Kabel zaseknutý v notebooku nedostal ven, tak ho v panice ustřihl. Výsledek musíte vidět, aby vám to došlo

Příběh, který se začátkem května 2026 rozšířil z redditového vlákna do technických médií po celém světě, je prostý. Uživatel pracoval v knihovně či studijním prostoru, Wi-Fi tam byla podle jeho slov mizerná, a tak svůj ThinkPad T480 připojil klasickým síťovým kabelem s konektorem RJ45. Když přišel čas odchodu, doslova „closing time“, kabel nešel z portu vytáhnout. Plastová západka konektoru se zasekla a odmítala povolit. Místo trpělivého řešení přišla panika: kabel kousek od konektoru ustřihl neurčeným nástrojem a odešel. Doma se pak pokusil zbytek konektoru dostat ven svépomocí. Výsledek? Na fotografii je torzo RJ45 zaražené hluboko v portu, kolem něj poškrábaný a vyštípaný plast šasi po zjevném páčení a port, který už jen těžko někdy poslouží svému účelu.
Proč se RJ45 vůbec zasekne
Konektor RJ45, ten průhledný plastový „zobáček“ na konci síťového kabelu, drží v portu díky malé pružné západce. Stisknete ji a konektor vyklouzne. Jenže stačí, aby se západka ulomila, zdeformovala nebo proklouzla do špatné mezery uvnitř portu, a najednou máte kabel, který nejde ven. Není to žádná exotická porucha. Na technickém fóru Super User existují starší dotazy popisující totožný scénář u různých notebooků i desktopů: západka „projde“ horní částí portu a konektor se zaklesne.
ThinkPad T480 přitom není žádný ultratenký notebook s miniaturizovaným portem. Jde o konzervativní firemní notebook z roku 2018 s plnohodnotným ethernetovým konektorem. Problém tedy nebyl v neobvyklé konstrukci, ale v klasickém mechanickém selhání, a hlavně v tom, co přišlo potom.
Ustřižení všechno zhoršilo
Tady je jádro celého příběhu. Ustřižením kabelu autor odstranil jedinou část, za kterou se dalo bezpečně manipulovat. V portu zůstal krátký pahýl konektoru bez jakéhokoli „ocásku“ pro uchopení. Následné páčení, podle fotografie šroubovákem nebo podobným nástrojem, poškodilo nejen samotný port, ale i okolní plast šasi notebooku.
Technické rady na fórech přitom opakovaně varují: tahání silou nebo řezání kabelu může skončit „pohřbeným“ konektorem hluboko v portu, odkud ho bez rozebrání notebooku nemusíte dostat. Správný postup při zaseknutém RJ45 je prostý:
- Konektor lehce zatlačit dovnitř, ne ven.
- Stisknout západku (případně jí jemně pomoci špičatým nástrojem).
- Vytáhnout rovně, bez úhlu a bez síly.
Kdyby autor v knihovně nechal notebook připojený, požádal o pomoc personál nebo prostě počkal, pravděpodobně by dnes měl funkční port. Místo toho má poničený notebook a podle vlastních komentářů na Redditu navíc zaplatil knihovně škodu za poškozený kabel.
Notebook nemusí být na odpis, ale port nejspíš ano
Důležité je odlišit dvě věci: poškozený LAN port a poškozený notebook. ThinkPad T480 je modulární stroj navržený pro firemní servis. Oficiální servisní příručka Lenovo uvádí výměnné díly včetně I/O bracketu, RJ45 bracketu i celé systémové desky. Oprava tedy existuje, otázka je jen rozsah: jestli stačí vyměnit mechanickou část kolem portu, nebo je zasažená i deska.
I need help removing this 10 year old ethernet cable out of my port.
by u/Curious-Estimate-326 in laptops
Pro běžného uživatele, který nechce notebook posílat do servisu kvůli jednomu portu, existuje ještě jednodušší cesta. USB-LAN adaptér, například TP-Link UE300, nabízí gigabitový ethernet přes USB 3.0 a v českých obchodech stojí zhruba 265–310 Kč. Uživatelské recenze na Heurece opakovaně potvrzují bezproblémovou kompatibilitu a plnou rychlost. Další možností je dokovací stanice, oficiální uživatelská příručka T480 přímo zmiňuje ethernet přes podporovaný dok.
Může se to stát i vám?
V českých veřejných knihovnách je riziko nižší, než by se mohlo zdát. Městská knihovna v Praze staví přístup k internetu na Wi-Fi a knihovních počítačích, Národní knihovna nabízí pevné připojení jen na vlastních stanicích. Volné ethernetové zásuvky pro vlastní notebook jsou spíš doménou kolejí, škol a coworkingů.
Zato časový tlak je univerzální. Pražská městská knihovna výslovně požaduje ukončit práci na počítači nejpozději pět minut před koncem provozní doby pobočky. Pět minut, zaseknutý kabel a blížící se zavíračka, přesně ta kombinace, která vede k unáhleným rozhodnutím.
Co si z toho odnést
- Zaseknutý RJ45 není důvod k panice. Je to mechanická závada, která se řeší trpělivostí, ne silou.
- Nikdy kabel nestříhejte, přijdete o jedinou páku, kterou máte.
- Pokud port přesto zničíte, USB-LAN adaptér za tři stovky vyřeší připojení a servis vyřeší zbytek.
Fotka z Redditu vypadá dramaticky. Ale skutečná škoda nevznikla zaseknutím kabelu, vznikla ve chvíli, kdy někdo sáhl po nůžkách místo po trpělivosti.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda