Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje

Vrstva kyselé organické hmoty o síle 5–7 cm funguje současně jako zásobník vláhy, bariéra proti plevelům a pojistka, že pH v kořenové zóně nesklouzne nad kritickou hranici 5,5. Jenže jeden detail rozhoduje o tom, zda tento zásah pomůže, nebo keř poškodí: načasování.
Proč mělké kořeny borůvek potřebují kyselý polštář
Kořenový systém kanadské borůvky se zásadně liší od většiny zahradního ovoce. Zatímco rybíz či angrešt zapouštějí kořeny do hloubky, borůvka si drží veškerou absorpční soustavu těsně pod povrchem. Podle
Oregon State University mají kořeny dvě růstové špičky za sezonu a celou dobu zůstávají v horních centimetrech substrátu. Každá změna vlhkosti, teploty nebo pH v této tenké vrstvě se proto okamžitě promítne do kondice celé rostliny.
Optimální rozmezí půdní reakce se pohybuje mezi pH 4,0 a 5,5. Jakmile hodnota stoupne výš, železo a zinek se stávají pro kořeny nedostupnými. Výsledek vidíte na listech: mladé výhony žloutnou mezi žilkami, růst se zpomaluje, plody zůstávají drobné. Vrstva kyselé rašeliny nebo borové kůry tento problém řeší mechanicky: drží vlhkost, tlumí výkyvy teplot a pomalu uvolňuje organické kyseliny do okolní zeminy.
Kdy rašelinu rozprostřít a kdy od keřů raději couvnout
Tady se láme většina zahrádkářských neúspěchů.
Royal Horticultural Society doporučuje mulčovat v pozdní zimě až časném jaru, případně po sklizni. Důvod je prostý: od nasazení plodů do konce sklizně má borůvka nejvyšší nároky na stabilní přísun vody. Jakýkoli zásah v kořenové zóně, ať už přehrabávání, dosypávání suchého materiálu či rozkolísání vlhkosti, v tomto období představuje riziko stresu.
Profesorka Bernadine Strik z Oregon State University navíc přes Ask Extension upozorňuje, že rašelina po vyschnutí vytváří tvrdou krustu, která paradoxně odpuzuje vodu místo toho, aby ji zadržovala. Pokud tedy zahrádkář v červenci dosype suchou rašelinu ke kořenům plodícího keře, může úrodu spíš poškodit než podpořit. Podle nás jde o jednu z nejčastějších chyb: pěstitel vidí žloutnoucí listy nebo drobné plody a sáhne po „rychlé opravě“ v nejhorší možný moment.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Správný postup vypadá takto:
Na jaře nebo po sklizni zkontrolujte pH a vlhkost půdy Odstraňte plevel bez hlubokého rytí, kořeny leží mělce Zeminu předem provlhčete Rozprostřete 5–7 cm kyselého materiálu v kruhu pod keřem Nechte mezeru u báze kmínku, žádná „sopka“ kolem stonku Po aplikaci důkladně zalijte Kolik stojí kyselý substrát v českých obchodech
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Produkt Objem Cena Hoštický substrát pro borůvky (OBI) 40 l 169 Kč FloraSelf substrát pro borůvky (Hornbach) 40 l 195 Kč AGRO Rašelina (OBI) 20 l 109 Kč Čistá bílá baltská rašelina (Borůvková farma Provodov) 70 l 250 Kč Totéž ve velkém balení 250 l 550 Kč
Pro jeden dospělý keř potřebujete zhruba 20–40 litrů materiálu v závislosti na průměru koruny. Investice pod dvě stovky ročně dokáže výrazně posunout výnos: plně produktivní rostlina podle RHS přináší 2,25 až 5 kg plodů za sezonu, Oregon State University u severních odrůd uvádí dokonce 4–7 kg. Váha úrody přitom ohýbá postranní výhony k zemi.
Skryté pasti, které sráží úrodu i přes správný substrát
Samotná rašelina úrodu výrazně podpoří jen tehdy, když zároveň neutíká pH nahoru z jiných zdrojů. Tvrdá voda z kohoutku, v řadě českých obcí s pH kolem 7,5, dokáže během jedné sezony posunout reakci substrátu o celý stupeň. Kdo zalévá borůvky neupravovanou vodovodní vodou, prakticky maří efekt kyselého mulče.
Další faktory, které pěstitelé často přehlížejí:
Univerzální kompost nebo hnůj pod borůvkami zvyšují pH a přinášejí nevhodné soli Chybějící druhá odrůda – křížové opylení prokazatelně zvětšuje počet i velikost bobulí Přehnojení dusičnanovými nebo chloridovými hnojivy poškozuje citlivé kořeny Špatná drenáž – borůvka vyžaduje kyselou, ale propustnou půdu; zamokření kořeny dusí
Pro pěstitele v nádobách na balkóně či terase platí stejná pravidla kyselosti, ale klíčová je celá náplň kontejneru. University of Maryland doporučuje směs substrátu a rašeliny v poměru 1:1, důslednou drenáž a jarní přihnojení.
Jak si ověřit pH půdy pod borůvkami za pár minut
Změřit půdní reakci zvládne kdokoli s jednoduchým pH metrem nebo testovací sadou. University of Maine popisuje metodu 1:1: smíchejte hrnek zeminy s hrnkem destilované vody, nechte patnáct minut odstát a změřte. Ideálně odeberte vzorky z deseti míst kolem keře z hloubky 8–10 cm a promíchejte je dohromady. Výsledek nad 5,5 signalizuje problém. Okyselení sírou ovšem zabere dva až tři měsíce i déle, takže rychlá náprava neexistuje, a o to důležitější je prevence správnou vrstvou kyselého materiálu od začátku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák