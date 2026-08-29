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101 motokár a Verstappen úplně vzadu. Silverstone chystá šílenou závodní výzvu

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Max Verstappen na chvíli vymění monopost formule 1 za motokáru a čeká ho úkol připomínající závodní videohru. Čtyřnásobný mistr světa odstartuje 16. září na Silverstonu úplně poslední proti stovce soupeřů a pokusí se prokousat celým startovním polem.
101 motokár a Verstappen úplně vzadu. Silverstone chystá šílenou závodní výzvu

101 motokár a Verstappen úplně vzadu. Silverstone chystá šílenou závodní výzvu

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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