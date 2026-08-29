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Lidé obojživelníci: Mořští nomádi se vyvinuli jinak. Díky nezvykle velkému orgánu vydrží pod vodou až 13 minut

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Členové kmene Bajau z jihovýchodní Asie zvládají žít na souši i pod vodou. Díky genetické adaptaci jsou schopni fungovat téměř jako obojživelníci. Vědci si dlouho kladli otázku, proč jsou jejich neuvěřitelné potápěčské schopnosti ve srovnání s ostatními lidmi tak výjimečné.
Mořští nomádi se museli biologicky přizpůsobit svému náročnému způsobu života. Nepatří k žádnému státu, což z nich dělá časté kočovníky.

Mořští nomádi se museli biologicky přizpůsobit svému náročnému způsobu života. Nepatří k žádnému státu, což z nich dělá časté kočovníky.

Zdroj: Wikimedia commons by Torben Venning - Bajau Laut Pictures, CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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