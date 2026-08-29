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"Ten rekord padne!" Osm sezon, osm posunů osobáku a Werro si troufá i na 43 let starý čas Kratochvílové

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Jeden z nejstarších světových rekordů v atletice dostává pořádně na frak. Teprve dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werro se letos přiblížila legendárnímu času Jarmily Kratochvílové na 800 metrů na pouhých 52 setin a věří, že zápis 1:53,28 jednou vymaže.
"Ten rekord padne!" Osm sezon, osm posunů osobáku a Werro si troufá i na 43 let starý čas Kratochvílové

"Ten rekord padne!" Osm sezon, osm posunů osobáku a Werro si troufá i na 43 let starý čas Kratochvílové

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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