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Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje

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Kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum) patří mezi nejnáročnější ovocné keře, co se týče půdní reakce. Její kořeny sahají sotva deset patnáct centimetrů pod povrch a právě v této mělké vrstvě se odehrává vše podstatné: příjem vody, živin i udržení kyselého pH, bez kterého rostlina zakrní.
Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje

Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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