okno a co to znamená pro české cestovatele
Signály zdražování v Bosně a Hercegovině už existují. Oddíl restaurací a hotelů v celostátním indexu spotřebitelských cen vzrostl v roce 2024 meziročně o 7,2 % a v roce 2025 se držel zhruba šest procent nad předchozí úrovní. Sarajevská přenocování přibývají rychleji než samotní příchozí, což naznačuje, že návštěvníci zůstávají déle a utrácejí víc.
Pro české cestovatele je podstatný praktický detail: přímá linka Wizz Air z Prahy do Sarajeva odstartuje 18. prosince 2026 s cenami od 40,99 konvertibilních marek, tedy asi 530 korun jedním směrem. Lepší dostupnost z Ruzyně může v příští sezoně poptávku výrazně přiživit. Letos v létě se do bosenské metropole létá převážně s přestupem; orientační zpáteční tarif Air Serbia ukazoval koncem srpna 2026 částku kolem 193 eur, tedy asi 4 800 korun.
Vstup do země zvládne český občan s platným občanským průkazem, pobyt do 90 dnů je bezvízový.
Ministerstvo zahraničí doporučuje zvýšenou opatrnost kvůli politickému napětí před říjnovými volbami, pravděpodobnost bezpečnostního incidentu však hodnotí jako nízkou.
VIDEO Co v Sarajevu zažijete za minimální rozpočet
Město samo o sobě funguje jako kulisa, za kterou se neplatí vstupné. Staré turecké centrum Baščaršija, Latinský most, kde v roce 1914 padl výstřel na Františka Ferdinanda, mešita Gazi Husrev-beg ze 16. století, Tunel spásy z válečných let devadesátých; to vše obejdete pěšky za odpoledne. Bezplatná komentovaná procházka s dobrovolným dýškem nahrazuje placeného průvodce. Oběd na Markale nebo v některé z ćevabdžinic kolem Baščaršije vyjde pod 250 korun. A nad střechami se zvedají hory, které v zimě hostí lyžaře a v létě nabízejí výšlapy s panoramatem celého údolí.
Podle našeho odhadu vychází víkend pro dvojici (dvě zpáteční letenky s přestupem plus pobytové náklady z barometru Post Office) na přibližně 17 000 korun. Sólo cestovatel zaplatí víc za ubytování na osobu, ale ušetří na jídle a dopravě po městě, kde tramvaj stojí zlomek pražského jízdného.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková